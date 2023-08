La historia del presidente que el TSJ le impuso al Partido Comunista de Venezuela

Henry Parra cuando en abril 2023 se preveía el asalto que al PCV

A Henry Armando Parra “El Gallo” o “El Anémico” como lo conocen en la zona fronteriza del Táchira lo caracteriza el hablar golpeado y la exagerada gesticulación. “Lo conocí en la Universidad de Los Andes, donde era el inagotable repitiente; ahí pasó todos sus años de juventud. Pésimo estudiante, de esos que no tienen ningún respeto ni por la institución, ni por los docentes y mucho menos por sus compañeros de estudio. Vivía para la política, siempre buscando medio para completar un real, como decimos”, relata en conversación con Infobae el profesor J.A. Chacón, en referencia a quien el régimen de Maduro impuso como presidente del Partido Comunista de Venezuela.

Después que el régimen venezolano, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia de la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet, aprobó la sentencia 1160 el 11 de agosto 2023, quitarle la personalidad juídica a la directiva que el PCV tenía en la figura de su secretario General Oscar Figuera, designó a Henry Armando Parra (66 años); lo primero que hizo El Gallo fue pegarse al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) regresando al Polo Patriótico.

“Sabes que cuando El Gallo aspiró a ser diputado, el 23 de noviembre 2008, el PCV partido que él lideraba solo sacó 15 votos, porque no tiene liderazgo alguno y está a la sombra de Diosdado Cabello. El Psuv en esa éopoca le aportó poco más de 800 votos para que saliera por lista”.

“Desde que llegué al núcleo de la ULA, El Gallo era una referencia, siempre perteneció al PCV y siempre vivió de ese partido. Era un personaje más folclórico que otra cosa. Todos lo saludaban, algunos con simpatía, otros no tanto, porque no fue porcas las veces que se inventaba una huelga, llegaba con su grupito a las aulas para que cesaran las actividades e impedir que se realizara un examen pautado, una exposición o la entrega de una actividad escrita o verbal. Siempre pregonando “probidad” mientras en el Centro de Estudiantes, que él controlaba, se cometía más de un hecho bastante reñido con esa palabra”.

EL TSJ ha sido el arma más importante de Maduro para arreba ... lo acompañaron durante años en el Gran Polo Patriótico

“De buen verbo, gritón y frontal, aunque con vocabulario muy limitado, alardeando de los libros de Carlos Marx, Ilich Lenin o cualquier otro. Recuerdo, no sin cierta vergüenza, que en esos primeros años de mi carrera, en los 90, sentí algo de admiración por “el líder” siempre acompañado de un par de muchachos repitiendo consignas; mi primo y yo asistimos a un par de reuniones, con jóvenes idealistas como nosotros, en la sede del PCV en San Cristóbal, donde casi nos sentíamos los planificadores de la revolución bolchevique. Hoy no me queda más que el recuerdo de lo ingenuo que éramos y de la manipulación del discurso ideológico.Bueno, siempre lo ha habido, antes con el comunismo, ahora como ideología de género”.

Ante la pregunta de qué pasó con esas reuniones en su temprana juventud describe el lugar. “Parecía más una cueva, situada en una de las principales avenidas del centro de San Cristóbal. Bueno, en la segunda reunión de esas, en medio de propaganda roja, mi primo me murmuró “esto es pura paja”, “mejor vámonos porque tengo examen de geografía”. Como me negaba a irme, me advirtió “yo no voy a poder mentirle a tía cuando pregunte dónde estás”; no tuve opción, así que nos deslizamos entre la mirada de reproche del puñado de asistentes”.

Cuenta que ya en la calle, muy indignado se enfrentó a su primo, “lo acusé de revisionista, de no estar comprometido con el pueblo venezolano, de egoista y de no sé cuántas cosas más. Hasta casi que nos graduamos seguimos esperando, en realidad más yo que mi primo, la anhelada revolución y pensando en el paraíso de la Cuba que aspirábamos para Venezuela”, relata Chacón.

Oscar Figuera diputado y secretario general del PCV legal

Los súbditos del poder

En un reportgaje de la periodista Mariana Duque, en mayo 2016, para el diario Los Andes, se lee: “de la tolda del “gallo” hay otro que pareciera gozar del favoritismo del mandatario (Vielma Mora), nada más y nada menos que el conocido por ese mismo psudónimo: Henry Parra, “quien cantando claro” por más de 15 años en el Consejo Legislativo Estadal (CLEF) pasó a ser el Director de Educación desde que se instaló el actual Ejecutivo regional. ¿Será que en cuatro años ha sabido comprender las necesidades de los maestros?; además, su papel es preponderante en el “tablero regional” por ser el cabecilla del partido más antiguo del bloque del Gran Polo Patriótico”.

