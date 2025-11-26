Venezuela

Trump elevó la presión sobre Maduro y afirmó que Estados Unidos puede “hacer las cosas por las buenas” o “por las malas”

El mandatario indicó que “podría hablar” con el líder del régimen chavista y aseguró que una comunicación directa “podría salvar vidas”

Trump elevó la presión sobre
Trump elevó la presión sobre Maduro y afirmó que Estados Unidos puede “hacer las cosas por las buenas” o “por las malas”(REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “podría hablar” con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y sostuvo que su decisión apunta a “salvar vidas”, en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y de una escalada de tensión con Venezuela. “Quizás hable con él. Ya veremos”, expresó Trump, y remarcó que su Gobierno contempla realizar acciones “por la manera fácil”, pero también “por la manera difícil”.

Trump formuló estas declaraciones a bordo del avión presidencial, después de que una reportera lo cuestionó sobre su disposición a dialogar con Maduro pese a que su Administración lo denunció como supuesto líder de una organización terrorista extranjera. El mandatario respondió que “es el líder” y que, pese a las acusaciones, una comunicación directa “podría salvar vidas”.

El mandatario estadounidense profundizó en sus críticas a la dictadura venezolana al afirmar que el país sudamericano “envió a millones de personas a nuestro país” y que su gobierno no se encuentra conforme con esa situación. Trump añadió: “Bueno, no les voy a decir cuál es el objetivo. Probablemente deberían saberlo, pero han causado muchos problemas”.

También acusó al dictador Maduro de liberar reclusos y trasladarlos hacia territorio estadounidense. “Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a Estados Unidos, y no estamos contentos con eso”, señaló. Según el presidente, entre esas personas se encontraban miembros del Tren de Aragua, narcotraficantes y “capos”.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Las declaraciones se producen en un momento de máxima presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota, dirige una operación con más de una decena de barcos, aviones de combate y unos 12.000 efectivos, con el objetivo de enfrentar a organizaciones de narcotráfico. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses hundieron al menos 21 embarcaciones sospechosas y se reportaron más de 80 muertes relacionadas con estos operativos.

En paralelo, la aviación comercial y varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos hacia Venezuela en los últimos días, debido al aumento de aeronaves y buques de Estados Unidos en la zona. Plataformas de rastreo aéreo identificaron esta semana aviones militares de gran capacidad operativa entre Venezuela y Curazao, incluidos un bombardero B-52, cazas F/A-18 y una aeronave de alerta temprana.

Ante la ola de cancelaciones, el régimen venezolano advirtió que las compañías afectadas tienen hasta las 12.00 de este miércoles (hora local) para retomar sus operaciones, de lo contrario revocará sus permisos de “vuelo permanente”.

La situación se desarrolla después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos alertara sobre los riesgos de sobrevolar territorio venezolano, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Vista de una pantalla de
Vista de una pantalla de salidas y llegadas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, 3 de junio de 2024 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Entre el sábado y el martes, unas 33 operaciones internacionales fueron suspendidas en el país, luego de que la FAA instara a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” en Venezuela y el sur del Caribe, al calificar la región como “potencialmente peligrosa”.

La notificación coincidió con el aumento del operativo militar de Estados Unidos, presentado como una acción contra el narcotráfico y considerado por Caracas como una “amenaza” que busca provocar un cambio de Gobierno.

(Con información de EFE)

Venezuela sigue acumulando suspensiones de

Estados Unidos realizó un entrenamiento

Ante la desconfianza en su

Venezuela acumula 22 vuelos cancelados

El jefe del Estado Mayor
Dominicana fue elegida "la mejor

Dominicana fue elegida “la mejor cocinera joven de Chile”: su premio es un viaje a Perú para trabajar en el mejor restaurante del mundo

‘MasterChef 2025′: siga EN VIVO el minuto a minuto de la gran final

Paloma Valencia le ganó tutela a Frisby España, que rechazó declaraciones que hizo en un video: “Por defender lo original”

María José Pizarro defendió a la hija menor de Petro luego de ser vista con Verónica Alcocer en Escocia: “Dejen a Antonella en paz”

Jessi Uribe y Paola Jara generaron polémica tras gastar una millonada en obsequio para su recién nacida

