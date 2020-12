Estos son los 60 vinos del año

En cada actividad, a esta altura del año se hace un balance para entender lo que pasó y en base a ello sacar conclusiones para lo que puede venir. El 2020 será, sin dudas, inolvidable para todos, también para los consumidores y amantes del vino. Porque la industria vitivinícola empezó esquivando la cuarentena (ya que fue declarada actividad esencial en las zonas de producción) y logrando salvar la cosecha. Es cierto que la naturaleza jugó a favor, adelantando el ciclo de madurez como nunca se había visto, y por lo tanto la mayoría de las uvas ya estaban en bodega cuando se declaró la cuarentena obligatoria en todo el país.

Pero en el año son pocos los vinos del año que ven la luz: algunos bancos y tintos jóvenes y la mayoría de los rosados. Todos los demás lanzamientos son de cosechas anteriores, y este año no fue la excepción.

Claro que fue un año diferente a todos, sin viajes a las regiones productivas donde poder entrevistarse con los hacedores brinda la mejor información y apreciación de los vinos. Tampoco hubo eventos (presenciales) como degustaciones o comidas con los responsables de las bodegas y sus equipos enológicos que, maridajes mediante, pueden contar en primera persona la concepción de cada etiqueta en todo su proceso.

Pero sí abundaron los eventos virtuales, y eso colaboró para seguir adelante con esta gran evolución que vive el vino argentino desde que comenzó el milenio, y que los consumidores pueden constatarlo en las góndolas a diario.

Elegir no es fácil, pero siempre es mejor tener muchas opciones porque así una muestra bien seleccionada puede ser representativa y descriptiva de lo que está pasando. En materia de vinos, eso significa disfrutar. Pero más allá de eso es interesante comprender los vinos que han llegado al mercado para poder comparar con los que había, y en todo caso empezar a imaginar lo que viene.

El vino es muy dinámico y más el argentino, no por mejor o peor sino porque los hacedores están en plena búsqueda. La calidad ya no es un valor agregado sino una obligación, y la diferencia está en esos detalles que se logran cuando una cepa está plantada en el lugar indicado y se la trata de la mejor manera posible. Pero ese plus no es solo gracias a la naturaleza sino a las personas que conducen la viña e interpretan el lugar.

El vino argentino es diverso, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo, siempre con el Malbec como abanderado. Esta no es una novedad, pero si una confirmación que sigue siendo el mejor vino nacional.

Para lograr una selección que refleje cómo está el vino argentino solo se tomaron en cuenta las novedades lanzadas al mercado en 2020. Esto significa que muchas bodegas quedaron afuera, simplemente porque no presentaron nuevas etiquetas, más allá de exportarlas o mandarlas a los canales de venta. Además, la falta de concursos y ferias de vinos impidió degustar como todos los años. Sin embargo, la cantidad de vinos degustados a lo largo del 2020 permitieron crear una lista muy interesante.

Son sesenta vinos (elegidos de este 2020 que se va para tener en cuenta, conocer y disfrutar a lo largo del 2021 que está llegando.

Los vinos del año

Finca La Anita Pétalo de Rosa 2020

Finca La Anita, Agrelo, Mendoza $4500 (Botella 1500cc)

Más allá de su impactante presentación, es un rosado de buen volumen y frescura aguda, con aspecto limpio y brillante. Voluptuoso, con carácter frutal y cierto paso graso. Muy refrescante, de paladar franco y texturas mordientes. Puntos: 90,5

Mariflor Blend 2018

Bodega Rolland, Vista Flores, Valle de Uco $1950

Tinto opulento, de aromas herbales y bien frutales, con la identidad del Valle de Uco. Buena fluidez y paso mordiente, gana el Franc, pero el Malbec aporta amabilidad. Hay concentración y fuerza muy bien equilibradas por la frescura. Puntos: 91

Puna 2600 Gran Reserva Malbec 2017

Bodega Puna, Cachi, Salta $1250

Para concebir le vino top de la casa, Luis Asmet (enólogo) cuenta con la ayuda de su amiga y experta internacional en vinos, María Isabel Mijares. Se nota que es un tinto importante, algo classy, jugoso y con cuerpo, maduro y profundo. Puntos: 91

Casa de Uco Winemaker´s Blend

Casa de Uco, Los Chacayes, Valle de Uco $2050

Complejo blend de variedades y añadas, muy pensado por Sebastián Bisole. De buen balance, con fluidez y el típico carácter de frutas rojas del lugar, bien rodeado por las notas de crianza. De buen cuerpo, con madurez y buen potencial. Puntos: 91

