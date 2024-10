Contundente reclamo de un militar venezolano en retiro a Padrino López: “No queremos una bolsa de alimentos, sino una pensión digna”

El GJ Vladimir Padrino López cumplió 10 años como Ministro de la Defensa

A diez años del general Vladimir Padrino López en el Ministerio de la Defensa, un oficial lo insta a que deje como legado un valioso aporte socioeconómico a la crisis que atraviesan los militares en retiro. Aclara que “los militares retirados no estamos pidiendo que nos otorguen una bolsa con alimentos de mala calidad, próxima a su vencimiento. Pedimos que se nos cancele una pensión digna ajustada a la Constitución y a la Ley Negro Primero para adquirir la canasta básica. Así como disponer de los servicios médicos, seguro de vida y hospitalización además de la recreación”.

Así lo destaca en comunicación reflexiva y analítica, el Mayor (Ej) retirado Ramón Antonio Arteaga Alfinger, quien le dice al titular castrense que sería una manera de “recordarlo como ministro con auténtica vocación humanista en beneficio de sus colegas que padecen una gran crisis social y económica incrementada durante su gestión; influyendo negativamente en nuestra calidad de vida”.

El General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López, quien también es Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, cumplió hace dos días los diez años en el cargo de Ministro de la Defensa, solo superado en la historia por quien estuvo 9 años como Ministro de Guerra y Marina en 1816, GB Pedro Briceño Méndez, quien dejó un legado maravilloso en la institución castrense.

Agrega Arteaga que recordar los diez años de Padrino en el poder tendría una “torta con sabor amargo”, porque han sido “diez años de gestión inolvidable por las incidencias negativas en el bienestar social y económico de los militares retirados y afiliados al IPSFANB (Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada)”.

Militares retirados luego de asistir en mayo de 2023 a solicitar ante el IPSFA que se cumplan sus derechos constitucionales

La estancia del general Padrino López, que es el ministro 236 en la historia, desempeñándose en el cargo desde el 2014, supera el récord “que tenía el ilustre General de Brigada Pedro Briceño Méndez, quien fue el 6to ministro de Guerra y Marina, desde el 31 de mayo de 1816 al 03 de marzo de 1825, dejando una brillante Historia Militar y Política como maravilloso legado para análisis y estudio de las nuevas generaciones”.

El My (Ej) Arteaga, quien pertenece a la promoción del Ejército 1974 “GJ José Ignacio Pulido”, solicita a sus colegas de profesión militar en situación de retiro que “elevemos en conjunto, ante el Ejecutivo Nacional, Ministerio de la Defensa, Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y demás entes competentes, la crítica situación económica y social que venimos atravesando la cual ha incidido en los últimos años de manera negativa en nuestra calidad de vida”.

“Señor ministro de la defensa General en Jefe Padrino López, no me encuentro arrodillado rogándole que nos ayude. Señor ministro, yo me encuentro de pie, con hidalguía, con la frente en alto, con la Constitución y la Ley Negro Primero en la mano para solicitarle que le dé cumplimiento al mandato que le ordena la Constitución en su Art 328 y La Ley de Seguridad Social de La Fuerza Armada en el Art 4″.

Dice que lo hace “amparado en el buen uso de la Constitución Nacional en los artículos 57, 80, 83, 86, 91 y 328. En La Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada (Negro Primero) en todos sus artículos, desde el 01 al 108, que considero muy bien estructurada para las mejoras de las condiciones económicas y sociales de todos los militares y afiliados con derechos”.

Como agregado toma parte “del discurso magistral pronunciado por El Libertador en el Congreso de Angostura, para tratar de tocar la fibra humana y causar reflexión en el GJ Padrino López: ‘El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política’ Simón Bolívar”.

Con Nicolás Maduro y Padrino López la situación socioeconómica de los militares retirados ha sido la peor de la historia

Precaria pensión

El mayor Arteaga Alfinger expresa que la razón por la cual ha decidido hacer pública la misiva a Padrino es porque “viene a ser mí única manera de participar y aportar recomendaciones que ayuden a la solución de la problemática que venimos confrontando los militares retirados y para ello voy a exponer la situación abarcando cinco fondos contemplados en el artículo 16 de La Ley Negro Primero”.

“La Pensión. En los actuales momentos los militares retirados y afiliados, de cualquier grado de la escala jerárquica, poseen una insignificante pensión no acorde a lo que ordena la Constitución en los Artículos 80, 86, 91 y 328, así como en la Ley Negro Primero artículos 35, 36 y 39″.

Las consecuencias, dice el Mayor del Ejército Arteaga, “es que, debido a la poca cantidad dineraria percibida, influya en el deterioro físico, salud, vestimenta, alimentación e incluso la presentación personal del profesional militar en retiro”.

