Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, habría sido sometido a un juicio clandestino por el régimen de Nicolás Maduro

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, fue sometido a un juicio clandestino por el régimen de Nicolás Maduro

Los familiares de Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, denunciaron que enfrenta “un juicio realizado clandestinamente” en Venezuela, luego de permanecer detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde enero.

Tudares fue arrestado por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela, un hecho que en su momento denunció González Urrutia, actualmente en el exilio y quien reivindica su victoria en los comicios presidenciales de julio de 2024.

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión”, escribió Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia.

En redes sociales circulan versiones sobre una presunta sentencia de 30 años de cárcel contra Tudares, aunque la familia hasta el momento no recibió confirmación oficial. El abogado José Vicente Haro declaró a la AFP no estar al tanto de esa decisión judicial y señaló que las consultas formales todavía no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.

En junio, la familia fue notificada de que el proceso avanzaría a juicio bajo cargos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. A pesar de las dificultades de comunicación, Mariana González de Tudares remarcó: “mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”.

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, añadió, y denunció que “el proceso judicial y juicio penal” en su contra ha “violado flagrantemente sus derechos humanos”.

Los familiares de Tudares afirman que no tuvieron comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por el régimen venezolano en presencia de sus dos hijos.

“Pase lo que pase seguiré luchando por la vida, libertad integridad personal y derechos de mi esposo Rafael Tudares, quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que se le pretenden atribuir injustamente”, sentenció Mariana González en su comunicado del martes por la noche.

(Con información de AFP)