Pequeñas Producciones Barbera 2018

Escorihuela gascón, Agrelo, Luján de Cuyo 2500

Una cepa difícil de domar, pero muy atractiva por su acidez natural para el joven hacedor de la casa Matías Ciciani Soler. Realmente se expresa el varietal, con frescura, frutas confitadas, especias, y la madera que empieza a integrarse. Puntos: 91

Contra Corriente Chardonnay 2018

Bodega Contra Corriente, Chubut, Patagonia $2700

Este Chardonnay nace en uno de los viñedos más australes del mundo, en el paralelo sur 43º en el valle de Trevelin. Sus aromas son austeros y serios, de blanco que se quiere imponer, tan refrescante que disimula su carácter maduro. Puntos: 91

Vallisto Extremo Tannat 2019

Vallisto, Cafayate, Salta $1050

Sorprendente Tannat de trago jugoso y con cierta tensión, hay fruta con dejos herbales y rastros de una breve crianza. Llena la boca con cierta elegancia joven, y taninos muy delicados. Voluptuoso y refrescante a pesar de sus 14,2%. Puntos: 91

Pintom Rosado Subversivo 2019

Canopus, El Cepillo, Valle de Uco $1830

Es muy interesante la experiencia de degustar este vino cada 9 meses como propone su hacedor, el inquieto Gabriel Dvoskin. Se nota que no es un rosado cordial ni equilibrado, más bien osado y muy bien apoyado en su filosa acidez. Puntos: 91

Puramun Reserva Chardonnay 2019

Puramun, Valle de Uco, Mendoza $1480

La experiencia de José “Pepe” Galante con esta variedad se nota en todos sus exponentes, pero acá pone además su gusto personal. Con buena acidez marcada y un carácter frutal nítido, ofrece texturas cremosas y final equilibrado. Puntos: 91

D.V. Catena Blanco Histórico 2019

Catena Zapata, Apelación Agrelo, Luján de Cuyo $2450

Combinando Semillón (60%) y Chenin (40%), Alejandro Vigil logró un blanco de aromas austeros, con dejos de frutas blancas y hierbas. Paladar franco y buen volumen, acidez sostenida e integrada, y un persistente final con gracia y delicadeza. Puntos: 91,5

Fabre Montmayou Gran Reserva Malbec 2017

Fabre Montmayou, Vistalba, Luján de Cuyo $1250

Hace algunos años que Juan Bruzzone ya logra transmitir la añada en este Malbec bien argentino, pero con el toque francés propio de la casa. De aromas intensos y equilibrados, con buena fluidez, agarre y volumen equilibrado. Puntos: 91,5

Bianchi Particular Cabernet Franc 2018

Bodegas Bianchi, Los Chacayes, Valle de Uco $1570

Silvio Alberto fue pionero en vinificar esta cepa en el Valle de Uco. Su nuevo exponente presenta buen cuerpo, paso carnoso y mordiente, con leves dejos lácticos de crianza, y el típico carácter fresco y herbal del cepaje y del lugar. Puntos: 91,5

Kaiken Aventura Malbec IG Valle de Canota 2019

Bodega Kaiken, Valle de Canota, Mendoza $1600

Malbec moderno, para la bodega, pero también para el mercado porque muestra el carácter de una región que se viene con todo. Aromas maduros y buen volumen, casi goloso, con texturas finas y su potencia bien contenida. Muy expresivo. Puntos: 91,5

El Esteco Old Vines Torrontés 2018

El Esteco, Valle Calchaquí, Salta $1275

Con uvas seleccionadas de un viejo parral plantado en 1945, Alejandro Pepa (enólogo) y Francisco Tellechea (agrónomo) dieron vida a este ícono del cepaje. Mantiene muy buena frescura y tipicidad, y un paladar franco, impetuoso y vibrante. Puntos: 91,5

Perdriel Vineyard Selection 2015

Norton, Perdriel, Luján de Cuyo $4500

La diferencia con el Perdriel Del Centenario es que acá la selección se hace planta por planta. Con buen cuerpo y enjundia, joven y carnoso, con frutas rojas y negras. Hay fuerza con frescura, y se nota la interpretación más moderna de lugar. Puntos: 91,5

