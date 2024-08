Venezuela a oscuras: los residentes de Caracas lidian con el apagón mientras Maduro envía a la Guardia Nacional a la calle

Caracas sin electricidad

Venezuela sufre un apagón nacional que comenzó a las 4:50 hora local (8:50 GMT) y afectó de manera “total o parcial” a los 24 estados del país.

El ministro de Comunicaciones del régimen chavista, Freddy Ñáñez, informó a través de Telegram que el apagón ha afectado a “varios estados del país, incluyendo la Gran Caracas”, un dato que confirmaron ciudadanos a través de diversas redes sociales.

Alrededor de las 15:00 hora local, la ONG Ve Sin Filtro publicó este mensaje en la red social X: “Van 10 horas de Apagón Nacional y las regiones que se habían recuperado un poco volvieron a caer. Volvió a bajar a 17.9% la conectividad a internet de Venezuela, medida conectada a la disponibilidad del servicio eléctrico. Y las regiones que estaban recuperando se volvieron a quedar sin luz”.

La organización no gubernamental señaló que la conectividad a internet en Táchira, que se había recuperado a 50.1%, bajó a apenas 10.8% de su conectividad normal, que Mérida está en un 18.5% de conectividad, que Nueva Esparta, que se había recuperado a 72.7%, está en 53.6% y que los otros estados del país se mantienen entre 2.2% y 25%.

En medio de estas afirmaciones, gran cantidad de fuerzas de seguridad fueron sacadas a las calles para tratar de ordenar a los peatones, que abarrotaron las paradas de autobuses por la falta del Metro, y el tráfico, más complicado de lo habitual por la ausencia de semáforos.

Miembros de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) ordenan a las personas que tratan de acceder a un ómnibus en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Los oficiales incluso suben a los transportes de pasajeros con todos sus pertrechos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El funcionario, que no precisó qué tipo de “sabotaje” se ha perpetrado ni quienes son los responsables del mismo, señaló que “en estos momentos, el equipo del gabinete eléctrico trabaja en la restitución total del servicio”.

Explicó que se ha activado en la capital un “operativo especial para el transporte superficial”, gestionado por Metro de Caracas”, aunque, por el momento, se desconoce el número de estaciones o sectores que se encuentran en funcionamiento.

La gente camina durante un corte de energía que afecta a Caracas y otras regiones del país, en Caracas, Venezuela, el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Pese al apagón y sus consecuencias, Ñáñez aseguró que nadie “quitará la paz y la tranquilidad a los venezolanos y venezolanas”.

Diversos estados del país sufren apagones frecuentemente, en algunos casos, que duran hasta una semana, según reportan usuarios de diversas regiones de manera habitual.

El último gran apagón nacional se produjo en marzo del 2019, cuando gran parte del país estuvo cuatro días sin luz.

Entonces, el régimen también atribuyó la falla nacional a un sabotaje, por el que señaló a la oposición y a los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia, liderados en aquel momento por Donald Trump e Iván Duque respectivamente.

La gente come en un lugar sin electricidad durante un corte de energía que afectó a Caracas y otras regiones del país, en Caracas, Venezuela, el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

“Sólo sé que me desperté a las 4:49 AM de la mañana para ir al baño y en ese momento se fue la luz. Miré por la ventana y vi que no había luz en mi zona. Vivo en Palo Verde, hacia el este. Pensé que solo había pasado ahí. Entré a la sala y miré por el balcón. Vi que había pasado en toda la ciudad. No hay semáforos, no hay (luz en) las tiendas. Estoy aquí tratando de comprar algo para el desayuno, pero obviamente no hay nada (luz). Eso es lo que sé”, dijo Maribel Romero, una ciudadana caraqueña.

Los apagones son frecuentes en Venezuela desde hace una década. El peor de estos ocurrió en marzo de 2019 y se prolongó por varios días, dejando al país a oscuras.

Regiones del oeste del país como Táchira y Zulia, otrora capital petrolera, viven cortes de electricidad a diario.

El régimen del dictador Nicolás Maduro normalmente atribuye estas fallas a planes orquestados por Estados Unidos y la oposición para derrocarlo. Aunque dirigentes opositores y especialistas, contrarios a la tesis de los sabotajes, responsabilizan al gobierno por falta de inversión, impericia y corrupción.

La gente camina por un túnel oscuro durante un apagón que afecta a Caracas y otras regiones del país, en Caracas, Venezuela, el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

“Dicen que desde las cuatro de la mañana no hay luz. Yo vengo de la zona de Guarenas. Como se puede ver no hay metro, los semáforos no funcionan, hay policías por todos lados. Obviamente hay mucha gente en la calle porque casi todo el mundo usa el metro para movilizarse. La zona de Petare está llena de policías vigilando que no pase nada porque no tenemos seguridad de lo que está pasando”, dijo Darwin García, un ciudadano que intentaba viajar en metro.

Una mujer compra alimentos en un puesto de comida sin electricidad durante un apagón que afecta a Caracas y otras regiones del país, en Caracas, Venezuela, el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El corte ocurrió a las 04h40 locales (08h40 GMT). Muchas calles de Caracas estaban desoladas a primera hora de la mañana, constató la AFP.

“Es un nuevo sabotaje eléctrico”, insistió el ministro. “Lo hemos lo vivimos en el 2019, sabemos lo que nos costó en el 2019, sabemos lo que nos ha costado recuperar el sistema eléctrico nacional desde entonces y hoy estamos enfrentándolo con los protocolos antigolpe porque (es) lo que hay en Venezuela desde antes del 28 de julio, durante el 28 de julio y estos poco más de 30 días que han transcurrido”.

Se refiere a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que fue proclamado Maduro para un tercer mandato de seis años, que la oposición liderada por María Corina Machado tachó de fraudulentas y asegura tener pruebas que demuestran que su candidato Edmundo González Urrutia fue el ganador de la contienda.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)