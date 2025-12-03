Venezuela

Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, habría sido sometido a un juicio clandestino por el régimen de Nicolás Maduro

“He tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo”, denunció Mariana González, hija del presidente electo de Venezuela

Guardar
Rafael Tudares, yerno de Edmundo
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, fue sometido a un juicio clandestino por el régimen de Nicolás Maduro

Los familiares de Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, denunciaron que enfrenta “un juicio realizado clandestinamente” en Venezuela, luego de permanecer detenido por el régimen de Nicolás Maduro desde enero.

Tudares fue arrestado por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela, un hecho que en su momento denunció González Urrutia, actualmente en el exilio y quien reivindica su victoria en los comicios presidenciales de julio de 2024.

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión”, escribió Mariana González de Tudares, hija de González Urrutia.

En redes sociales circulan versiones sobre una presunta sentencia de 30 años de cárcel contra Tudares, aunque la familia hasta el momento no recibió confirmación oficial. El abogado José Vicente Haro declaró a la AFP no estar al tanto de esa decisión judicial y señaló que las consultas formales todavía no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.

En junio, la familia fue notificada de que el proceso avanzaría a juicio bajo cargos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. A pesar de las dificultades de comunicación, Mariana González de Tudares remarcó: “mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”.

Tudares fue arrestado por hombres
Tudares fue arrestado por hombres encapuchados cuando llevaba a sus dos hijos a la escuela, un hecho que en su momento denunció González Urrutia, actualmente en el exilio y quien reivindica su victoria en los comicios presidenciales de julio de 2024

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, añadió, y denunció que “el proceso judicial y juicio penal” en su contra ha “violado flagrantemente sus derechos humanos”.

Los familiares de Tudares afirman que no tuvieron comunicación directa ni indirecta con Rafael desde el 7 de enero de este año, fecha en la cual fue secuestrado por el régimen venezolano en presencia de sus dos hijos.

Pase lo que pase seguiré luchando por la vida, libertad integridad personal y derechos de mi esposo Rafael Tudares, quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que se le pretenden atribuir injustamente”, sentenció Mariana González en su comunicado del martes por la noche.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaRafael TudaresEdmundo González UrrutiaVenezuelarégimen venezolanoNicolás MaduroForo PenalMariana González

Últimas Noticias

Donald Trump advirtió sobre posibles ataques contra países que trafiquen drogas a Estados Unidos

El presidente estadounidense sostuvo que, además de Venezuela, otras naciones productoras de cocaína podrían ser blanco de futuras acciones armadas por parte de su administración

Donald Trump advirtió sobre posibles

El papa León XIV sugirió mantener la presión económica contra el régimen de Nicolás Maduro para lograr un cambio en Venezuela

El sumo pontífice también llamó a impulsar el diálogo político y la como mecanismo para promover transformaciones en el país sudamericano

El papa León XIV sugirió

Estados Unidos aseguró que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro en Venezuela

El Pentágono confirmó que dispone de una respuesta “lista para ejecutar” si el dictador chavista abandona su país, en medio de la escalada por el despliegue militar estadounidense contra el narcotráfico en la región

Estados Unidos aseguró que cuenta

Suecia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Venezuela debido a la “situación de seguridad”

El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó una nota en la que brinda una serie de consejos a sus viajeros. Noruega hizo lo mismo

Suecia recomendó a sus ciudadanos

El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció 111 incidentes contra la libertad de prensa este año

La organización detalló que las acciones incluyen 31 impedimentos de cobertura y 19 detenciones arbitrarias

El Colegio de Periodistas de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desarticularon una banda dedicada estafar

Desarticularon una banda dedicada estafar con falsos descuentos en las boletas de los servicios en Salta

Mediaset cambia la Puerta del Sol de Madrid por un idílico paisaje para las Campanadas: su estrategia para la última noche del año

Argentina, laboratorio global del futuro financiero

Jóvenes, trabajo y reforma: lo que el Congreso debería escuchar

Una mujer robó durante meses dinero de la cuenta bancaria de su compañera de trabajo y la suma supera los $2 millones

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Los ministros de Defensa de la UE debatirán este lunes la ayuda militar a largo plazo a Ucrania

Airbus soluciona el problema detectado en la familia A320, modificando casi 6.000 aviones en servicio

Anabel Pantoja reacciona a la posible alianza de Kiko Rivera e Isa Pi en contra de su madre

(AMP) Grenergy vende a Ecopetrol siete proyectos fotovoltaicos en Colombia

Las temperaturas bajan en casi toda la Península este lunes, con mínimas que llegarán a los -4ºC

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things es una serie

Stranger Things es una serie silver: ¿por qué amamos tanto al cine de los 80?

La razón por la que Scarlett Johansson huyó de su primera cita con Colin Jost

Scott Jennings ofrece disculpas a Catherine Zeta-Jones tras tenso cruce al aire con su hijo Dylan Douglas

Aubrey O’Day aborda las acusaciones de que Sean ‘Diddy’ Combs abusó sexualmente de ella mientras estaba “muy ebria”

Terminator, Titanic y Avatar: James Cameron revela los desafíos y secretos detrás de sus películas más icónicas