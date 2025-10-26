Venezuela

La dictadura de Maduro desafió a EEUU por su despliegue en el Caribe: “No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”

El régimen chavista acusó a Washington y a Trinidad y Tobago de promover una “operación colonial” y denunció supuestas maniobras para justificar una escalada bélica en la región

Guardar
El régimen chavista acusó a
El régimen chavista acusó a Washington y a Trinidad y Tobago de promover una “operación colonial” y denunció supuestas maniobras para justificar una escalada bélica en la región (REUTERS)

Ante el inicio de maniobras militares entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago cerca de las costas de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro intensificó su retórica contra la administración de Donald Trump.

El despliegue del buque de guerra USS Gravely en aguas trinitenses marcó un nuevo episodio de tensión diplomática, mientras el régimen chavista lanzó acusaciones que evocan conspiraciones, ataques “de falsa bandera” y entrega de soberanía caribeña a intereses extranjeros.

Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe”, señaló la chavista Delcy Rodríguez en un comunicado en el que insistió en retratar cualquier presencia o ejercicio internacional como una supuesta amenaza existencial.

El texto sostiene, sin pruebas y con referencias constantes al imperialismo, que la operación militar busca instalar una base estadounidense y convertir al Caribe en un “espacio de violencia letal y dominio imperial”, repitiendo el discurso acostumbrado por el chavismo en escenarios de presión externa.

La chavista vicepresidente de Venezuela,
La chavista vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

En el texto, la dictadura de Caracas anunció la supuesta captura de “mercenarios” conectados con la CIA, afirmando la existencia de un plan para producir una escalada bélica desde las fronteras con Trinidad y Tobago o desde territorio venezolano.

Aunque no se presentaron detalles ni pruebas independientes sobre estos “falsos positivos”, la dictadura chavista recurrió una vez más a analogías históricas —casos como el Maine, el Golfo de Tonkín o el derrocamiento de gobiernos en Guatemala— con el fin de justificar su narrativa de asedio.

En uno de los pasajes más agresivos del comunicado, Caracas acusa a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de entregar la soberanía nacional y transformar el archipiélago en un “portaviones de Estados Unidos”.

Además, la cúpula chavista alega que desde suelo trinitario se ha impulsado la represión de pescadores y ejecuciones arbitrarias en connivencia con intereses estadounidenses, en un intento de deslegitimar cualquier señalamiento regional frente a sus propios abusos y aislamiento diplomático.

La cúpula chavista alega que
La cúpula chavista alega que desde suelo trinitario se ha impulsado la represión de pescadores y ejecuciones arbitrarias (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El régimen utiliza estos episodios para insistir que Venezuela “no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de los EEUU” y sostiene que “no nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra”.

De cara a la opinión pública, Maduro busca presentarse como víctima y reforzar el control interno, manteniendo movilizadas a las Fuerzas Armadas bajo la bandera de la “unión popular-militar-policial” y el “legado de Hugo Chávez” , pese a la grave crisis política, económica y social que azota al país caribeño.

Mientras tanto, la presión internacional aumenta. Observadores y organismos multilaterales advierten sobre la expansión de redes criminales y tráfico ilícito que han crecido al amparo del régimen, así como sobre la sistemática violación de derechos fundamentales, la persecución a la oposición y el colapso institucional venezolano.

La tensión en el Caribe crece en paralelo a la profundización de la crisis y la represión dentro de Venezuela.

Un buque de guerra estadounidense llegó a Trinidad y Tobago en medio de la escalada de tensiones con Venezuela.

El Pentágono informó la semana pasado sobre el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense, intensificando la presión militar en la región en medio de la tensión con Venezuela por ataques contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instruyó el envío del portaaviones y su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur para “desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, según explicó el vocero del Pentágono, Sean Parnell.

El funcionario detalló que la medida “refuerza la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y desmantelar actividades ilícitas que amenazan la seguridad y prosperidad territorial”, sumando el Gerald Ford y su grupo de ataque a un contingente regional desplegado desde el agosto.

