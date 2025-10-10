Venezuela

¿Dónde está María Corina Machado? Las amenazas de la dictadura que la forzaron a vivir en la clandestinidad

El régimen chavista ha asegurado en reiteradas ocasiones que la líder opositora había huido al extranjero, versión que ella misma desmintió asegurando que sigue en Caracas

Guardar
María Corina Machado ganó el
María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz

El reciente Premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado ha puesto en primer plano la situación de la líder opositora venezolana, quien ha enfrentado una persecución sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro y ha debido recurrir a la clandestinidad para preservar su vida.

El Comité Noruego del Nobel reconoció que no sabe si Machado podrá vajar a recibir el premio debido a la falta de garantías de seguridad, puesto que es perseguida por la dictadura de Nicolás Maduro.

Su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, subrayando que “ha cohesionado a la oposición de su país, nunca ha flaqueado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana y ha apoyado firmemente una transición pacífica a la democracia”.

El comité también destacó que “ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuche su voz”.

La trayectoria de María Corina Machado en la política venezolana ha estado marcada por una constante confrontación con el aparato chavista. Tras ganar las primarias opositoras de octubre de 2023 con el 92% de los votos, la dirigente fue objeto de una inhabilitación política y posteriormente se le impidió postular a su reemplazante, Corina Yoris.

La candidatura de Edmundo González Urrutia solo fue admitida tras una serie de presiones y maniobras del régimen, que incluyeron persecuciones, detenciones y sabotajes dirigidos a la oposición.

María Corina Machado y Edmundo
María Corina Machado y Edmundo González

En una columna publicada en The Wall Street Journal, Machado relató que escribe “desde la clandestinidad, temiendo por mi vida, por mi libertad”, y exigió el “cese inmediato de la represión” contra las protestas que siguieron a la reelección de Maduro el 28 de julio de 2024, proceso que calificó de fraudulento.

La líder opositora detalló que, ante la certeza de que el régimen manipularía los resultados, organizó una red de vigilancia electoral que permitió recopilar recibos de votación de más del 80% de los colegios electorales.

Según sus palabras, “Maduro no ganó las elecciones presidenciales venezolanas del domingo. Perdió de forma aplastante frente a Edmundo González, 67% a 30%. Sé que esto es cierto porque puedo demostrarlo. Tengo recibos obtenidos directamente de más del 80% de los colegios electorales del país”.

El 9 de enero de 2024 marcó la última aparición pública de María Corina Machado. Desde entonces, la líder opositora permanece en la clandestinidad, mientras voceros del régimen aseguraban que había huido al extranjero, versión que ella misma desmintió reiteradamente, asegurando que permanece escondida resguardando su seguridad en Venezuela, más específicamente en Caracas.

El propio Nicolás Maduro afirmó en su programa ‘Con Maduro +’ que “se fue del país a conspirar. Se fue del país a buscar dólares en Colombia, al narcotráfico”, y la acusó de estar financiada por el narcotráfico y de planear actos violentos, según declaraciones recogidas por la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

El dictador de Venezuela, Nicolás
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Marcelo Garcia / Palacio Miraflores

Cuando Machado apareció en una protesta en Caracas en enero de este año rodeada de miles de seguidores, a un día de la toma de posesión presidencial que tanto Maduro como González Urrutia prometían asumir, la líder opositora fue “violentamente interceptada” por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según denunció el partido Vente Venezuela (VV).

La organización informó que “efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban” y que, tras ser “interceptada y tumbada”, se detonaron armas de fuego. Posteriormente, Machado fue retenida por la fuerza, obligada a grabar un video como prueba de vida y finalmente liberada.

En su propio testimonio, Machado relató: “Al salir de la enorme concentración en Chacao, muchos ciudadanos me acompañaron hasta que abordé una moto que me sacaría de la zona. A la altura del Liceo Gustavo Herrera, varias motos con efectivos armados de la PNB intentaron interceptarnos. Tenían armas largas”.

Poco después, la líder opositora fue detenida por oficiales del régimen

Describió que el ataque comenzó con disparos cerca del distribuidor Altamira y que fue “bruscamente arrancada” de su moto y trasladada en otra, flanqueada por dos hombres armados. Sus captores le indicaron que se dirigían a Boleíta, donde se encuentran instalaciones de la PNB, pero finalmente le ordenaron bajarse y grabar un video antes de dejarla ir.

