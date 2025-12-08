“El Nobel es nuestro”: el video que repasa la trayectoria de María Corina Machado en la antesala de la ceremonia en Oslo

El video del Comando con Venezuela en homenaje a María Corina Machado

Bajo el lema “Su historia, es tu historia”, el Comando Con Venezuela difundió este lunes un video dedicado a María Corina Machado, reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025. La pieza, titulada “El Nobel es Nuestro”, recopila fragmentos de la actividad política de la dirigente y fue divulgada a dos días de la ceremonia oficial, prevista para el 10 de diciembre.

El material tiene una duración de un minuto y combina imágenes de distintos momentos de la vida pública de Machado, desde actos políticos hasta escenas de su entorno personal.

El mensaje busca repasar su papel dentro de la oposición venezolana y su participación en episodios relevantes de la política nacional durante las últimas décadas. El Comando Con Venezuela presentó el audiovisual como un recuento de “los hitos que han marcado su compromiso con la democracia”.

El Comité Nobel informó previamente que la distinción a Machado responde a su “labor constante en la defensa de los derechos democráticos y su esfuerzo por una transición pacífica”.

La noticia generó una amplia cobertura internacional y elevó la atención sobre la situación política venezolana. La organización reiteró que mantiene canales de seguridad para los premiados cuando existe riesgo de represalias.

El Comando Con Venezuela difundió una pieza que combina imágenes de su vida pública y personal, en medio de la atención internacional por el reconocimiento que recibirá este 10 de diciembre (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

El video muestra a Machado en su rol de dirigente opositora y también en facetas personales, como madre y profesional. Incluye imágenes vinculadas a momentos destacados de la vida política venezolana y recortes de su participación en movilizaciones y actividades públicas.

La difusión del audiovisual coincidió con declaraciones de Ana Corina Sosa, hija de Machado, quien expresó su agradecimiento al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Según dijo, el mandatario ha sido “un aliado clave” para su madre y para sectores de la oposición venezolana.

Durante el saludo, Sosa afirmó: “Este reconocimiento me llena de ilusión y orgullo, sobre todo en un momento muy difícil que estamos atravesando como país”.

Sosa añadió que el premio permitirá reforzar la visibilidad internacional de la situación política venezolana. “Queremos utilizar esta ocasión para resaltar esa lucha que llevamos los venezolanos desde hace 26 años”, indicó. También pidió que la atención global se mantenga sobre el país para “hacer valer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que queremos vivir libres”.

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

En sus declaraciones, Sosa agradeció a Panamá por su respaldo y recordó que Mulino recibió a la dirigencia opositora en una visita reciente.

“Quiero sinceramente agradecerle, no solo de mi parte, sino de toda Venezuela, por ser una voz contundente y coherente a favor de los venezolanos que queremos ser libres”, afirmó. También envió un mensaje a los ciudadanos panameños: “Que sigan apoyando a sus hermanos venezolanos que hoy están en Panamá, y que celebren este premio como si fuera suyo también”.

Desde su cuenta en X, Mulino informó que se reunió con familiares de Machado y reiteró su postura sobre la situación en Venezuela.

“Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano”, escribió. Agregó que su país conoce “lo que es enfrentar momentos duros” y expresó confianza en que “la voluntad de los venezolanos seguirá abriendo camino”.

El mandatario panameño aseguró que continuará acompañando a la oposición venezolana. En declaraciones posteriores afirmó: “No vamos a retroceder ni un centímetro hasta lograr que el gobierno electo de Venezuela asuma el poder, porque así lo quiso el pueblo venezolano”.

El presidente de Panamá, José Mulino, con la madre de María Corina Machado

Entre los asistentes previstos para la ceremonia se encuentra el presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde 2024.

La publicación del video también generó reacciones dentro del oficialismo. En su rueda de prensa semanal, Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, descalificó el reconocimiento internacional.

Dijo que el Nobel de la Paz es “una subasta” y sostuvo que el chavismo “tiene el mejor de los premios”, en referencia al supuesto respaldo de su base política. Sobre el 10 de diciembre, señaló que ese día el oficialismo realizará una marcha para conmemorar la Batalla de Santa Inés.

La difusión de “El Nobel es Nuestro” se inscribe en un momento de intensa visibilidad internacional para Machado y suma un nuevo elemento a la disputa política en torno al reconocimiento.