Se estrenó en Buenos Aires el documental “Hasta que vuelvan” en homenaje a los presos políticos venezolanos

Se estrenó en Buenos Aires el documental “Hasta que vuelvan”

En un acto cargado de memoria, denuncia y compromiso, se estrenó en Buenos Aires el documental “Hasta que vuelvan”, una producción de la ONG Voces de la Memoria dedicada a visibilizar la situación de los presos políticos venezolanos y el dolor persistente de sus familiares.

La proyección se realizó en el Centro Venezolano Argentino, que se transformó en el epicentro de un encuentro por la justicia y la libertad.

El film documenta los maltratos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos sufridos por los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Pero también retrata, según sus creadores, “el amor que resiste y la dignidad que no se rinde en cada uno de los hogares de las familias de esas víctimas”.

Uno de los momentos más impactantes del evento fue la instalación de una experiencia de realidad virtual que permitió a los asistentes adentrarse en las condiciones del centro de torturas conocido como El Helicoide, en Caracas.

Tras la proyección, se desarrolló un panel moderado por la periodista Carolina Amoroso, en el que diversos protagonistas de la lucha por los derechos humanos compartieron sus experiencias.

Entre ellos estuvieron los ex prisioneros políticos Víctor Navarro y Franklin Hernández, quienes sobrevivieron a la detención en El Helicoide. Navarro relató los efectos duraderos del cautiverio: “Es una lucha constante entre esas ganas de cambiar toda esa arbitrariedad con aquello que también dañaron de ti, que dificulta volver a ser el mismo. Pero hay que seguir luchando, aunque duela profundamente”.

El dolor no termina con la excarcelación. Mariela Estanga, hermana de un ex detenido político, expuso el padecimiento de los familiares: “La familia sufre de depresión, de ansiedad, la familia agoniza en la incertidumbre. Por eso es imprescindible alzar la voz por cada uno de ellos, no dejar de mencionarlos. Debemos seguir pidiendo insistentemente por la libertad de todos ellos y anhelar el día en que puedan regresar a casa”.

También participó la activista Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), quien advirtió que “lo peor que le puede ocurrir a un preso político es caer en el olvido”. Actualmente, según detalló, hay 900 presos políticos venezolanos y 150 extranjeros detenidos arbitrariamente.

Uno de los casos que mencionó con preocupación es el del gendarme argentino Nahuel Gallo: “Simplemente, viajó a Venezuela para visitar a su pareja y a su hijo de dos años, y hoy lleva más de 140 días bajo desaparición forzada. Nadie conoce su paradero ni su estado”, denunció.

Trotta también se refirió a la situación de los cinco opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas, quienes aún esperan un salvoconducto para salir del país. “Ellos también son presos políticos, sometidos a un asedio criminal y condiciones inhumanas, sin agua, sin electricidad y restringiendo sus alimentos y medicinas, en una violación flagrantemente de las convenciones internacionales”, afirmó.

Por su parte, el abogado Tomás Farini Duggan, representante legal del FADD, destacó la necesidad de buscar justicia para las víctimas y remarcó la importancia de las órdenes de captura emitidas por la Justicia argentina contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen, acusados de crímenes de lesa humanidad.

Por último, Liset Luque, presidenta de Alianza por Venezuela, reafirmó el compromiso de la diáspora con la causa democrática: “Sin importar en qué rincón del mundo nos encontremos, los venezolanos seguiremos alzando nuestra voz en todos los espacios necesarios hasta que podamos ver la libertad florecer nuevamente en nuestra amada Venezuela”.

El estreno del documental se convirtió así en un espacio de memoria activa y denuncia internacional contra los atropellos del régimen chavista, un llamado urgente a la solidaridad y a la acción global por la libertad de los presos políticos en Venezuela.