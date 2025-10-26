La Fuerza Armada de Venezuela ocultó la muerte de militares durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN

Campamento del ELN

La alta jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo el comandante Estratégico Operacional y el ministro de la Defensa están ocultando el fallecimiento de militares en diversas actividades e improvisados despliegues en el territorio venezolano, como ocurrió el 13 de octubre 2025 en Caño del Medio en el Catatumbo durante un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército venezolano, donde hubo cinco muertos, cuatro de ellos serían soldados. Un militar, que habló con Infobae pidiendo proteger su identidad relató que aunque el hecho ocurrió hace dos semanas, la Fuerza Armada se limitó, días después, a difundir un video anunciando como exitoso el operativo Relámpago del Catatumbo “sin mencionar la gravedad de lo ocurrido en el campamento del ELN”.

“Hace dos semanas, casi a las 5 de la tarde, empezó el enfrentamiento en Caño en Medio, parroquia de Udón Pérez, municipio Catatumbo, estado Zulia, entre guerrilla y ejército venezolano; hubo cinco muertos, cuatro de ellos del ejército venezolano y también hubo heridos que llegaron al hospital y por eso el hospital fue militarizado”.

“Hay cinco detenidos en esa Operación Relámpago del Catatumbo, en el Sur del Lago de Maracaibo. Los militares recibieron la orden de hacer un reconocimiento en esa zona del Catatumbo donde está la finca Buenos Aires, en el sector Caño Amarillo, del municipio Catatumbo del Zulia”.

La comisión de uniformados venezolanos ubica “a un grupo de irregulares, quienes estaban ahí ocupando la zona. Los militares actuaron como era razonable y enfrentaron a la guerrilla, pero en el cruce de disparos mataron a cuatro militares venezolanos, solo a un miembro del ELN”.

“Los heridos fueron trasladados al hospital, pero hubo orden de militarizarlo para impedir que se supiera lo que sucedió. Durante días esperaba que la información la diera a conocer la superioridad, pero solo silencio y luego sacaron un video sin mencionar nada de lo realmente ocurrido”.

La presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano se ha reforzado desde que Nicolás Maduro llegó al poder en 2013; numerosos reportes y testimonios dan cuenta de la tolerancia con la que la Fuerza Armada venezolana ha actuado ante esa guerrilla colombiana. Con los años esa tolerancia ha derivado en colaboración entre el ELN y la FANB.

Cuando ha ocurrido algún incidente con militares venezolanos, particularmente en la frontera, donde la guerrilla le ha arrebatado la vida a varios militares, la Fuerza Armada desde su más alta jerarquía ordena silencio y oculta los hechos.

En la conversación con Infobae, el militar relata “supimos que el campamento lo manejaba una facción del Ejército de Liberación Nacional (ELN-EP), porque se identificaron como tal y además tenían ahí uniformes, bandera y panfletos sobre su organización”.

Dice que en el campamento encontraron “nueve fusiles de diverso calibre, siete pistolas, dos artefactos explosivos, 20 rollos de cordón detonante, ocho radios transmisores; también dos computadores portátiles. En cuanto a vehículo había tres camionetas y cinco motos”.

No es la primera vez que la FANB guarda silencio cuando la guerrilla colombiana ha asesinado militares venezolanos porque se sienten amenazados con la presencia o ingreso de la Fuerza Armada a las zonas controladas por el Ejército de Liberación Nacional.

El video de la FANB

Es importante destacar que el uso del término “Tancol” (terroristas armados narcotraficantes colombianos) para referirse a los irregulares y que el general Hernández Lárez popularizó en sus mensajes y declaraciones ocultando así mencionar a las organizaciones guerrilleras por sus siglas y camuflando bajo una sola denominación a las también bandas criminales.

En el marco del despliegue propagandístico que tienen los medios oficialistas y el comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb), GJ (EJ) Domingo Antonio Hernández Lárez, preparan videos con fotos, grabaciones y música para publicitar los diversos operativos militares.

Uno de esos videos se dio a conocer ocho días después del ataque al campamento guerrillero, cuando el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, GD Javier Enrique Magallanes, reportaba al ministro de la Defensa, quien dijo encontrarse en la Universidad Militar Bolivariana.

En una transmisión con video propagandístico incluido el jefe de la Zona Operativa del Zulia dijo que se había desmantelado un campamento “utilizado por elementos Tancol”, donde fueron incautados “nueve fusiles de asalto, siete pistolas, dos granadas fragmentarias, 20 rollos de mecha lenta, 38 cargadores, cuatro vehículos de alta gama y tres motocicletas”. Agregó Magallanes que se también se desmanteló “un astillero clandestino de reparación y fabricación” con incautación de “tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico, ocho envases plásticos con mil 600 litros de gasolina, 22 envases metálicos para el traslado de resina y 13 rollos de fibra de vidrio”.

Específicamente el jefe de la ZODI en su reporte habla de “desarticulación de un campamento utilizado por elementos Tancol lográndose incautar 9 fusiles de asalto 7 pistolas dos granadas fragmentarias 20 rollo de mecha lenta 38 cargadores cuatro vehículos de alta gama 3 motocicletas se procedió al desmantelamiento de un astillero clandestino de reparación y fabricación en donde se incautaron 3 embarcaciones dedicadas al narcotráfico, 8 envases plástico con 1600 L de combustible tipo gasolina, 22 envases metálicos para el traslado de resina”

Lo que llama la atención es que Magallanes le agrega, lo que no aparece ni en el reporte ni en la declaración del oficial que habla con Infobae, y es la incautación de narcóticos, supuestamente hallados en el campamento. “Se logró incautar 126 kg de presunta droga cocaína, 15 escopetas de diferentes calibres, dos rifles de 38 mm y 22 mm respectivamente, 3 pistolas automáticas dos facsímiles se efectuó la destrucción de los diferentes campamentos e instalaciones pertenecientes a grupos Tancol”, es lo que asegura Magallanes. El general Magallanes ocultó los heridos, los muertos y los detenidos.