Las trampas sin fin de Maduro: siete zancadillas que enfrenta a diario la campaña de la oposición en Venezuela

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado habla con agentes de la policía estatal después de que impidieron que su vehículo pasara el peaje a Trujillo, en el estado de Trujillo, Venezuela. REUTERS/Gaby Oraa

A tres semanas de las elecciones presidenciales en Venezuela, el chavismo no dejar de plantar vallas para complicar el camino de la oposición que, según todas las encuestas, marcha camino a desalojarlo del poder luego de tres décadas. Los recorridos por el país de María Corina Machado, la figura prominente de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, han sido objeto de múltiples obstaculizaciones y agresiones.

Según denuncias del periodista Luis Gonzalo Pérez, miembro del equipo de campaña de la MUD, el régimen de Nicolás Maduro ha adoptado diversas estrategias para impedir el normal desarrollo de las actividades organizadas por la oposición.

En conversación con Infobae, Pérez explicó que el régimen ha utilizado vehículos oficiales del Estado venezolano para bloquear las carreteras y manifestó que estos actos son orquestados por grupos oficialistas.

“Han colocado obstáculos en las vías hacia las zonas en las que se tiene planteada la actividad de María Corina. Talan árboles y los atraviesan en las autopistas o en las avenidas”, indicó. Asimismo, mencionó que desde dichas intercepciones, grupos de personas enviadas por el régimen esperan para agredir la caravana, golpeando los vehículos y lanzando objetos contundentes.

Estas son las siete trampas más comunes que el régimen chavista impone diariamente para impedir la campaña de la oposición en Venezuela:

Obstáculos en las vías

Un caso específico ocurrió en una carretera hacia el estado Guárico, donde, de acuerdo con el relato de Pérez, “nos habían avisado que, grupos oficialistas habían trancado la calle para evitar el paso de María Corina Machado”. Esta situación impidió que la actividad planificada se llevara a cabo, ya que prefirieron evitar confrontaciones con los individuos que bloqueaban el paso.

“Te lo puedo decir con fe, los autos que usan hasta están rotulados con los logos del Estado venezolano. Talan árboles y los atraviesan en las autopistas o en las avenidas”, dijo el comunicador.

Además de los bloqueos físicos en las carreteras, el régimen ha implementado otras tácticas para frenar la campaña. El periodista mencionó que los cierres de puentes les han obligado a recurrir al uso de lanchas para cruzar de un estado a otro, como ocurrió en el caso donde se trasladaron de Guárico a Apure.

María Corina Machado se enfrentó a los policías que intentaron obstaculizar su movilización en Caracas

Agresiones

Pérez también describió las agresiones físicas y verbales que han enfrentado durante la gira. Afirmó que en repetidas ocasiones han sido acosados y agredidos por grupos oficialistas.

De acuerdo con su relato, mandan personas dentro de vehículos quienes los esperan cerrando las vías dentro de camionetas y una vez que se acercan los emboscan para iniciar la agresión.

“Han colocado sobre todo mujeres adelante para agredir físicamente a la caravana en las cuales nos estamos trasladando”, dijo.

“Afuera tú ves toda la gente golpeando, lanzando objetos como piedras, palos, tratando de agredir físicamente al equipo y también a María Corina”, agregó.

Persecución y hostigamiento

También han sido objeto de seguimiento constante por parte de funcionarios de inteligencia en locales como hoteles y restaurantes.

Han mantenido constantemente funcionarios de inteligencia, sobre todo vestidos de civiles persiguiéndolos a todos lados donde se dirige el equipo de campaña, aseguró el periodista.

“Nos han mantenido constantemente bajo vigilancia, con funcionarios de inteligencia persiguiéndonos a todos lados. Nos siguen a los hoteles donde nos quedamos, a las posadas en donde nos hospedamos, a los restaurantes, bien sea en el desayuno, almuerzo, cena, donde comemos. Mantienen una persecución constantemente tomándonos fotografías y haciendo videos”, denunció Pérez.

Chavistas atacan con "palos y piedras" auto de María Corina Machado

Amenazas a terceros

Adicionalmente, los locales comerciales a los que acuden, también son objeto de amenazas constantes e incluso han llegado al extremo de cerrar los negocios por el simple hecho de prestarle algún servicio tanto a María Corina Machado, como a cualquier miembro del equipo.