“Con la precaria pensión que percibe el militar en retiro, si compra alimentos no puede comprar calzados, vestidos, útiles personales, medicamentos, pagar los servicios básicos del hogar, pagar una consulta médica, otros”.

Ante ello recomienda “ajustar las pensiones como lo contempla el artículo 91 de la Constitución, que es bastante claro. Aplicar los Artículos 37 y 39 de la Ley Negro Primero y tomar en consideración que nuestras pensiones son contributivas, es decir, estamos retirados y aún seguimos aportando”.

“Cuidado Integral de la Salud. En los actuales momentos nuestro sistema de salud y hospitalización se encuentra en terapia intensiva, colapsado e inoperante. No existe la entrega de tratamientos prolongados para quienes lo requieren”.

Militares pagan por el Círculo Militar que no les permiten disfrutarlo pero sí lo hacen los rusos en Caracas

Aunado a eso “los Hospitales de la Red Militar no se encuentran dotados adecuadamente de enseres, alimentación, equipos, personal y médicos especialistas para ciertas patologías. No existen reactivos para la realización de estudios y exámenes de laboratorios”.

“Es necesario darle cumplimiento a los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución Nacional y los artículos, desde el 74 al 95, de la Ley Negro Primero”.

“Seguro de Hospitalización Cirugía y Maternidad. Desconozco el cumplimiento de los artículos 71, 72 y 73 de la Ley Negro Primero en la actualidad, por lo tanto, debemos exigir que se le dé cumplimiento como lo contempla la Ley”.

“Servicio al Adulto Mayor. La Atención al Adulto Mayor es casi inexistente; conozco únicamente de 2 casas de Los Años Dorados: una funciona en el Círculo Militar de Mamo y la otra en Playa Rosa de Puerto Cabello y ambas funcionan en precarias condiciones debido a la baja asignación financiera”.

Asevera en su misiva al Ministro Padrino que “en cuánto a los programas y servicios que establece el artículo 101 de la Ley Negro Primero, no he visto que se cumpla alguno”.

“Fondo para la Recreación. Este fondo de acuerdo al artículo 105 de la Ley Negro Primero es administrado por el Instituto Autónomo del Círculo Militar de La Fuerza Armada y el artículo 108 le establece los programas a cumplir; no cumple con ninguno”

“Los militares retirados no tienen ninguna prioridad; y de solicitar el servicio de hospedaje, jamás tienen ninguna posibilidad. El aporte al Círculo Militar, por parte de los militares retirados, es obligatorio y no recibimos beneficio alguno”.

El Ipsfa hace oídos sordos ante el reclamo de los militares retirados que claman por los derechos de seguridad social por la que pagan desde que entraron a la Fuerza Armada

Oiga ministro

El Mayor (Ej) retirado Ramón Antonio Arteaga Alfinger, a modo de conclusión, dice que todo lo expresado anteriormente “tiene el propósito de sensibilizar al ministro de la Defensa, responsable de velar por el bienestar y la seguridad social de los militares retirados y afiliados, como se lo ordena la Constitución y la Ley Negro Primero y se aboque a darle soluciones inmediatas a este gremio que se encuentra desasistido”

“Señor ministro, los militares retirados dimos los mejores años de nuestras vidas al servicio de la patria, dejamos una Fuerza Armada de pie, algunos formaron la generación que hoy en día llevan las riendas de la institución”.

Le dice a Padrino “esperamos de usted, soluciones adecuadas, tal cual como se lo establece la Constitución y la Ley Negro Primero, lo que permitiría mejorar la denigrante situación que afrontamos y dónde usted tiene un alto grado de responsabilidad”.

Le sugiere que “para resolver esta situación tome en cuenta el valioso recurso humano disponible entre los militares retirados, muchos son expertos y con experiencia en las áreas planteadas para darle soluciones adecuadas. Nombrar comisiones que desarrollen soluciones a la crisis por la cual estamos atravesando”.

“Solicitar ante El Ejecutivo Nacional recursos económicos para cumplir con el pago de una pensión digna como lo establece el artículo 91 de la Constitución: ‘El Estado garantizará un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una referencia el costo de la canasta básica y La Ley establecerá la forma y el procedimiento’”.

“Darle cumplimiento al artículo 80: ‘Las pensiones y jubilaciones otorgadas por el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano’, así como al artículo 39 de la Ley Negro Primero en lo referente a la homologación de las pensiones y proceder de manera justa con nuestra remuneración”.

Finaliza la misiva del mayor Arteaga diciendo que “el norte de este documento siempre será el de procurar nuestro bienestar social, jamás buscando figuración política, ni mucho menos herir u ofender personalidad alguna”.