Venezuela

El régimen de Maduro lanzó nuevos ejercicios militares en La Guaira y Carabobo en respuesta al despliegue estadounidense en el Caribe

El chavismo continúa con la operación Independencia 200, con participación de milicias y fuerzas armadas, alegando la protección de puertos, aeropuertos e infraestructuras estratégicas frente a lo que califica como una amenaza de Estados Unidos contra la soberanía venezolana

Guardar
Miembros de la Milicia Nacional
Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un ejercicio militar en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, en Naguanagua, Venezuela, este 8 de octubre de 2025 (REUTERS/Juan Carlos Hernández)

El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció este miércoles dos nuevos despliegues de seguridad en los estados costeros de La Guaira y Carabobo en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en aguas del Caribe. Según el líder del régimen chavista, los despliegues forman parte de la operación denominada Independencia 200, en la que también participan milicias populares y que busca preservar la seguridad de dos territorios de gran relevancia geográfica y estratégica.

Como parte inicial de estos ejercicios en La Guaira, estuvo presente el ministro del Interior Diosdado Cabello, quien afirmó que los militares se encargarán de la vigilancia de las principales rutas terrestres y marítimas, así como del aeropuerto de la región. “Este es un pueblo pacífico, que se ha venido preparando en conciencia, se ha venido preparando activamente, preparando en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario”, manifestó Cabello en declaraciones recogidas por la cadena Globovisión. Añadió que no permanecerá en casa y que se sumará al combate junto con los habitantes de La Guaira y de Venezuela.

Cabello remarcó que los ejercicios están “enfocados en la protección de instituciones, organismos y servicios públicos vitales”, sumando la vigilancia de aduanas, puntos de acceso, unidades militares y emisoras comunitarias. Además, alertó sobre las estrategias que, según él, emplea Estados Unidos para impulsar cambios de régimen en países considerados hostiles, usando la lucha contra el narcotráfico como justificación. “Las enmascaran detrás de supuestas operaciones de lucha contra el narcotráfico (...), si ellos quisieran atacar al narcotráfico estarían desplegados en el Pacífico, atendiendo el enorme tráfico de drogas que circula por ahí, que casualmente lo dirigen sus socios en América”, dijo.

Venezuela realizó estas maniobras en La Guaira y Carabobo, los estados donde se localizan los dos principales puertos del país, con el objetivo —según el régimen— de dar respuesta ante una posible paralización de sectores estratégicos en caso de una agresión extranjera. Los ejercicios contaron con la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas, milicias, policías y líderes comunitarios próximos al chavismo.

El ministro de Defensa de
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y altos mandos militares asistieron a un simulacro militar en Caracas el sábado pasado tras el llamado de Maduro a defender la soberanía nacional (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

El ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó en la televisión estatal que los ejercicios son necesarios “para que el pueblo se instruya y evite la parálisis de sectores estratégicos en caso de una presunta agresión estadounidense”. Relató que las actividades incluyeron la protección de instalaciones petroleras, petroquímicas, estaciones de servicio, gasoductos y depósitos de combustible, así como la seguridad de infraestructuras eléctricas, de telecomunicaciones y centros de salud.

Padrino López advirtió que “todo eso hay que practicarlo para mantener el orden interno porque las amenazas causan caos”. Y añadió: “Nosotros debemos orientar a la población, concientizar a la población de que el caos sería nuestro peor enemigo”.

Desde inicios de septiembre, el régimen de Maduro ordenó ejercicios y la incorporación de civiles voluntarios armados para asistir a las Fuerzas Armadas debido al despliegue militar estadounidense en el Caribe contra los cárteles latinoamericanos de drogas.

El pasado viernes, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció lo que sería el cuarto ataque contra una pequeña embarcación en el Caribe desde el despliegue de buques de guerra. Según Estados Unidos, las embarcaciones interceptadas se dedicaban al tráfico de droga y eran tripuladas por “narcoterroristas”, identificando el caso de cuatro personas fallecidas en dicha operación, según declaró Hegseth.

