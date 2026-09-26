La escuela que brinda una formación especializada en el uso responsable de la inteligencia artificial

New Zealand Pacific School, un colegio que promueve una formación innovadora, plurilingüe e intercultural. (NZPS)

Guardar

Mientras la inteligencia artificial redefine tareas, profesiones y modos de acceder al conocimiento, una escuela acompaña a sus estudiantes para que cuenten con herramientas que les permitan interpretar y actuar en un escenario en transformación. En ese contexto, la New Zealand Pacific School (NZPS) impulsa en Luján una propuesta educativa que incorpora una especialización en Prompt Engineering a través de Ticmas Academy, además de enseñanza plurilingüe, experiencias comunitarias y una modalidad para estudiantes que practican deportes de alto rendimiento.

La demanda de competencias interculturales, el acceso a estudios superiores y los cambios en el mundo laboral instalaron además preguntas que atraviesan a los colegios. Frente a ese escenario, NZPS —situada en el km 155 de la Ruta Provincial 6— plantea una formación plurilingüe e innovadora, orientada al desarrollo de capacidades que permitan a los alumnos leer su tiempo y participar de él. Para convertir esa formación en herramientas concretas, la institución trabaja sobre la construcción de pensamiento crítico y sobre la posibilidad de expresarse en distintas lenguas.

PUBLICIDAD

La IA se incorpora con formación en Prompt Engineering

En el ciclo superior de secundaria, los estudiantes cursan una especialización en Prompt Engineering dentro de Ticmas Academy. La formación aborda estrategias de prompting y el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos, analizar datos, optimizar tareas y procesos e interactuar con APIs.

La New Zealand Pacific School de Luján incorporó la especialización en Prompt Engineering junto a Ticmas Academy en el ciclo superior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque institucional presenta a la IA como una herramienta complementaria para el aprendizaje, aunque subraya la necesidad de formar criterios para analizar información, revisar sus implicancias y ejercer una ciudadanía digital responsable.

La tecnología se vincula, a la vez, con el Aprendizaje Basado en Proyectos y otras experiencias académicas. Los alumnos participan en Olimpíadas Matemáticas, Modelos ONU, competencias de robótica, escritura creativa, ferias de ciencias y competencias de arbitraje y alegatos, entre otras actividades.

PUBLICIDAD

La doble titulación y los idiomas amplían la proyección internacional

La propuesta académica ofrece además el título de Bachiller Bilingüe Español-Inglés en Economía y Administración, con chino incorporado como segunda lengua. A ese recorrido se suman las credenciales de Cambridge International Education: las certificaciones IGCSE, que integran el ICE Diploma, y el AICE Diploma, compuesto por certificados AS & A Levels.

New Zealand junto con los representantes de las embajadas de Nueva Zelanda, estrechando vínculos educativos y culturales (NZPS)

Se trata de acreditaciones preuniversitarias con reconocimiento internacional, utilizadas como vía de acceso a universidades nacionales y de otros países. El itinerario incluye, además, la posibilidad de rendir el examen oficial de chino mandarín HSK —Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì—, una certificación académica que gana peso en el escenario global.

PUBLICIDAD

El aprendizaje de lenguas se complementa con experiencias que conectan a los estudiantes con otras culturas. La incorporación del chino mandarín y las actividades interculturales procuran extender ese aprendizaje más allá del dominio formal de un idioma.

New Zealand junto con los representantes de las embajadas de China, estrechando vínculos educativos y culturales (NZPS)

La New Zealand Week propone un acercamiento a la cultura maorí a través de su historia, sus tradiciones y sus expresiones artísticas. Además, el colegio mantiene vínculos con las embajadas de Nueva Zelanda y China para desarrollar intercambios, oportunidades académicas y experiencias internacionales.

El programa B-Learning acompaña carreras deportivas nacionales e internacionales

La innovación pedagógica tiene otro de sus ejes en el Programa B-Learning, creado en 2020 para estudiantes que practican deportes de alta competencia en los ámbitos nacional e internacional. Se trata del único proyecto de continuidad pedagógica de estas características que recibió el reconocimiento de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

El Programa B-Learning combina la modalidad presencial y virtual para facilitar la escolaridad de atletas de alta competencia. (NZPS)

El esquema combina instancias presenciales y virtuales para que los alumnos puedan sostener su escolaridad en simultáneo con entrenamientos y competencias. La propuesta se apoya en las pedagogías de Diseño Inverso y Aula Invertida, y alcanza a jóvenes que practican polo, tenis, natación, fútbol, hockey, motocross, automovilismo, básquet, golf, equitación y vóley.