“Han habido amenazas directamente contra los hoteles, hasta los han cerrado. Han llegado funcionarios del Seniat (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria) con la Guardia Nacional Bolivariana y han clausurado los hoteles, han clausurado los restaurantes a donde el equipo de María Corina se ha trasladado, bien sea para hospedarse o comer”, dijo el comunicador.

Sembrar miedo e incertidumbre

Pérez alertó sobre la amenaza latente por parte de régimen de que el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) emita una sentencia que impida la participación de Edmundo González Urrutia, el candidato registrado en las elecciones, la anulación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática que acompaña su candidatura o que apresen a la líder opositora.

“Pueden radicalizarse en la forma de emitir órdenes de captura contra ella (María Corina Machado), tumbando de un plumazo toda la campaña política”.

Luis Gonzalo Pérez y María Corina Machado en un recorrido por el interior de Venezuela

Censura

En cuanto a la censura mediática, el periodista señaló que esta práctica tiene décadas en Venezuela, pero se ha intensificado recientemente, especialmente a pocas semanas de las elecciones presidenciales. “Cada día hay más emisoras de radio cerradas. ¿Qué es lo que queda? Las redes sociales, el periodismo digital”. Según Pérez, las medidas de censura buscan limitar el alcance de las comunicaciones digitales para evitar que la cobertura llegue a una amplia audiencia.

“Es lamentable que nosotros de este lado tengamos que limitarnos en cómo expresamos la información, porque están vigilando cada palabra, cada reporte, cada video, cada fotografía. Eso lo utilizan después como un presunto delito de odio, ahora todo lo están vinculando con la ley del odio, con el supuesto terrorismo”, dijo l miembro del equipo de campaña de María Corina.

“Entonces, documentar un hecho político para ellos es catalogado como un delito de odio. Es donde nosotros tenemos que cuidarnos y sortear esa ola de censura sin dejar de hacer nuestro trabajo”, agregó.

“Estamos documentando y corroborando siempre las informaciones para posteriormente publicar”, añadió.

El régimen de Maduro clausuró el hotel El Recreo, donde Edmundo González y María Corina Machado se iban a alojar en su paso por el estado de Aragua. @CarlosZapata_VE

Abuso de poder

El periodista que se sumó a la campaña de la MUD acompañando a Machado contó que ha sido víctima de persecución política, incluyendo el bloqueo de sus cuentas bancarias y la prohibición de salida del país. “Me bloquearon las cuentas bancarias, no puedo sacar pasaporte, me bloquearon en el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)”, detalló.

También sus padres han sido acosados: “Ponen camionetas a las afueras de las casas de mis padres. Pasan, toman fotos, no están todo el día, pero han pasado más seguido en los últimos en los últimos días”.

El impacto emocional de estas experiencias no ha sido menor, su hermano menor tuvo que salir del país debido a las presiones gubernamentales que reciben tanto él, como su familia. La situación de persecución se ha agravado con la cercanía de las elecciones presidenciales.

Luis Gonzalo Pérez y Edmundo González revisando un contenido audiovisual antes de publicar para evitar la censura

A pesar de estos riesgos, las giras de Machado han tenido momentos significativos. En una visita reciente al estado Táchira, la participación ciudadana fue destacable. “La quinta avenida de San Cristóbal estuvo repleta de gente, se esperaban unas 100.000 personas pero terminaron acudieron más de 250.000”, relató el periodista.

Las constantes amenazas y la vigilancia no han disuadido al equipo. Pérez reconoció que es esencial mantener la seguridad y estar preparados para cualquier eventualidad. “Tenemos abogados y contactos con organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional”, señaló. Este sistema de apoyo ha sido crucial para la protección del equipo durante la campaña.

La cobertura de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no solo pone en evidencia las estrategias del régimen para controlar la narrativa pública, sino que también resalta la determinación de quienes buscan documentar y compartir la realidad política de Venezuela, pese a las dificultades impuestas.

Con estas acciones, el equipo de María Corina Machado continúa resistiendo los impedimentos impuestos por el régimen, demostrando su compromiso con la lucha por un cambio político en Venezuela.