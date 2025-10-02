Venezuela

Las imágenes de la fiesta decretada por Maduro a dos meses de fin de año: “Venezuela huele a Navidad”

El régimen encendió oficialmente los festejos con diversos actos en Caracas y otras zonas del país

Venezuela enciende una anticipada Navidad

Las autoridades del régimen de Venezuela encendieron oficialmente la noche de este miércoles unas anticipadas Navidades y aseguraron que estas se celebrarán “en paz”, en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar que este país mantiene en el mar Caribe para, según Washington, combatir el narcotráfico procedente de la nación sudamericana.

Cientos de personas asistieron a un acto oficialista en la plaza Bolívar de Caracas, algunas de ellas con disfraces o elementos alusivos a la temporada y otras con varillas de luces de bengala, frente a un escenario sobre el que se encontraban varias autoridades y músicos.

Todos hicieron una cuenta regresiva para encender las luces que decoran, junto con otros adornos, la plaza Bolívar, ubicada en el casco histórico de la capital venezolana, de lo que estuvo a cargo la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, quien apretó un botón y deseó un “feliz inicio de la Navidad”.

Personas participan en las fiestas
Personas participan en las fiestas por el inicio de la temporada navideña este miércoles, en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)
Las autoridades del régimen de
Las autoridades del régimen de Venezuela encendieron oficialmente unas anticipadas Navidades (EFE/Miguel Gutiérrez)
Oficiales de la Guardia del
Oficiales de la Guardia del Pueblo junto a niños y vecinos del sector Petare participan en fiestas por el inicio de la temporada navideña este miércoles, en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

“Desde aquí, desde la plaza Bolívar, (enviamos) un saludo a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, que nos está viendo. ¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas!”, expresó.

El dictador anunció en septiembre el adelanto de esta festividad, como ha hecho en años anteriores desde que llegó al poder, en 2013, al argumentar que se trata de una “fórmula” que ha resultado “muy bien para la economía, para la cultura” y “para la alegría”.

Personas participan en las fiestas
Personas participan en las fiestas por el inicio de la temporada navideña en octubre (EFE/Miguel Gutiérrez)
El régimen inició las anticipadas
El régimen inició las anticipadas Navidades y aseguró que estas se celebrarán "en paz" (EFE/Miguel Gutiérrez)
Niños participan en una celebración
Niños participan en una celebración por el inicio de la temporada navideña (EFE/Miguel Gutiérrez)

Maduro dijo este miércoles que “Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre”, lo que señaló como “una tradición” ya del chavismo en favor del “derecho sagrado a la felicidad”.

Anoche también se encendió, como es costumbre cada año, una gran cruz situada en el Waraira Repano, la principal formación montañosa de Caracas conocida como el Ávila, que se impone en el norte de la ciudad.

La alcaldesa de Caracas, Carmen
La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, participa en las fiestas por el inicio de la temporada navideña este miércoles, en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)
Tres personas con ropa que
Tres personas con ropa que dice "Fuerza Motorizada" con el rostro de Maduro (EFE/Miguel Gutiérrez)

En el acto estuvo el jefe de Gobierno de Caracas, el chavista Nahum Fernández, quien dijo que se anunciará “poco a poco” una agenda de actividades elaborada con el Ministerio de Cultura.

“Aquí somos gente feliz, somos gente alegre, allá los amargados que están en otros países que no les gusta la Navidad”, señaló, en referencia a personas que, dijo, critican el adelanto de estas fiestas, aunque no mencionó a alguien en específico.

Una actividad navideña este miércoles,
Una actividad navideña este miércoles, en Maracaibo (EFE/Henry Chirinos)

Tras el encendido de las luces, una agrupación musical se presentó junto con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.

Además, la dictadura de Nicolás Maduro utilizó El Helicoide, el principal centro de detención y torturas de Venezuela, como escenario para lanzar fuegos artificiales.

Celebrar pese a las “amenazas”

En paralelo, varias personas se movilizaron en Petare, en el este de Caracas y considerada la favela más grande de Venezuela, hacia un comando de la Guardia del Pueblo, donde compartieron refrigerios con la comunidad, especialmente con decenas de niños, y entregaron gorros navideños y bengalas.

El comandante de la Unidad de Articulación Social de la Guardia del Pueblo Petare, el mayor Jhoan Manuel Olages, dijo a la agencia de noticias EFE que, “cumpliendo con las instrucciones” del jefe de Estado, hoy celebran el inicio de la Navidad “en perfecta fusión popular-militar-policial”.

Una persona disfrazada de Papá
Una persona disfrazada de Papá Noel participa en una actividad navideña este miércoles, en Maracaibo (EFE/Henry Chirinos)

Por su parte, Diana Romero, directora de la organización Una Sonrisa, Una Esperanza, declaró a EFE que “está muy bien” adelantar estas fiestas para que, así, el venezolano se olvide “de todo eso” que lo “tiene en zozobra”, en alusión a la presencia naval estadounidense en el Caribe, lo que el régimen de Maduro denuncia como una “amenaza” en contra de la soberanía.

“Como muchos venezolanos, yo no quiero guerra en mi país, yo no quiero una intervención”, expresó Romero, quien, en ese sentido, agregó que no desea una situación como la que ve “constantemente” a través de videos en Gaza, donde “los niños sufren y mueren de hambre”.

Oficiales de la Guardia del
Oficiales de la Guardia del Pueblo junto a niños y vecinos del sector Petare (EFE/Miguel Gutiérrez)

En el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), cientos de personas se concentraron en una decorada plaza de la República, en Maracaibo, la capital de esta región petrolera, para celebrar en un acto organizado por las autoridades chavistas, que incluyó un concierto.

La Navidad en Venezuela comenzó dos días después de que la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, anunciara que Maduro “suscribió” un “decreto de conmoción externa” que “da poderes” y “facultades especiales” al jefe de Estado “para actuar en materia de defensa y seguridad”, ante las “amenazas” estadounidenses.

(Con información de EFE)

