María Corina Machado: “El pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión”

La líder opositora venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, publicó este martes un manifiesto en el que instó a los venezolanos a alzarse frente a lo que definió como “tiranía”, en referencia a la crisis institucional y política del país. “El pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión”, destacó.
En el video divulgado en redes sociales, Machado afirmó que “ha llegado la hora de que cada familia venezolana vuelva a estar unida por siempre en su propia tierra” y planteó que Venezuela se encuentra ante el comienzo de una nueva etapa, marcada por la defensa de los derechos y las libertades fundamentales.
En el mensaje, titulado “Manifiesto de libertad” y enviado “desde algún lugar de Venezuela”, remarcó que la “dignidad” constituye el principio rector para la regeneración política y social de la nación sudamericana.
Machado subrayó que los venezolanos “no apelan al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano”. En sus palabras, ningún gobernante, facción o régimen puede arrebatar lo que por derecho corresponde a la ciudadanía: la libertad y la dignidad.
La opositora sostuvo que el país vive bajo “un largo y violento abuso de poder” y describió el período como una “oscura era de opresión”. Aseguró que el final de esa etapa está próximo, y planteó que una “nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito, como un ave Fénix”.
El video, con placas de apertura donde se insiste en la prevalencia de los derechos naturales, fue difundido ampliamente y recibido con numerosas reacciones por distintos sectores.
En otra parte de su declaración, Machado defendió la propiedad privada y el libre mercado como factores cruciales para la recuperación nacional. Vinculó el desarrollo económico del país con la libertad de sus ciudadanos y propuso que el Estado debe limitarse a garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales, atribuyendo la prosperidad a la creación individual y colectiva en un entorno competitivo.
“La propiedad no es un privilegio de una élite, es un derecho fundamental”, manifestó; al tiempo que prometió condiciones para que la economía “despegue y triplique su tamaño en una década”.
Luego resaltó que la riqueza nacional, especialmente en ámbitos como el petróleo y el gas, debe quedar en manos del pueblo y el sector privado, abriendo paso al ingenio y emprendimiento local. En esa línea, se manifestó a favor del impulso de sectores estratégicos y tecnológicos, como la agroindustria, el turismo ecológico, fintech, inteligencia artificial, robótica y minerales.
Machado reivindicó los “derechos inalienables” de los venezolanos, señaló que la libertad no depende ni puede ser restringida por ningún régimen o sistema político, y planteó como pilares del resurgimiento nacional la libertad de expresión, el derecho a la propiedad y la dignidad individual.
En su manifiesto, aseguró que “en una república libre, el único soberano es el pueblo” y que la soberanía popular y nacional son “inalienables”, por lo que la defensa de la libertad constituye un deber diario.
En otro de los pasajes de su mensaje habló de la libertad de expresión y dijo que “el derecho a decir la verdad es la piedra angular de toda libertad. Cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece. Venezuela va a recuperar su voz en cada pueblo, en cada aula, en cada sala de redacción y espacio digital. El pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión. El progreso de Venezuela en esta nueva era dependerá del libre intercambio de ideas y la posibilidad de expresarla sin miedo".
Por último, enfatizó en que cada venezolano debe recuperar a su familia, su hogar y su futuro. “Será mediante la cooperación y el intercambio internacional. Ese día en el que volveremos al escenario global con transparencia, integridad y responsabilidad está por llegar. Vamos a restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos. Venezuela será un pilar de seguridad democrática y de la seguridad energética en el hemisferio occidental y será un promotor inquebrantable de la libertad en el mundo entero″, concluyó.
La difusión del manifiesto ocurre mientras la situación política venezolana sigue en el centro del debate internacional, y en un contexto en el que la figura de Machado como Nobel de la Paz ha incrementado su peso en la escena global.