Para el profesor Chacón, Parra ha disfrutó todo el poder con Vielma y no está dispuesto a perder lo que eso significa en el gobierno de Freddy Bernal. “A veces, cuando nos sentamos a compartir algún fin de semana, mi primo se burla contando las anécdotas de cuando éramos jóvenes y comunistas. Pensar que todo aquel sueño de la revolución se terminó convirtiendo en esta pesadilla; el hambre y las enfermedades se nos agolparon de pronto, el deterioro del sistema médico asistencial va de la mano con la destrucción de la educación, nuestro más preciado tesoro”, dice el profesor Chacón.

“Todas las décadas de trabajo, reducidas a una jubilación miserable cuyo mes de paga no alcanza ni para comprar el mercado decente de una semana, mucho menos medicinas y ni imaginar recreación. Todo lo que se pagó en Seguro Social, el IPAS-ME y prestaciones, la revolución lo lanzó al caño, mientras otros como El Gallo se han dado vida con comodidad, asegurando su vejez y la de sus hijos”.

Agrega que “cuando Henry Parra y su mujer estaban bien encumbrados en cargos de dirección en el gobierno del Táchira, mi primo me acompañó, a pesar de su desagrado, a la Dirección de Educación, nos dejaron haciendo cola en una escalera, donde los educadores hablaban con normalidad de lo que debía pagarse para que te ingresaran a unas listas o tener acceso a tal o cual cosa. Cuando salimos de ahí mi primo dijo “mejor vamos a tomar algo frío” y no volvimos a hablar de lo sucedido. La conclusión es que todo funcionaba como siempre de corrupto; la única vez que eso no ocurrió así fue cuando Zoraida Parra dirigió la Dirección Regional”.

“Para El Gallo Parra la política nunca tuvo nada que ver con ideales, sino con el pragmatismo de quien se asegura ser una referencia para acceder a beneficios. La llegada de Hugo Chávez al poder les alimentó a él, y a otros como él, la oportunidad de resolver su problema económico, así sea formando parte de un gobierno tan corrupto como el de José Gregorio Vielma Mora y de su mujer Karla de Vielma, porque ella tuvo más poder que él. ¿Sabes que una de las cosas que ocurrieron después de que abandonaron la gobernación y cambiaron sus redes sociales, es que despareció todo sobre ese gobierno de las plataformas de información?”.

La ponencia que le impone al PCV su directiva es de la magistrada Michel Adriana Velásquez Grillet

Agrega que “el PCV se apartó del Polo Patriótico, quizá porque era insostenible que pudieran seguir defendiendo una revolución tan corrupta que masificó la pobreza y perciben que solo eran un peldaño para que los principales se mantuvieran, incluso más que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, los hermanos Rodríguez, y toda la menudencia principalmente de militares que pululan alrededor de la Asamblea Nacional y los ministerios”.

Ante eso dice que Henry Armano Parra “prefirió abandonar el PCV y lo dijo públicamente, pero no por nada ideológico, sino porque prefirió apoyar a Freddy Bernal como candidato a la Gobernación del Táchira y así asegurarse economicamente. Después que se disfruta de lo edulcorante de los cargos de gobierno, es muy difícil que quien ha cargado con una historia como la de él, quiera regresar al anonimato público y económico”.

Finalmente reconoce “jamás pensé que El Gallo Parra llegara a tanto, traicionando a sus compañeros de toda la vida, porque una cosa es pegarse a la sombra de Bernal, pero otra es patear a los que siempre fueron comunistas igual que él, con sus aciertos y sus muchos errores. Cuando le pregunté a mi primo, el pragmátiso, qué le parecía la invitación a hablar con Infobae y le expresé mis reservas por los grupos de “colectivos” malandros que envíen contra mí, me respondió: “hágalo, así quizá se le quité a usted ese luto que no ha superado por los años perdidos, por la admiración a quién siempre fue un fraude y hasta por las jaladas de orejas que le dio mi tía cuando usted no estudiaba por estar creyendo en la revolución”. No tuvo que insistir mucho”, sonríe.