El secretario de Defensa de EEUU dijo que fueron abatidos cuatro narcotraficantes

Maduro calificó el despliegue naval estadounidense de amenaza a la soberanía venezolana y lo describió como un preludio de una posible invasión con el fin de forzar un cambio de gobierno, aunque Estados Unidos no ha dado señales de planificar una incursión terrestre con los más de 4.000 efectivos desplegados cerca de Venezuela.

Los ejercicios de protección en áreas estratégicas continuarán próximamente en todo el territorio nacional, indicó Padrino López, quien reiteró que el régimen busca anticipar una eventual “agresión desde el mar Caribe”. Añadió que no descarta la eventual introducción de fuerzas especiales que pudieran llevar a cabo acciones disruptivas, sabotajes a infraestructuras públicas, vías de comunicación, distribución de alimentos, e incluso asesinatos selectivos.

Padrino López sostuvo que debe suponer las peores hipótesis como líder militar y alertó que la “irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal”. Y enfatizó que el objetivo es que Venezuela esté cada día “dos, tres pasos adelante de la agresión y amenaza militar del imperialismo”.

(Con información de AP, EFE y EP)

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás Maduroúltimas noticias américaEstados UnidosDiosdado Cabello

Últimas Noticias

La Iglesia venezolana pidió liberar a los presos políticos con motivo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Conferencia Episcopal considera que “es una ocasión propicia para que las autoridades del Estado dicten medidas de gracia”

La Iglesia venezolana pidió liberar

El opositor venezolano Andrés Velásquez pidió al Vaticano que se pronuncie por los presos políticos: “No puede ser indiferente”

Instó a la Santa Sede a hablar del tema a propósito de la canonización del médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, que se celebrará el próximo 19 de octubre

El opositor venezolano Andrés Velásquez

El fracaso del llamado a las armas del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: “No voy a pelear”

En los puntos de reclutamiento instalados en Caracas las filas fueron escasas y estuvieron compuestas principalmente por empleados del sector público. “Esto es solo una formalidad para no perder el trabajo”, declaró un trabajador de la alcaldía al Financial Times, bajo condición de anonimato

El fracaso del llamado a

Estados Unidos desestimó el supuesto plan para atentar contra su embajada en Caracas

Washington recordó que retiró a todo su personal diplomático de Venezuela en 2019 y mantiene suspendidos los servicios consulares desde entonces

Estados Unidos desestimó el supuesto

Donald Trump ordenó cancelar el contacto diplomático con Venezuela

La medida abre la puerta a una posible escalada militar contra el narcotráfico o el régimen de Nicolás Maduro

Donald Trump ordenó cancelar el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gobierno ordena priorizar el suministro

Gobierno ordena priorizar el suministro de gas a la región Caribe, mientras adelantan mantenimiento en la planta El Cayao

La iglesia en Oaxaca que oculta una ciudad idéntica a Mitla

Abogado de Gustavo Petro denunció ante Cidh supuesto plan para polarizar el país: “Crean narrativas contra el presidente”

España extradita a México a “El Perky”, miembro de la Unión Tepito

Video: valiente profesor se enfrentó a un encapuchado que entró a las aulas de la Universidad del Valle para obligarlos a evacuar

INFOBAE AMÉRICA
Canadá refuerza su defensa en

Canadá refuerza su defensa en el Ártico con un radar avanzado para detectar amenazas de misiles

Israel intercepta dos drones lanzados desde Yemen

Frenkie de Jong: "Es que extraño que vayamos a jugar en Estados Unidos"

Trump planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo ante un posible acuerdo sobre Gaza

Tras la caída de Lecornu, Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

ENTRETENIMIENTO

Gene Simmons, miembro fundador de

Gene Simmons, miembro fundador de KISS, fue hospitalizado de emergencia tras un accidente de auto

La ‘monstruosa’ transformación de Jacob Elordi en ‘Frankenstein’: 10 horas de maquilaje, 42 prostéticos y una gran dosis de paciencia

Se reveló la actriz que interpretará a Linda McCartney en las películas de los Beatles

Ozzy Osbourne sobrevivió a una sepsis y neumonía antes de su emotivo concierto de despedida en Birmingham

Así suena ‘Golden’ de Huntrix en la vida real: las protagonistas ‘KPop Demon Hunters’ salen de la película para cantarla en directo