Cadus Single Vineyard Finca Las Torcazas Malbec 2017

Cadus Wines, Vistalba, Luján de Cuyo $3300

Santiago Mayorga logra respetar el carácter de lugar en este Malbec de aromas compactos e integrados, con buen carácter de frutas negras. Sus taninos incipientes resaltan sus leves dejos ahumados de la crianza y su profundidad. Puntos: 91,5

Fin del Mundo Single Vineyard Finca Los Hermanos Pinot Noir 2018

Bodega Del Fin del Mundo, San Patricio del Chañar, Neuquén $1100

El joven winemaker Ricardo Galante le está encontrando la vuelta al Pinot Noir. Acá logró un tinto de muy buen carácter varietal, con cerezas rojas y negras típicas, y un paso mordiente pero suave, con final especiado y bien refrescante. Puntos: 91,5

Riglos Gran Cabernet Franc 2018

Riglos, Gualtallary, Valle de Uco $1450

Si bien fue el ultimo varietal tinto de la línea en salir, por sus expresiones y tipicidad se ha convertido en el más buscado. Es que el Cabernet Franc de Gualta es elocuente, con frutas rojas y muchas hierbas, trago consistente, fresco y profundo. Puntos: 91,5

Aether Brut Nature Rosé 2018

Barroco, Mendoza $2800

El sommelier Roberto Romano continúa en la búsqueda de lograr cada año mejores vinos, y esta es su etiqueta predilecta. Con varios cambios y la misma intención, llega este espumoso tradicional de buen cuerpo, frutal y con final refrescante. Puntos: 91,5

Casa Petrini Roca Volcánica Malbec 2018

Casa Petrini, Tupungato, Valle de Uco $1300

Tinto de aromas vibrantes y trago vertical, con buena fluidez. Refrescante y jugoso, con un carácter nítido de frutas de baya, y un toque herbal más integrado. Los taninos incipientes y finos conviven con su paso graso, y ostenta buen potencial. Puntos: 92

Insólito Riesling 2019

Puerta del Abra, Balcarce, Buenos Aires $1500

La joven enóloga Delfina Pontaroli logró aquí un blanco de excepción. De buen volumen y con todo equilibrado, frescura y vivacidad. Es tenso, con frutas blancas y dejos florales, de trago profundo y con gran personalidad. Puntos: 92

Salentein Single Vineyard Los Nogales Sauvignon Blanc 2017

Bodega Salentein, IG San Pablo, Valle de Uco $1300

De aromas integrados, en boca se despierta y revela más el Sauvignon Blanc, con cierta vivacidad. También hay algo de madurez, con acidez y dejos herbales. La frescura sostenida le da profundidad, con tonos cítricos y de membrillo. Puntos: 92

Henry Pure 2015

Bodega Lagarde, Gualtallary, Valle de Uco $13.000

De buen volumen y expresión, se perciben la fruta negra y dejos herbales sutiles típicos del terruño. Carácter maduro y mordiente, muy suave en sus texturas, con vivacidad, profundidad y final con notas de evolución y complejidad. Puntos: 92

Gran Enemigo Single Vineyard El Cepillo Cabernet Franc 2015

Bodega Aleanna, El Cepillo, Valle de Uco $3450

Se nota de quién viene y de dónde viene, quizás no tan específicamente pero sí está el carácter del Valle de Uco. De aromas integrados y delicados a frutas de baya. Paladar fluido y voluptuoso, también franco y equilibrado, con texturas finas. Puntos: 92

DJ Red Blend 2016

Familia Mastrantonio, Valle de Uco, Mendoza $1700

Es la segunda edición de este blend compuesto por diferentes Malbec de Uco, con aportes de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc de la zona. Se lo nota más amable y voluptuoso, con buen carácter frutal y un agarre suave, pero con fuerza. Puntos: 92

Argento Single Block 1 Paraje Altamira Organic Vineyard Malbec

Bodega Argento, IG Paraje Altamira, Valle de Uco $1400

De aromas cálidos, con buen volumen y cierta fluidez. Posee un carácter de frutas rojas, con perfumes herbales y hasta florales; muy original. Hay agarre con fluidez y cierta profundidad. Es un vino equilibrado, ideal para la buena mesa. Puntos: 92

