Los cinco grupos de poder en Venezuela que viajaron en el lujoso avión incautado por EEUU a la dictadura de Maduro

Marco Rubio al momento en que el avión venezolano fue incautado

Mientras Nicolás Maduro y su grupo de poder en la revolución bolivariana señala que la crisis del país se debe a las sanciones, un grupo de privilegiados de ese círculo usufructúa bienes de la república, según la investigación de la coalición informativa La Hora de Venezuela (LHDV), que revela cómo la aeronave que EEUU le decomisó a Venezuela movilizaba a cinco grupos de poder con 127 pasajeros entre funcionarios, familiares y amigos privilegiados del régimen venezolano.

La investigación destaca a cinco grupos de poder que usaron el jet de lujo decomisado el 6 de febrero 2025, aunque en realidad son dos grandes grupos, a los cuales están alineados varios otros. La aeronave hizo 91 vuelos entre 2017 y 2020, con 127 viajeros, de acuerdo con el registro aéreo que publica La Hora de Venezuela.

El avión es un lujoso jet Dassault Falcon 2000 EX, matrícula YV3360, propiedad de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), que por años fue utilizado para movilizar a autoridades gubernamentales, familiares y personal relacionado con varios ministerios y la industria petrolera.

En la bitácora de vuelo del lujoso jet, a la que tuvo acceso La Hora de Venezuela, se encontró con un registro de 506 pasajeros “transportados en 91 vuelos realizados entre el 5 de octubre de 2017 y el 8 de agosto de 2020, teniendo a Venezuela como origen o destino”, revela la investigación de la coalición en la que participa Cazadores de Fake News.

Los cinco grupos de poder que LHDV identifica como los que utilizaron el avión, con mayor regularidad y distintos propósitos, son: Pdvsa, Diosdado Cabello, la Cancillería con Jorge Arreaza, las Negociaciones en Barbados con los hermanos Rodríguez, Citgo y el Ministerio de Defensa con el general Vladimir Padrino López. Son 127 pasajeros que realizaron la mayor cantidad de vuelos, de un total de 133 pasajeros nombrados en la base de datos. Varios de ellos viajaron juntos al menos una vez.

Un grupo de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro usaron el avión decomisado para asistir, a las reuniones de negociación en República Dominicana y Barbados, realizar visitas oficiales a países aliados o asistir a reuniones internacionales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), entre otros eventos.

Esos viajes fueron “aprovechados por grupos familiares y amigos, para conocer distintos puntos de la geografía mundial”, es decir lo que en Venezuela se conoce como “colitas”.

Los grupos de poder y familiares compartieron el avión de lujo decomisado

La investigación resalta que en el diagrama no está presente un pequeño grupo aislado formado por 6 personas vinculadas con María Gabriela Chávez, hija del ex presidente Hugo Chávez y embajadora alterna de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas desde 2014 hasta 2019.

“Ese pequeño grupo realizó solamente dos viajes en el avión decomisado, ambos en 2018, despegando de Venezuela y con destino a Estados Unidos, uno el 19 de agosto y el otro el 15 de octubre”.

“El grupo está conformado por María Gabriela Chávez y 5 personas adicionales; dos de ellas fueron empleados de la Misión Diplomática en la ONU, dos más con vínculo desconocido y una última era Gabriela Rivero Chávez, hija de María Gabriela y nieta de Hugo Chávez, quien fue una de las pasajeras del vuelo del 19 de agosto de 2018 y que contaba para entonces con 20 años de edad”.

Los viajes del General Quevedo

El entonces ministro de petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), general (GNB) Manuel Salvador Quevedo Fernández no es casual que aparezca en los viajes con familiares de Diosdado Cabello Rondón, el actual Ministro del Interior y Justicia, porque Quevedo fue una pieza colocada en PDVSA por el poder de Cabello.

General Manuel Salvador Quevedo Fernández

A ellos, PDVSA/Cabello, los identifica la investigación de LHDV como “el grupo rojo” reuniendo a 34 personas vinculadas con Manuel Quevedo. En el grupo también hay algunos familiares de Diosdado Cabello “quien durante la mayor parte del periodo de tiempo abarcado en la base de datos ocupaba el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)”.

Ese avión de lujo varias veces salió de Venezuela “hacia España, Portugal o Cabo Verde, como primer tramo de viajes más extensos que llevaron a Quevedo y a sus acompañantes a participar en reuniones internacionales”.

Uno de los viajes más relevantes ocurrió cuando Quevedo asistió a una reunión crucial de la OPEP en Viena.