Este despliegue incluye tres buques de asalto y transporte anfibio, aviones F-35B, patrulleros P-8 y drones MQ-9 con base en Puerto Rico.

El Pentágono informó la semana
El Pentágono informó la semana pasado sobre el despliegue en el mar Caribe del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la flota estadounidense (REUTERS/Henry Nicholls)

En las últimas semanas, la administración Trump ha destruido cerca de una decena de embarcaciones en el Caribe y Pacífico, neutralizando a varios narcoterroristas en operativos cerca de Venezuela y Colombia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Nicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosÚltimas Noticias AméricaTrinidad y TobagoEjercicios militaresNarcoterrorismoCaribe

Últimas Noticias

La Iglesia Católica de Venezuela condenó los ataques de la dictadura contra el cardenal Porras y pidió no politizar la fe

La Conferencia Episcopal venezolana lamentó “profundamente” los incidentes contra quien fue “clave” en la canonización de José Gregorio Hernández

La Iglesia Católica de Venezuela

María Corina Machado respaldó la lucha de EEUU contra el narco: “Maduro inició la guerra, Trump la está terminando”

La líder opositora de Venezuela denunció el uso de recursos del narcotráfico y contrabando por parte del régimen chavista y apoyó el operativo de Washington para cortar esas redes ilegales. “La única forma de desmantelar una estructura criminal es cortar sus entradas de dinero criminal”, dijo

María Corina Machado respaldó la

Un buque de guerra de Estados Unidos llegó a Trinidad y Tobago en medio de las tensiones con el régimen de Maduro

Washington intensificó su presencia militar cerca en las costas venezolanas con el USS Gravely en Puerto España. El presidente Donald Trump acusa al dictador chavista de encabezar redes de tráfico de drogas

Un buque de guerra de

González Urrutia rechazó la intención del régimen de Maduro de retirarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

El líder antichavista condenó el trámite solicitado por los integrantes de la dictadura chavista ante el Tribunal Supremo de Justicia, advirtiendo que la medida viola derechos fundamentales

González Urrutia rechazó la intención

La Fuerza Armada de Venezuela ocultó la muerte de militares durante un enfrentamiento con la guerrilla del ELN

Los altos mandos han evitado informar sobre las bajas de soldados durante un operativo reciente, mientras se difunden videos oficiales que omiten detalles clave sobre lo ocurrido en la zona fronteriza con Colombia

La Fuerza Armada de Venezuela
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de miles de

En medio de miles de flores, Clara Brugada inaugura la Mega Ofrenda en el Zócalo de la CDMX

Violenta pelea en una discoteca de Cartagena dejó un herido y obligó al cierre de las instalaciones

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros EN VIVO hoy 26 de octubre: ruta y todos los detalles del regreso de la sagrada imagen al Callao

Nueva medida del Gobierno Petro haría que los colombianos vuelvan utilizar dinero en efectivo en vez de hacer pagos digitales

Lotería Nacional Sorteo Zodiaco Especial 1724: resultados del domingo 26 de octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Carlos Sainz: "Ha pasado de

Carlos Sainz: "Ha pasado de todo, un desastre"

Fernando Alonso: "La próxima vez será un coche diseñado por Newey, esperemos no ser tan lentos"

Gemma Pinto desvela cómo lleva Mar Márquez su lesión

Reabren los dos aeropuertos lituanos cerrados por globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia

Principales titulares de los periódicos para el lunes 27 de octubre

ENTRETENIMIENTO

“Chainsaw Man – La Película:

“Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze”: todo lo que se sabe sobre la continuación del anime

Aseguran que Sophie Turner y Chris Martin tuvieron una cita secreta en Londres tras sus recientes rupturas

Justin Bieber anunció su proyecto digital más ambicioso antes de Coachella 2026: “Va a ser genial”

Los hermanos Duffer revelan los secretos de “Stranger Things” en su quinta y última temporada en Netflix

Rose Byrne deslumbra en “If I Had Legs I’d Kick You” y se perfila como candidata al Oscar tras ganar el Oso de Plata