Tendencias

De las cartas de amor a la IA: cómo los británicos perciben los textos íntimos escritos con ayuda de algoritmos

Un análisis de seis estudios pone en cuestión cómo la tecnología impacta en el proceso de comunicación afectiva. El riesgo reputacional y las consecuencias sociales marcan nuevas tensiones en la era de la automatización

Guardar
Los participantes del estudio asociaron
Los participantes del estudio asociaron la utilización de IA en votos matrimoniales y cartas de amor con menor dedicación y cuidado hacia el destinatario (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Reino Unido, un equipo de psicólogos de la Universidad de Kent demostró que las personas que utilizan inteligencia artificial para redactar mensajes personales, como votos matrimoniales, cartas de amor o disculpas, son vistas con mayor recelo que quienes escriben directamente. Esta conclusión surge de seis estudios con cerca de 4.000 participantes británicos, cuyos resultados fueron publicados en la revista Computers in Human Behavior, según informó la propia universidad en un comunicado.

Los investigadores, entre ellos Scott Claessens y Jim Everett, analizaron la percepción social sobre el uso de herramientas de IA, especialmente ChatGPT, en diversas tareas. El rechazo resultó particularmente evidente en mensajes socio-relacionales: la mayoría de los participantes consideró que delegar en la IA la escritura de un mensaje emocional evidencia menor dedicación, autenticidad y cuidado hacia el destinatario, incluso si la calidad final del texto es alta y el uso de la herramienta se reconoció abiertamente.

Un caso citado en el estudio y en el comunicado universitario corresponde a una publicación en Reddit, donde una recién casada expresó su disgusto al descubrir que los votos de su pareja fueron escritos con ChatGPT. La mujer manifestó sentirse herida al ver reemplazado un gesto significativo por una respuesta automatizada. Reacciones negativas similares surgieron ante el uso de IA para redactar disculpas románticas o mensajes de ruptura.

Las reacciones negativas hacia los
Las reacciones negativas hacia los mensajes generados con IA persisten incluso cuando se reconoce abiertamente el uso de la herramienta digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Everett, lector en psicología, explicó: “Si usas la inteligencia artificial para este tipo de tareas sociales que nos unen, corres el riesgo de que te perciban como alguien que no se ha esforzado y que además demuestra menos interés por la tarea y por lo que representa”. En tanto, según la declaración recogida por la Universidad de Kent, Claessens remarcó: “Las personas no solo juzgan lo que produces, sino cómo lo produces”.

El estudio comparó el impacto social de emplear IA en distintos contextos. Las valoraciones negativas no se presentaron con la misma intensidad en tareas prácticas o técnicas, como la elaboración de recetas, la programación o la organización de agendas, donde el uso de IA fue mucho menos polémico y, en muchos casos, pasó inadvertido para la mayoría de los encuestados.

Los autores precisan que la percepción negativa asociada al uso de inteligencia artificial en situaciones personales supera la simple falta de esfuerzo. El principal mecanismo identificado es que delegar tareas íntimas a una herramienta automática transmite la impresión de que la persona es menos auténtica y que se preocupa menos por el destinatario.

De acuerdo con los especialistas, se percibe que “hay valor no solo en el resultado, sino en el proceso y en lo que representa para la relación”, según consta en el documento académico.

Delegar en inteligencia artificial tareas
Delegar en inteligencia artificial tareas íntimas transmite la impresión social de menor autenticidad y escaso interés por parte del emisor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis conjunto de los seis estudios permitió reforzar este hallazgo: incluso cuando los participantes explicaban de manera explícita que recurrieron a la IA para mejorar una tarea con valor emocional, la impresión predominante seguía siendo negativa, especialmente en mensajes con contenido simbólico.

Entonces, utilizar la IA como apoyo, aportando ideas pero dejando la redacción final a la persona, reduce levemente la percepción negativa, aunque no consigue revertirla en ámbitos sensibles.