El 18 de enero 2017, hay un vuelo hacia Portugal que “condujo finalmente a Quevedo a Omán, donde asumió la presidencia alterna de la OPEP para 2018”.

El 21 de septiembre de 2018 “viajó a España; dos días después, se reunió en Argelia con el secretario general de la OPEP, Mohammed Zanussi Barkindo”. En total “la base de datos registra 19 vuelos realizados por Manuel Quevedo. En 10 de ellos viajó junto a su esposa, María del Pilar Araujo de Quevedo y en otros 4 con su esposa y con su hijo, Manuel José Quevedo Araujo.

“Quevedo dejó de aparecer, por cuatro meses, en los listados de pasajeros de seis vuelos, pero sí viajaron su esposa y acompañantes habituales”.

Tarek William Saab Halabi y Jorge Arreaza del Grupo Morado

Fue el 13 de marzo 2019, cuando la esposa del general Quevedo y cuatro personas más, entre acompañantes y tripulación, viajaron de Venezuela a Portugal. “El 19 de marzo, regresaron a Venezuela partiendo desde Brasil. Esas fechas se enmarcan en torno al 18 de marzo, día en que Quevedo participó en la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la OPEP+ en Bakú, Azerbaiyán. El nombre de Manuel Quevedo, sin embargo, no aparece en los registros de esos vuelos”.

El 19 de febrero de 2020, mientras Quevedo seguía al frente del ministerio, Nicolás Maduro declaró la “emergencia petrolera” creando una comisión para reestructurar PDVSA, liderada por Tareck El Aissami, ahora detenido por la trama de corrupción PDVSA-Cripto.

El 27 de abril 2020 marcó el final del liderazgo petrolero de Quevedo, siendo reemplazado en un contexto de crisis crítica.

El 27 de abril 2020, Quevedo fue reemplazado por El Aissami como ministro de Petróleo, y Asdrúbal Chávez como presidente de PDVSA.

Los viajes de los Cabello Contreras

En ese grupo rojo, la investigación de LHDV identifica un subgrupo de personas que viaja en cuatro vuelos junto a Manuel Quevedo, y vinculadas con Diosdado Cabello, aunque él no aparece en ninguno de los viajes. Sí viajaron la esposa del actual Ministro del Interior Marleny Contreras de Cabello y dos de sus hijos, Daniella Cabello Contreras y Tito Cabello Contreras. Resalta que “Marleny Contreras y su hijo Tito Cabello, junto a Quevedo, viajaron en el avión decomisado, en un vuelo que partió el 9 de noviembre 2018 con destino a Cabo Verde, como primer tramo del vuelo del ministro hacia los Emiratos Árabes Unidos, donde se llevó a cabo la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi 2018 realizada entre el 12 y 15 de noviembre”.

El grupo rojo donde Manuel Quevedo incluyó a la familia de Diosdado Cabello en los viajes

Por otra parte “Daniella y Tito Cabello viajaron junto a Quevedo, en un vuelo que parte de Venezuela con destino a Cabo Verde, el 30 de septiembre 2019 y que llevó a Quevedo a Moscú, a la XXI Reunión Ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF), que inició el 3 de octubre de ese año”.“Ambos encuentros en los que participó Manuel Quevedo fueron reseñados en la página web y redes sociales de ‘Con El Mazo Dando’, el programa dirigido por Diosdado Cabello en Venezolana de Televisión, sin mencionar la asistencia de ninguno de sus familiares”.

La investigación de la coalición LHDV destaca como el “grupo azul” al de las “Negociaciones”, donde aparecen 25 personas entre funcionarios gubernamentales, familiares y entorno cercano como pasajeros del avión cuando ocurren los procesos de negociación entre el oficialismo y la oposición en República Dominicana y Barbados, y otros destinos. En ese grupo azul resalta la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez con seis vuelos, y su hermano, Jorge de Jesús Rodríguez Gómez con diez. “Los hermanos y personas de su entorno realizaron tres viajes entre Venezuela y República Dominicana, en el avión decomisado”.

Padrino y la familia

Delcy Rodríguez viajó el 26 de junio 2018 hacia Brasil y reaparece el 29 de junio en Turquía. El 16 de septiembre 2019, día en que se firma en Caracas un acuerdo entre el oficialismo y La Mesita un grupo de partidos minoritarios de oposición, “Jorge Rodríguez realizó un viaje relámpago hacia México, partiendo el mismo día y volviendo el 18 de septiembre”.