Los resultados recientes de algunos de esos recorridos dan cuenta de esa convivencia entre aula y competencia. Annika Paz quedó entre las máximas goleadoras del Mundial Sub-20 2026, disputado en Polonia, y se convirtió en la primera representante argentina en marcar cinco tantos en la historia de los mundiales.

PUBLICIDAD

Annika Paz, estudiante B-Learning y goleadora de la selección Sub20 (NZPS)

También se destacó Laila Chain, la integrante más joven de la delegación argentina de natación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con 15 años, consiguió cuatro medallas —una de oro, dos de plata y una de bronce— y se convirtió en la primera atleta argentina de su edad en alcanzar un podio individual en la historia de los Juegos Odesur.

Laila Chain, estudiante B-Learning y destacada nadadora de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (NZPS)

En el polo, Isabella Lavinia, de 15 años, compite en torneos internacionales de alto hándicap en Inglaterra. Junto con sus hermanas Catalina y Juana, ambas egresadas de NZPS, desarrolló su carrera en organizaciones de primer nivel y este año llegará al Abierto Argentino Femenino. Los casos forman parte de un grupo más amplio de estudiantes que intenta sostener, al mismo tiempo, una trayectoria académica y otra deportiva.

PUBLICIDAD

Isabella, Juana y Catalina Lavinia brillan en el polo internacional y este año participarán del Abierto Argentino Femenino. (NZPS)

Conexión con universidades, empresas y profesionales

En los últimos años de secundaria, las decisiones sobre la continuidad de los estudios y el ingreso al mundo laboral empiezan a tomar forma. Para acompañar ese momento, NZPS canaliza esa preparación mediante Future Matters, un programa dirigido a quienes transitan esa etapa.

La iniciativa lleva esa conversación fuera del aula con visitas a universidades y empresas, encuentros con profesionales y emprendedores, y diálogos con egresados. El objetivo es que los estudiantes conozcan distintas alternativas académicas y laborales antes de completar la escuela, cuando esas decisiones comienzan a definir los próximos pasos.

El programa Future Matters organiza visitas a universidades y empresas para orientar las decisiones académicas y laborales de los alumnos. (NZPS)

El recorrido se complementa con convenios y vínculos con universidades nacionales e internacionales, además de experiencias que permiten conocer diferentes ámbitos profesionales. De ese modo, la orientación se construye a partir del contacto directo con quienes ya transitan esos espacios.

PUBLICIDAD

El trabajo comunitario conecta la formación con realidades sociales concretas

El aula no es el único espacio en el que transcurre la propuesta educativa. A través de Community Service, NZPS incorpora actividades de participación comunitaria que acercan a los estudiantes a experiencias y necesidades que exceden la dinámica escolar. En Luján, desarrollan acciones junto al Merendero Guadalupe Ledesma, un espacio que atiende a más de 60 familias.

Las iniciativas de Community Service canalizan el trabajo voluntario en el Merendero Guadalupe Ledesma de Luján y una escuela de Misiones. (NZPS)

El programa también extiende ese trabajo a la Escuela Nº 461 Los Helechos, en Misiones. Los intercambios y las acciones de colaboración vinculan a los alumnos con distintas realidades sociales y los integran en proyectos concretos. Son instancias en las que la participación adquiere una dimensión práctica, a partir del contacto directo con las comunidades involucradas.

PUBLICIDAD

La formación que propone NZPS reúne así comunidad, deporte, tecnología, idiomas, cultura y orientación para los estudios superiores. Frente a los cambios tecnológicos, las nuevas formas de trabajo y la interacción creciente entre culturas, el colegio organiza una respuesta que combina formación académica, certificaciones internacionales, experiencias globales y participación social.

La premisa final apunta a formar personas capaces de desarrollarse con respeto, empatía y responsabilidad en los ámbitos que les toque habitar. La mirada busca ir más allá del rendimiento académico y proyectarse sobre los demás, a través de experiencias que vinculan el aprendizaje con el entorno.