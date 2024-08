Borrell destacó el “papel crucial” de Brasil, Colombia y México en la crisis electoral de Venezuela tras el fraude de Maduro

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (EFE) EFE

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, confirmó contactos con distintos actores para seguir la crisis abierta en Venezuela tras las recientes elecciones presidenciales y calificó como “clave” el papel mediador de Brasil, Colombia y México.

Borrell, que cita a la oposición venezolana y al secretario general de la ONU, António Guterres, entre sus interlocutores, espera “transparencia” por parte del régimen chavista de Nicolás Maduro, lo que pasa a su juicio por que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano publique las actas de los comicios y haya una “verificación independiente”.

Asimismo, instó a las autoridades venezolanas a garantizar el respeto de los Derechos Humanos y a poner fin “inmediatamente” a las detenciones “arbitrarias” y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil. “Reiteramos nuestro llamamiento a la liberación inmediata de los presos políticos”, reclamó en redes sociales.

El CNE proclamó la victoria de Nicolás Maduro al concederle cerca del 52% de los votos, pero la oposición y gran parte de la comunidad internacional han cuestionado la versión oficial y han situado como vencedor real a Edmundo González Urrutia, principal aspirante alternativo al chavismo.

Maduro dijo este viernes que prevé conversar con Lula, López Obrador y Petro para abordar la crisis poselectoral (EFE/Prensa Miraflores) EFE/Prensa Miraflores

Brasil, Colombia y México reiteraron el jueves su llamado a la autoridad electoral de Venezuela a divulgar las actas de las cuestionadas presidenciales. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de América Latina también han pedido la publicación de las actas.

Maduro apeló al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al chavismo, para pedirle “certificar” la elección a través de un proceso que académicos y dirigentes políticos consideran improcedente.

Los gobiernos de Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador están haciendo esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras los comicios y este jueves dijeron tomar nota del proceso en el TSJ, aunque señalaron que “parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde por mandato legal la divulgación transparente de los resultados electorales”, según un comunicado conjunto.

La corte comenzó el procedimiento el miércoles y citó a los candidatos y representantes de partidos políticos, pero González Urrutia desacató el llamado alegando “absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso”. El TSJ ha advertido que la inasistencia “acarreará consecuencias” legales.

Los presidentes Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México)

A los llamados a la publicación de las actas, también se suman las denuncias de una escalada represiva contra opositores que ha llevado al arresto de más de un centenar de activistas. El jueves fueron denunciados los arrestos de los ex diputados Américo De Grazia y Williams Dávila. Tanto González Urrutia como Machado han limitado sus apariciones públicas. Maduro ha pedido cárcel para ambos y la líder opositora, incluso, ha dicho que teme por su vida.

Estados Unidos, no obstante, advirtió a Maduro sobre una presión internacional “que no podría imaginarse” si Machado y González Urrutia son arrestados. “Creo que sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que de alguna manera simpatizan y no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela”, dijo el embajador de EEUU ante la OEA, Francisco Mora, en el Atlantic Council.

Washington no ha tomado por ahora medidas concretas contra Caracas y, según Mora, el gobierno de Joe Biden quiere dar espacio a Brasil, Colombia y México para que puedan “trabajar y encontrar un modo de avanzar”.

Machado también ha dado un voto de confianza a las gestiones de estos tres países, pues ha asegurado que no descarta que logren establecer una solución “efectiva” para Venezuela a través de una negociación.

(Con información de AFP y EP)