En ese vuelo a México, “lo acompañó un asistente del Ministerio de Comunicaciones e Información, dos tripulantes y su hijo Matías Rodríguez Pedroso, siendo este último el único pasajero que no volvió a Venezuela en el vuelo de regreso”.“A finales de mes, Jorge Rodríguez tuvo otro viaje relámpago ida y vuelta de Venezuela a Bolivia. Este no fue reseñado por ningún medio de comunicación, despegó de Venezuela el 21 de septiembre y regresó al país el día siguiente”.“En el grupo azul también figuran asistentes y personas vinculadas a los hermanos Rodríguez, como Yussef Abou Nassif Smaili, pareja de Delcy Rodríguez, quien la acompañó en un solo viaje a República Dominicana el 31 de enero 2018, y dos de los hijos de Jorge Rodríguez, Juan Pedro y Matías Rodríguez Pedroso, quienes acompañaron a su padre en tres vuelos distintos realizados en la segunda mitad de 2019: dos a México y otro a Barbados”.“En la base de datos filtrada no figuran todos los vuelos polémicos de este avión.

Jorge Arreaza y Tarek Saab en el Grupo Morado

Existen evidencias de que el Dassault Falcon 2000 EX decomisado fue el avión que Delcy Rodríguez utilizó el 23 de enero de 2020 para regresar a Venezuela desde Turquía, haciendo escala en Argelia, apenas tres días después del llamado ‘Delcygate’: la polémica reunión en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, con el entonces ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos”.

Los de la Cancilería

Viajes del grupo azul Los Rodríguez

Los viajes de la cancillería están indicados en el Grupo Morado, compuesto por 35 pasajeros y tripulantes del avión relacionados con Jorge Alberto Arreaza Montserrat, quien era entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. “Arreaza realizó por lo menos 11 viajes a bordo del avión decomisado desde octubre de 2017 a diciembre de 2019, en 5 de los cuales también estuvo presente Germania Fernández, directora general de la Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales, del ministerio”, con quien luego de seis años de amores contrae matrimonio el 27 de marzo 2022.

“Hay evidencias de que, entre esas dos fechas, el canciller realizó una visita oficial de cuatro días a la República Popular China”, en ambos vuelos estuvo presente Germania Fernández.

Uno de los funcionarios del Grupo Morado que también viajó en el avión de lujo fue Tarek William Saab Halabi, quien el 14 de noviembre 2017, “despegó hacia Argentina para asistir a la XXV Reunión Anual de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, celebrada en la ciudad de Buenos Aires, y regresó a Venezuela el 18 de noviembre. En ambos vuelos estuvo acompañado por cinco personas: cuatro tripulantes y Carla Di Martino De Giannone, quien entonces era su pareja”.

Jorge Alberto Arreaza Montserrat era el canciller de Venezuela cuando las colitas en el avión de lujo

El grupo verde del Ministerio de la Defensa “está compuesto por 17 pasajeros y tripulantes del avión relacionados con viajes del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien voló al menos tres veces en el avión decomisado”. “El 25 de septiembre 2018, el titular castrense realizó dos de los tres vuelos, ambos en el contexto de una gira oficial a Turquía y China. El avión despegó de Venezuela con destino a Brasil el 19 de octubre de 2019 y regresó usando la misma ruta”.

Arreaza y Saab del grupo Morado

“El 22 de octubre estuvo en Ankara, Turquía, donde se reunió con el vicepresidente de ese país, Fuat Oktay, y al día siguiente, 23 de octubre, sostuvo un encuentro con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares turcas. Posteriormente, el 24 de octubre, asistió al XIII Foro de Xianshang en Beijing, China”.

El 2 de septiembre 2019, Padrino López viajó en el avión decomisado por Estados Unidos, “con destino a Nicaragua, para asistir al 40° aniversario del ejército nicaragüense, recibiendo una condecoración por parte del mandatario de ese país Daniel Ortega.“Entre el grupo de personas relacionadas con Vladimir Padrino López que abordaron el avión decomisado están su pareja, Vivian Ruiz Barrera”, quien acompañó a Padrino en el viaje a Brasil del 19 de octubre 2018, y dos hijos de su primer matrimonio, Mitchell y Yarazetd Padrino Betancourt.

“Las tres personas cercanas a Padrino López hicieron un viaje a bordo del avión de Pdvsa el 14 de agosto de 2019 con destino a Brasil; en la lista de pasajeros de ese vuelo no aparece el Ministro de la Defensa. Sin embargo, un día después del vuelo, Padrino López publicó un tweet con un video grabado en la Plaza Roja de Moscú, explicando que había viajado atendiendo una invitación del ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigu”.