Terroir Series Finca Coletto Malbec 2015

Bodega Trapiche, El Peral, Tupungato $3150

Desde hace muchos años que la bodega viene trabajando con las hermanas Coletto, y eso se nota con cada nueva cosecha de este Malbec. De buen cuerpo y un carácter entre frutal y vegetal. Mordiente y fresco, la crianza acompaña en silencio. Puntos: 92

Sunal Ícono Malbec 2016

Agustín Lanus Wines, Alto Valle Calchaquí $2975

Se nota la fuerza de las extremas alturas en este Malbec. Muy fluido, con energía herbal y cierta potencia. De cuerpo ágil y trago profundo, con la frescura equilibrando la calidez de las frutas rojas, aunque ganan las hierbas y las especias. Puntos: 92

Zorzal Gran Terroir Chardonnay 2019

Bodega Zorzal, Gualtallary, Valle de Uco $1300

Juampi Michelini es uno de los grandes hacedores de blancos argentinos, y lo vuelve a demostrar en este flamante Chardonnay de aromas austeros, con tonos salinos y buen volumen. Una tensión cítrica y leves dejos de levaduras. Gran potencial. Puntos: 92

Flechas de los Andes Gran Corte 2015

Flechas de los Andes, Vista Flores, Valle de Uco $3960

A partir de una cofermentación de Malbec y Cabernet Franc, con toque de Syrah, se logra este tinto renovado, fresco y mordiente. Con muy buena expresión, gran carácter y un paladar carnoso, también voluptuoso y con más potencial. Puntos: 92

Chacra 55 Pinot Noir 2018

Bodega Chacra, Mainqué, Alto Valle de Río Negro $6120

El trabajo de Piero Incisa della Rocchetta con el Pinot Noir patagónico ha dejado de ser silencioso; hoy reconocido en todo el mundo. Acá hay gran tipicidad, muy bien apoyada en la fruta, jugosa y refrescante, con tensión y equilibrio. Puntos: 92

Nosotros Single Vineyard Nómade 2016

Susana Balbo Wines, Los Chacayes, Valle de Uco $8750

Este Malbec es la máxima expresión posible, que cambia de terruño de acuerdo a las condiciones del año. De aromas equilibrados y expresivos, paladar fluido con toque herbal y de frutos negros. Es jugoso y vibrante, también voluptuoso. Puntos: 92,5

Brunetto 2018

BIRA, Valle de Uco, Mendoza $1500

Elaborado a base de Sangiovese, con toques de Merlot y Syrah. De aromas compactos, y buena frescura, con algo láctico y trago no tan profundo. Buen volumen y texturas finas, con un carácter austero y gran potencial de guarda. Puntos: 92,5

Trivento Eolo 2017

Trivento, Luján de Cuyo, Mendoza $4000

Desde 2005, su primera añada, este Malbec se hace de la misma manera y con las mismas uvas. Sus aromas son classy y densos, pero muy delicados. Hay fruta roja madura, con notas de crianza, cuero y especias. Delicado y profundo. Puntos: 92,5

La Linterna Finca El Milagro La Consulta Malbec 2014

Bemberg Estate Wines, La Consulta, Valle de Uco $6205

De buen cuerpo y con su fuerza equilibrada por el tiempo. Paladar fresco y herbal, con taninos de grano medio. No es muy profundo, pero mantiene un buen agarre, con volumen y buena concentración. Es un Malbec completo y con potencial. Puntos: 92,5

Piedra Negra Gran Malbec 2017

François Lurton, Los Chacayes, Valle de Uco $2450





Aromas a frutas negras y rojas, paladar franco y envuelto, con la madera muy bien integrada. Es sutil en el final de boca, pero con buen ímpetu, y está pasando por un gran momento. Trago amable, con el agarre justo y cierta complejidad. Puntos: 92,5

Finca Los Nobles Malbec-Verdot 2018

Bodega Luigi Bosca, Las Compuertas, Luján de Cuyo $3400

Es el primer Finca Los Nobles tinto que llega al mercado elaborado por Pablo Cúneo. Y si bien se lo siente joven, se lo estaba esperando. De aromas muy equilibrados, con buena tipicidad, volumen y texturas firmes pero equilibradas. Puntos: 93

Cruzat Millésime Blanc de Blancs 2014

Cruzat, Gualtallary, Valle de Uco $3200

Después de 80 meses en contacto con las levaduras llega este vino espumante a base de Chardonnay, elaborado por Pedro Rosell y Lorena Mulet. Franco y fresco, con buen cuerpo y cierta estructura, las burbujas tensas y firmes aportan estructura. Puntos: 93

