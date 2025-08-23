Venezuela

María Corina Machado denunció que nueve presos políticos intentaron suicidarse en la cárcel de Tocorón

La líder opositora venezolana alertó que habrían intentado quitarse la vida debido a las condiciones “inhumanas” de detención. Responsabilizó a Nicolás Maduro y pidió a la comunidad internacional visibilizar la crisis carcelaria en Venezuela

Guardar
Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la líder opositora venezolana María Corina Machado (EFE/ Ronald Peña)

La líder opositora venezolana María Corina Machado advirtió este viernes que nueve presos políticos recluidos en el centro penitenciario de Tocorón, en el norte de Venezuela, “han intentado suicidarse” en fechas recientes debido, según sus palabras, al “trato despiadado que sufren y la depresión”, informó en un comunicado a través de su cuenta de X. De acuerdo con la ex diputada, se está registrando un grave deterioro en la salud mental de los reclusos por las condiciones en las que permanecen detenidos.

El penal de Tocorón, situado en el estado Aragua, fue intervenido en 2023 por el régimen de Nicolás Maduro y, desde entonces, opera como una instalación destinada a albergar a personas acusadas de ser “guarimberos” —término utilizado por las autoridades para referirse a los manifestantes considerados violentos—. Organizaciones no gubernamentales, partidos de oposición y familiares de los detenidos han denunciado que en este recinto permanecen individuos arrestados en el contexto de la crisis subsecuente a las elecciones presidenciales celebradas en julio de 2024.

Machado aseguró que la situación en Tocorón se debe a “las condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas: la comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas”. La dirigente de Vente Venezuela alertó a la comunidad internacional sobre las denuncias de tortura y malos tratos, llamando a visibilizar y denunciar la “inhumana situación” de los presos políticos venezolanos.

En sus declaraciones, Machado destacó que “en el último año, al menos seis venezolanos han muerto bajo custodia del régimen. Esto es asesinato y Nicolás Maduro es el responsable". Y añadió: “Habrá justicia. Venezuela será libre”.

Fotografía de archivo de la
Fotografía de archivo de la entrada principal del centro penitenciario Tocorón en Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

De acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 815 presos políticos, entre los que se encuentran cuatro adolescentes y 89 personas de nacionalidad extranjera. Foro Penal señala que, en algunos de estos casos, se desconoce el paradero preciso de los opositores.

Por su parte, el régimen chavista sostiene que el país “está libre de presos políticos” y que los detenidos enfrentan cargos por la “comisión de terribles hechos punibles”, rechazando las denuncias presentadas por la oposición y organizaciones de derechos humanos sobre detenciones y tratos crueles.

El caso de ciudadanos extranjeros detenidos en Venezuela también ha cobrado relevancia recientemente. Un ciudadano francés, identificado como Camilo Castro, permanece detenido desde el 26 de junio, cuando fue arrestado en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, luego de intentar renovar su visado de residencia colombiano. Según su familia, Castro “está detenido sin motivo y sin que se respeten sus derechos consulares, al igual que decenas de otros extranjeros”. El Ministerio de Exteriores de Francia ha confirmado que se encuentra siguiendo de cerca la situación de Castro, pero no ha entregado más detalles sobre el caso.

A mediados de julio, el francoestadounidense Lucas Hunter fue liberado luego de haber permanecido detenido desde principios de enero en la frontera colombo-venezolana, como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington.

En un informe difundido el mes pasado, Amnistía Internacional denunció la existencia de una política de “desapariciones forzadas” impulsada tras la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro, dirigida contra opositores y ciudadanos extranjeros. “Las autoridades venezolanas parecen estar utilizando esta práctica para justificar sus narrativas sobre ‘conspiraciones extranjeras’ y como moneda de cambio en las negociaciones con otros países”, afirmó la ONG en su informe.

(Con información de AFP, EFE y EP)

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

Temas Relacionados

María Corina MachadoVenezuelaPresos políticosúltimas noticias américaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Guyana alertó sobre el aumento del crimen transnacional en la región y pidió enfrentar al Cartel de los Soles

Las autoridades advirtieron que las actividades de la organización narcoterrorista afectan la paz, la seguridad y la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe

Guyana alertó sobre el aumento

Brian Fonseca, académico de Florida: “Es la primera vez que EEUU reúne instrumentos militares de poder contra el narcoterrismo en América Latina”

El experto universitario estadounidense reflexiona sobre la magnitud inédita de la movilización de fuerzas navales y marines en la región caribeña y su significado estratégico

Brian Fonseca, académico de Florida:

El régimen de Maduro convocó a una jornada de alistamiento en cuarteles y plazas: “Para todos los milicianos y todas las milicianas”

El dictador de Venezuela quiere que la actividad tenga lugar en las localidades de todo el país y las bases del Ejército y la Milicia Bolivariana. Volvió a atacar a Estados Unidos por enviar buques a combatir al narcotráfico del Cártel de los Soles, vinculado al gobierno de Caracas

El régimen de Maduro convocó

Foro Penal denunció la detención irregular de un francés y un polaco en Venezuela

La ONG confirmó los arrestos de Camilo Castro y Sergiy Rudavskyy, quienes se suman a los 89 presos políticos de nacionalidad extranjera en el país. Sus familias y organizaciones de derechos humanos denuncian desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso

Foro Penal denunció la detención

Estados Unidos emitió una alerta máxima y pidió a sus ciudadanos no viajar a Venezuela en medio de las crecientes tensiones

Washington advirtió sobre riesgos de detención ilegal, tortura, terrorismo y secuestro, mientras acusa al régimen de Maduro de liderar un “narcoestado” aliado con guerrillas colombianas. El chavismo realizó amenazas militares y denuncias de “injerencia”, en un escenario marcado despliegues navales y llamados de la ONU a la contención

Estados Unidos emitió una alerta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El duro relato del papá

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

Procesan a 6 de los 13 detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada

Predicción del clima en Madrid para antes de salir de casa este 23 de agosto

Visite la ‘capital frutera’ de Colombia: un lugar reconocido por sus intensos sabores y los cultivos de café cerca a Bogotá

Efraín Cepeda y Álvaro Uribe perfilan posibles alianzas de cara a las elecciones de 2026: “Nos unen nuestras convicciones”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia traslada a Venzuela su

Rusia traslada a Venzuela su apoyo para defender la soberanía frente a la "creciente presión externa"

El español Pablo Llamas se mete en el cuadro final del torneo individual masculino

El padre del difunto senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

El accidente de un autobús turístico deja "múltiples" víctimas en el estado de Nueva York

Se levantan los desalojos por los incendios en León aunque se mantiene el confinamiento en varias localidades

ENTRETENIMIENTO

Ronnie Wood anuncia una antología

Ronnie Wood anuncia una antología por sus seis décadas de carrera y presenta Mother of Pearl con Imelda May

Tras años de polémica, Harrison Ford reveló por qué volvió con un cameo en Star Wars y sorprende a los fans

J Balvin emocionó a su hijo Río con una sorpresa inolvidable durante su viaje a Tokio: “Soy el mejor papá”

De los escenarios a bibliotecas en la cárcel: Dua Lipa convierte a la literatura en un puente cultural inesperado

Es la fan #1 de Chayanne en Chile y convirtió su casa en “un santuario” dedicado al cantante