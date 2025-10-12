María Corina Machado convocó a una “oración mundial” por la liberación de los presos políticos en Venezuela

María Corina Machado llamó a orar por una canonización sin presos políticos en Venezuela (Europa Press)

La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, convocó una “oración mundial por la libertad” de los presos políticos en Venezuela, en vísperas de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles el próximo 19 de octubre.

“Ante la próxima canonización de nuestros queridos santos, José Gregorio y la madre Carmen, vamos a pedir juntos que esta ceremonia tan especial se celebre sin presos políticos”, sostuvo Machado en un video difundido en la red social X.

La ex diputada invitó a los venezolanos dentro y fuera del país a participar en la jornada, sumándose a los eventos organizados en plazas y espacios públicos, y consultar los lugares de encuentro en redes sociales. “Más allá de tu fe, de tus creencias, esta es una ocasión que nos une a todos, porque todos queremos justicia, libertad y paz para Venezuela”, afirmó.

La iniciativa de la “oración mundial”, promovida por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), recibió el apoyo de diversas organizaciones y personalidades. Alrededor de treinta personas, en su mayoría familiares de detenidos y activistas de derechos humanos, oraron este sábado en una plaza de Caracas a los próximos dos primeros santos venezolanos.

La hermana del privado de libertad Josnar Baduelen, Andreina Baduel, participa en una actividad de oración este sábado, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La activista Andreína Baduel destacó a EFE que la campaña hace especial hincapié en los presos políticos gravemente enfermos, que suman alrededor de 80 y requieren atención médica urgente. Entre ellos está su hermano, Josnars Adolfo Baduel, detenido desde 2020.

A su vez, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) también reiteró esta semana su llamado a las autoridades de la dictadura para que concedan medidas de gracia que permitan la liberación de los presos por razones políticas, considerándolo una oportunidad para promover la armonía y la paz social.

El régimen chavista de Nicolás Maduro rechaza la existencia de presos políticos en el país y, desde ese punto de vista, hace caso omiso a los reclamos de la oposición. La ONG Foro Penal contabilizó 841 detenidos por sus posicionamientos políticos en Venezuela, de los cuales 97 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió rezar por la liberación de presos políticos detenidos durante el régimen de Nicolás Maduro (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Según el boletín publicado el jueves pasadoen X con fecha de corte al 6 de octubre, la institución informó que entre los aprehendidos hay 738 hombres y 103 mujeres, con 837 adultos y 4 adolescentes entre 14 y 17 años.

Según la organización, 668 de los detenidos son civiles y 173 militares, y aclara que la lista “no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)”.

El pedido de la CEV por los presos políticos

“Consideramos también que es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia que permitan recobrar la libertad a los encarcelados por razones políticas”, expuso la CEV en la Carta Pastoral.

Personas participan en una actividad de oración este sábado, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Las autoridades de la Conferencia mencionaron que “si el doctor Hernández y la madre Carmen Rendiles fueron artesanos de la paz y la esperanza, su canonización debe llevarnos a trabajar decididamente para que esa paz se haga presente en el corazón de todos los venezolanos y así promover signos de esperanza en sintonía con las propuestas del Año Jubilar”.

Por otra parte, la organización reflexionó sobre la fecha especial: “Es un fuerte estímulo para que todos los venezolanos nos encontremos y apreciemos como hijos de una misma patria y hermanos entre nosotros; para defender la vida y dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la muerte natural; para aceptar nuestras diferencias como una riqueza y construir una mejor sociedad en el respeto mutuo, la convivencia y la búsqueda constante de la paz”, reflexionó la organización.

(Con información de EFE)