El equipo de la Universidad de Kent también abordó la dimensión cultural de este fenómeno. La incomodidad ante la automatización de gestos simbólicos, como escribir cartas de amor o votos matrimoniales, tiene antecedentes: ya se refleja en la obra Cándida de George Bernard Shaw, donde se ironiza sobre lo que implica recibir una carta romántica generada por una máquina.

A criterio de los especialistas, la creciente presencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana plantea la necesidad de repensar el equilibrio entre eficiencia y significado social. Si bien la IA puede agilizar trámites y escritos, su uso en la esfera emocional supone un riesgo reputacional real y puede debilitar la confianza y los vínculos humanos.

Los investigadores advierten que, aunque los avances tecnológicos sean notables, existen límites no escritos sobre qué tareas conviene delegar en algoritmos y cuáles reservar como expresión directa del involucramiento personal.

El estudio concluye que, ante la expansión global de la IA, preservar la autenticidad y la calidad de las relaciones interpersonales requiere no sacrificar el esfuerzo personal, por atractiva que resulte la alternativa automatizada.

Temas Relacionados

Universidad de KentReino UnidoScott ClaessensPercepción Social IARelaciones InterpersonalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

¿Por qué el vinagre mejora el huevo frito en la sartén?

Una sencilla técnica casera facilita lograr una presentación impecable y una yema cremosa sin mayores complicaciones

¿Por qué el vinagre mejora

Júpiter es más plano y pequeño de lo pensado: “Habrá que actualizar los libros de texto”

Un estudio internacional liderado por el Instituto Weizmann de Ciencias logró la medición más precisa hasta ahora del planeta gigante con datos inéditos de la sonda Juno

Júpiter es más plano y

Massimo Dutti: radiografía de la etiqueta europea que sigue vigente y conquista la moda internacional

El proyecto nació con un enfoque en el diseño clásico masculino y logró posicionarse en el segmento de lujo accesible a través de tiendas propias y presencia en más de 70 países

Massimo Dutti: radiografía de la

Cómo preparar el mate perfecto: temperatura del agua y técnicas de cebado

Lograr la excelencia en este ritual depende tanto del control del calor como de la destreza en cada paso, factores que transforman una simple bebida en un auténtico emblema

Cómo preparar el mate perfecto:

De la hiperconectividad infantil al desafío familiar: celulares, bienestar y el rol de los adultos ante el modelo digital

Mientras crecen las restricciones al acceso a redes sociales en el mundo, los expertos se preguntan cuánto afecta realmente la tecnología al desarrollo emocional de los niños. Cómo son los nuevos modelo de crianza frente al auge de las pantallas. Qué dicen los estudios y las nuevas regulaciones globales

De la hiperconectividad infantil al
DEPORTES
Menos equipos y un descenso

Menos equipos y un descenso por Promoción: los impactantes cambios que estudia la Serie A de Brasil

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El plan de Flamengo para romper el mercado y sacar a Vinicius del Real Madrid

El violento planchazo del Cuti Romero al brasileño Casemiro que le valió la roja directa en el duelo entre Manchester United y Tottenham

El gesto de los fanáticos de Al Nassr ante una nueva ausencia de Cristiano Ronaldo: crece la incertidumbre por su futuro

TELESHOW
Carmen Barbieri a corazón abierto

Carmen Barbieri a corazón abierto tras la denuncia de Ayelén Paleo: “Te llevaste una familia, ¿qué más querés?“

Alejandra Maglietti contó por qué odia cumplir años y recordó su fiesta de 15: “Solo quería que terminara”

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

INFOBAE AMÉRICA

El día que la moral

El día que la moral destruyó el arte: la historia de la hoguera de las vanidades

El Gobierno italiano denunció un “sabotaje” de la red ferroviaria en el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno

Retiran miles de paquetes de chocolates distribuidos en 20 estados por alérgenos no declarados

Shakira inicia residencia histórica en San Salvador con un espacio dedicado a las pupusas

Amnistía Internacional denunció un aumento de la represión contra los presos políticos y sus familiares en Cuba