“Es evidente que lo que me pasó demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro. Obviamente, a esto también se sumó las inmediatas declaraciones y advertencias de líderes mundiales, gobiernos en todas partes del mundo, que les hizo entender el error que habían cometido al secuestrarme violentamente”, afirmó.

Machado reveló detalles del secuestro que sufrió por parte de agentes chavistas

Durante el incidente, uno de los motociclistas que escoltaba a Machado resultó herido de bala en una pierna y fue posteriormente detenido. La dirigente aseguró: “Yo estoy bien ahora, aunque tengo fuertes dolores y contusiones en varias partes de mi cuerpo”.

El Comité Noruego del Nobel subrayó que “como líder del movimiento por la democracia en Venezuela, Machado es uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos”, y recordó que “ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”.

La opositora venezolana fue reconocida por su lucha contra la dictadura de Maduro

El comunicado también rememoró que “Venezuela evolucionó de un país relativamente democrático y próspero a un estado brutal y autoritario, con crisis humanitaria y económica, represión sistemática de la oposición, fraude electoral y persecución legal”.

Temas Relacionados

María Corina MachadoNobel de la PazVenezuela

Últimas Noticias

La carta que María Corina Machado escribió tras ganar el Nobel: “Venezuela será libre y este logro propagará coraje y esperanza”

Tras ser reconocida, la opositora compartió el galardón con todos los venezolanos. Dijo también que la opresión de la dictadura de Maduro ha sido “brutal y sistemática, con torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”

La carta que María Corina

La comunidad internacional saluda a María Corina Machado: “Es la recompensa por su lucha”

Diversos líderes mundiales y organismos multilaterales han expresado su reconocimiento a la dirigente opositora, subrayando el impacto que tiene este galardón para la recuperación de la democracia en Venezuela

La comunidad internacional saluda a

María Corina Machado envió un mensaje a Donald Trump tras ganar el premio Nobel de la Paz: “Hoy más que nunca contamos con el Presidente de los EEUU”

La opositora venezolana, que fue reconocida con el galardón al que se postulaba el líder republicano, aseguró que su país está “en el umbral de la victoria” y la libertad

María Corina Machado envió un

La reacción de la Casa Blanca tras el anuncio del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

Su director de comunicaciones, Steven Cheung, remarcó que Donald Trump “seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”

La reacción de la Casa

El Comité no sabe si Machado podrá recibir el premio Nobel de la Paz: ”Hay una situación de seguridad seria que hay que resolver”

El presidente del Comité noruego, Jørgen Watne Frydnes, sostuvo que el reconocimiento “da esperanza a todo un país”

El Comité no sabe si
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desborde del Río Cazones en

Desborde del Río Cazones en Veracruz provoca severas inundaciones y caos l Video

Un concejal de Valladolid dice que no se reunirá a solas con concejalas para evitar que le acusen “de cosas”

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 11 de octubre

Tras el apoyo de EEUU, JP Morgan considera clave ampliar el consenso político y recalibrar el esquema cambiario

Última hora de la DANA Alice en España, en directo: ascienden a 101 los evacuados y la Aemet pide “extremar las precauciones”

INFOBAE AMÉRICA
El regulador mexicano revoca la

El regulador mexicano revoca la licencia para operar a CIBanco, una de las entidades señaladas por EEUU

Rueda retoma su agenda con un acto en Buenos Aires, donde destaca la fortaleza de los lazos entre Galicia y Argentina

La música reduce la ansiedad en 7 de cada 10 pacientes, recuerdan Músicos por la Salud

La ONU confirma que trabaja con Israel para incrementar la ayuda tras la entrada en vigor del alto el fuego

Málaga acogerá las Jornadas Deportivas 'El fútbol como arte. Homenaje a la mujer andaluza' el 23 de octubre

ENTRETENIMIENTO

La historia real detrás de

La historia real detrás de ‘Reclutas’, la nueva serie de Netflix sobre el ejército y la homosexualidad

Millie Bobby Brown muestra por primera vez a su bebé adoptada junto a Jake Bongiovi

Andrew Garfield responde a los rumores sobre su regreso como Spider-Man

La hija de Bruce Willis confesó que sufrió de bullying por el gran parecido a su padre: “Ahora es el mejor regalo que pude recibir”

“Los lazos verdaderos requieren esfuerzo continuo”, confiesa Ben Stiller al reflexionar sobre la reconciliación con Christine Taylor