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec 2016

Pyros Wines, Valle de Pedernal, San Juan $3800

Malbec con carácter propio, de aromas expresivos y vivaces, con buena fruta roja y perfumes herbales bien nítidos. De trago fluido y mordiente, con capas de sabores y una textura típica de suelos calcáreos. Con buen potencial de guarda. Puntos: 93

Bramare Pinot Noir Patagonia 2019

Viña Cobos, Río Negro, Patagonia $3200

De buena tipicidad y leves dejos de ahumados suaves que no tapan la fruta. Acá la tensión hace la diferencia, y si bien no es profundo, es terroso, con fruta fresca y cierta fuerza, pero bien equilibrada por la frescura. De paso mordiente y fino. Puntos: 93

Bressia Conjuro 2014

Bodega Bressia, Tupungato, Valle de Uco $4100





De aromas amables y classy. Buen volumen, con notas de frutas negras y la madera muy bien integrada. Hay suaves dejos herbales que hablan del origen de las uvas, y se confunden en boca con los ahumados suaves de la crianza. Puntos: 93

Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2016

Rosell Boher, Valle de Uco $3300

Blend de Pinot Noir (85%) con toque de Chardonnay, y más de 40 meses sobre lías, que este año se muestra mucho más refrescante. Eso lo hace más tenso y resalta su buena expresión de frutas rojas chicas. Complejo y con final equilibrado. Puntos: 93

Alma 4 Chardonnay 2015

Alma 4, Valle de Uco $1350

Austero, con burbujas finas y persistentes. Algo cremoso en su trago, con notas de frutas secas, levaduras y leves tostados. Una acidez sostenida que potencia su frescura casi cristalina, con cierta madurez, mucha tensión y final equilibrado. Puntos: 93

Zuccardi Fósil 2010

Zuccardi Valle de Uco, IG San Pablo $5100

Si bien sus aromas son introvertidos y poco expresivos, en boca lo dice todo. De buen cuerpo y agarre, con una acidez cítrica bien marcada que aporta energía. Voluptuoso, con potencia y ciertos dejos minerales, completo, con estilo y muy joven. Puntos: 93

Terrazas Grand Cabernet Sauvignon 2017

Terrazas de los Andes, Mendoza $1590

De buena tipicidad en aromas, con delicado carácter varietal, y dejos más vegetales que frutales, pero todos muy delicados. Aparece algo de una crianza reciente pero sutil. Acá hay mucha nobleza en el carácter, con fluidez y consistencia. Puntos: 93,5

Riccitelli Old Vines Semillón 2016

Matías Riccitelli, Río Negro, Patagonia $3050

Un blanco completo que ostenta tipicidad varietal, con la frescura del lugar y un gran equilibrio. Además, “la experiencia” de las vides le aportan un carácter equilibrado muy singular. De aromas austeros y paladar envuelto, largo y complejo. Puntos: 93,5

Cheval des Andes 2017

Cheval des Andes, Mendoza $9000

De aromas equilibrados a fruta madura, con la frescura y la madera que conviven. Hay algo de cuero y cedro, con leves confituras. Se nota la cosecha más cálida, con buen cuerpo, taninos finos y dejos herbales. Trago fluido y consistente. Puntos: 93,5

Noemia 2018

Bodega Noemia, Mainqué, Alto Valle de Río Negro $14.800

Se nota que es Malbec, pero más que es el Noemia, porque refleja (desde hace tiempo) una personalidad propia. De aromas elegantes y frutales, paladar fresco y voluptuoso, texturas suaves con cierta tensión y la crianza que aporta profundidad. Puntos: 94

Catena Zapata Malbec Argentino 2017

Catena Zapata, Mendoza $12.500

Aromas a frutas rojas, negras y dejos florales, de trago vivaz y amable a la vez, con texturas finas e incipientes. Con buen volumen y frescura, es generoso y joven, pero con clase, la madera muy bien integrada y muchas capas de sabores. Puntos: 95

PerSe La Craie 2016

PerSe, Gualtallary Monasterio $20.000

De aromas muy delicados, con una sutil nota floral y de frutas negras, todo muy nítido. Hay una acidez sostenida e integrada, con cierto músculo, y eso le permite flotar en el paladar. De agarre fino y muy expresivo, y un final tan largo como elegante. Puntos: 96

Fabricio Portelli es sommelier argentino y experto en vinos

