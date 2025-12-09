Aumenta la expectativa en Oslo tras el aplazamiento de la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel

La conferencia de prensa que la opositora venezolana María Corina Machado tenía programada este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13:00 hora local (12:00 GMT), previo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, fue pospuesta, según informó el Instituto Nobel de Oslo. La organización no ofreció detalles sobre las razones del aplazamiento y comunicó que notificará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación” a los medios.

El sábado pasado, el Instituto Nobel había transmitido que la propia Machado le había confirmado telefónicamente que viajaría a Oslo para asistir a la entrega del galardón. Sin embargo, el paradero de la líder opositora, quien vive en la clandestinidad desde inicios de 2025, continúa siendo desconocido. Su comparecencia pública en la capital noruega representaría la primera desde enero de este año, momento en el que participó en una manifestación en Caracas.

Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel, quien afirmó que “todo indica que lograremos tener una conferencia de prensa hoy”. El comunicado oficial de la entidad solo había anunciado el retraso, manteniendo la expectativa sobre el desarrollo del evento.

La entrega del Premio Nobel de la Paz de este año está prevista para este miércoles 10 de diciembre (REUTERS/ARCHIVO)

Machado, de 58 años, es ingeniera y madre de tres hijos. Entró en la clandestinidad en agosto de 2024, después de las elecciones presidenciales de julio en Venezuela en las que Nicolás Maduro resultó investido para un tercer mandato en forma inconstitucional tras consumar un fraude electoral. La opositora, inhabilitada para participar en dichos comicios, denunció un fraude electoral alegando que Maduro usurpó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, compartiendo copias de los votos emitidos en las máquinas como prueba. El oficialismo rechazó estas acusaciones.

La llegada de Machado a Oslo ha generado incertidumbre sobre el modo en que habría logrado salir de Venezuela, debido a la crisis de conectividad aérea que afecta a Caracas, sin vuelos internacionales operativos por la cancelación de varias aerolíneas tras advertencias de Estados Unidos sobre riesgos de sobrevolar la región en el contexto del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ya se encuentra en Oslo para acompañar Machado en la ceremonia

Mientras persiste la incógnita sobre Machado, su entorno familiar y varios líderes latinoamericanos de derecha han llegado ya a Oslo, según confirmaron EFE y AFP. Se encuentran en la ciudad su madre, Corina Parisca, su hermana, Clara Machado, y su hija, Ana Corina Sosa, quien declaró estar “llena de ilusión y orgullo” por el reconocimiento a su madre. También arribaron el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y está previsto el arribo hoy del presidente argentino, Javier Milei. El mandatario paraguayo, Santiago Peña, llegará el miércoles, sumándose a la delegación del continente que acompaña a la opositora. Además, Machado había confirmado en sus redes sociales la asistencia de los presidentes de Panamá y Ecuador.

A la ceremonia prevista en el ayuntamiento de Oslo asistirá también Edmundo González Urrutia, opositor venezolano exiliado en España y candidato en las presidenciales de 2024, en las que Machado estuvo impedida de participar. Entre los asistentes figuran igualmente figuras culturales y políticas que han abandonado Venezuela durante los últimos años.

El presidente de Panamá, José Mulino, se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

En Venezuela, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, descalificó el Premio Nobel de la Paz, calificándolo de “subasta” que se otorga “al mejor postor”, y negó tener conocimiento sobre la ceremonia de Oslo: “Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta”, afirmó Cabello en declaraciones difundidas por EFE y AFP.

Durante los últimos meses, Cabello aseguró reiteradamente que Machado se encuentra fuera del país, aunque las versiones en su entorno y en medios mantienen el misterio sobre su ubicación. Familiares reunidos en Oslo aseguran desconocer el paradero exacto de la dirigente y se han difundido crecientes especulaciones sobre su llegada para la ceremonia, donde se le entregará una medalla de oro, un diploma y una suma de USD1,2 millones.