Elle Fanning deslumbró con un look de ballet inspirado en el universo de “Los juegos del hambre”

Elle Fanning lució un vestido rosa de Robert Wun en la premiere británica de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (Capital Pictures/Alamy Live News)

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Elle Fanning convirtió la premiere británica de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha en una demostración de vestuario inspirada en el ballet. La actriz llegó a la alfombra roja con un vestido rosa de Robert Wun, construido a partir de un corsé, una falda corta de capas y un tocado con una figura de bailarina.

La elección dialogó con el universo de Effie Trinket, el personaje que interpreta en la nueva película de la franquicia. El conjunto se alejó de la silueta de gala convencional. La actriz llevó una pieza a la altura de los tobillos que concentró el volumen en la parte superior y en la falda.

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La propuesta de vestuario dialogó con la estética de Effie Trinket, personaje que la actriz asume en la nueva entrega de la franquicia (Capital Pictures/Alamy Live News)

El resultado tomó elementos reconocibles del vestuario de danza, el tul, el rosa de las zapatillas de ballet y la forma de tutú, pero los trasladó a una composición de alta costura con proporciones marcadas.

El corsé estructuró un vestido de referencias balletcore

La prenda partía de un corsé con peplum que ajustaba la cintura y definía la arquitectura del look. Sobre esa base, el bustier se proyectaba hacia afuera con una construcción rígida, mientras que la falda reunía varios niveles de tul y volados.

La combinación separó visualmente el torso de la parte inferior y acentuó el contraste entre una estructura firme y materiales asociados con la ligereza.

El color fue otro de los códigos centrales. El tono rosa, cercano al de las zapatillas de punta, sostuvo la referencia al ballet sin recurrir a una recreación literal de un traje de escena.

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El diseño de la colección de otoño de 2026 de Robert Wun adaptó la tendencia del balletcore a una escala teatral (Capital Pictures/Alamy Live News)

La propuesta se inscribe en la persistencia del balletcore, una tendencia que incorporó al vestir cotidiano y de gala recursos como moños, medias, tutús, corsetería y calzado de punta reinterpretado.

En este caso, sin embargo, el diseño no planteó una estética minimalista. La pieza perteneciente a la colección de otoño de 2026 de Robert Wun llevó aquella inspiración hacia una escala teatral, acorde con una premiere y con el imaginario visual de Panem.

Los zapatos de tul y las joyas equilibraron el volumen del vestido

La elección de materiales y volumen hizo que el vestido funcionara como una imagen integral, pensada para ser observada desde todos sus ángulos.

Las piezas para la cabeza tienen un antecedente directo dentro de la estética de Effie Trinket. En las películas anteriores de Los juegos del hambre, el personaje se distinguió por usar sombreros, pelucas y accesorios que completaban conjuntos de colores intensos y formas poco habituales.

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El historial de moda de Elle Fanning en las alfombras rojas alterna referencias de archivo y siluetas de alta costura contemporánea (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para completar la propuesta, la actriz eligió unos zapatos de punta realizados en tul por Aquazzura. El calzado mantuvo el vínculo con la danza y evitó introducir un color que compitiera con el vestido. Su terminación transparente y su punta definida acompañaron la línea de las piernas sin desplazar el protagonismo de la falda.

Un collar corto de diamantes aportó brillo en el cuello, una zona que el corsé dejaba expuesta. La joya funcionó como un punto de luz frente a un vestido cuya fuerza estaba puesta en la textura y la construcción.

No hubo acumulación de accesorios: el tocado ya aportaba el gesto más llamativo de la composición y hacía innecesario sumar pendientes u otras piezas de gran tamaño.

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Elle Fanning suele alternar referencias históricas y siluetas de alta costura en las alfombras rojas

Sus estilismos para premieres y galas alternan entre volúmenes estructurados, transparencias y detalles de confección (REUTERS/Daniel Cole)

El estilo de Elle Fanning en las alfombras rojas suele apoyarse en una lectura precisa de la moda de archivo y de la alta costura contemporánea. La actriz alterna vestidos de línea larga, corsés visibles, faldas amplias y transparencias con conjuntos de proporciones más depuradas.

En sus apariciones públicas, el peinado y las joyas suelen acompañar el diseño sin competir con él, por lo que el vestido conserva el lugar central del estilismo.

Su guardarropa de gala también se caracteriza por el uso de tonos pastel, blancos, negros y colores intensos, según la propuesta de cada firma y el contexto de la ceremonia.

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Fanning recurre con frecuencia a siluetas que remiten a distintas décadas, desde faldas con volumen y cinturas marcadas hasta vestidos rectos de inspiración minimalista.

Entre el glamour del cine clásico y la moda experimental, Elle Fanning construyó una identidad reconocible en las principales alfombras rojas (REUTERS/Danny Moloshok)

Esa variedad evita que su imagen quede fijada a un único código y permite que cada aparición se construya a partir de una referencia estética diferente. En lugar de repetir una fórmula, la actriz suele priorizar piezas con trabajo de estructura, bordados, capas o tratamientos textiles visibles.

Sus elecciones en eventos de cine muestran una inclinación por diseños que funcionan como una composición completa, donde la forma del vestido, el maquillaje y los accesorios responden a una misma dirección visual.

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