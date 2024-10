El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa dijo que la acusación en su contra se obtuvo “vía coacción”

Juan Pablo Guanipa dijo que la acusación en su contra se obtuvo "vía coacción"

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, quien se encuentra bajo resguardo, dijo este miércoles que la acusación en su contra fue obtenida “vía coacción”, luego de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, lo vinculara a una trama de corrupción en la Alcaldía de Maracaibo, estado Zulia (noroeste), para financiar actos de campaña del antichavismo mayoritario.

“Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe”, aseguró Guanipa a través de un video en X, al tiempo que dijo que la “coacción” invalida el testimonio de su hermano Pedro Guanipa, ex director de la Alcaldía -detenido en septiembre-, mostrado el martes por Cabello en el canal estatal VTV.

Según el ministro, a Guanipa “se le entregaba” unos “50.000 dólares semanales”, aun cuando su hermano, en el video reproducido por Cabello, dijo que el “financiamiento” a “actividades políticas” del ex parlamentario era de unos “6.000 dólares mensuales”.

Juan Pablo Guanipa (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

A juicio del ex diputado, el régimen de Nicolás Maduro está en “una vorágine represiva nunca antes vista en la historia” del país y busca “cualquier método para amedrentar a los venezolanos” que están “resistiendo el descarado robo electoral” de las presidenciales del 28 de julio.

Asimismo, dijo que “el régimen tratar de distraer (...) con falsas acusaciones a diestra y siniestra” el objetivo de “lograr que se respete la soberanía popular”, en referencia al triunfo que asegura obtuvo el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, pese al resultado oficial que dio la reelección a Maduro.

“Pretenden desmoralizarnos para que bajemos la guardia y cedamos en la lucha que libramos por la democracia y la liberación de Venezuela. Pero nuestra única opción es seguir”, sostuvo.

Tras las presidenciales, se desataron protestas en el país por la denuncia de fraude del resultado electoral, lo que derivó en una crisis en la que más de 2.400 personas fueron detenidas.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (Archivo)

La Unión Europea otorgó el premio Sájarov a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia

La oposición democrática de Venezuela, representada por los líderes del movimiento Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ganó este jueves el premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede cada año el Parlamento Europeo a una contribución excepcional en el ámbito de los derechos humanos.

González Urrutia y Machado consiguieron el apoyo de una mayoría de los jefes de los grupos políticos de la Eurocámara reunidos a puerta cerrada en Estrasburgo (Francia), según confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes parlamentarias.

En su anuncio más tarde ante el hemiciclo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseguró que Machado y González Urrutia representan a todos los venezolanos dentro y fuera del país que “luchan para restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia”.

“Luchan por una transición de poder libre, justa y pacífica y han defendido sin miedo los valores de millones de venezolanos y este Parlamento Europeo: la justicia, la democracia y el Estado de derecho. Confiamos en que Venezuela y la democracia prevalecerán”, dijo Metsola.

Se trata de la segunda vez que la oposición venezolana consigue este galardón después de que en 2017 lo lograse la Asamblea Nacional presidida por Julio Borges y los presos políticos; además, la Eurocámara aprobó ya en septiembre una resolución simbólica para reconocer a González Urrutia como presidente electo legítimo de Venezuela.

(Con información de EFE)