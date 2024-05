El gesto solidario de Dominique Metzger al regalar su ropa: “Son prendas preciosas que están casi sin uso”

Dominique Metzger

Este miércoles Dominique Metzger sorprendió en las redes sociales al organizar un particular sorteo para sus miles de seguidoras, a tono con los tiempos que corren en el contexto de una economía bastante complicada. Es que la conductora de Telenoche (El Trece) tuvo la idea de hacerles “un mimo” a los más de 387 mil usuarios que la siguen en su cuenta de Instagram y decidió sortear parte de su ropa.

En su cuenta personal, la periodista fue mostrando cómo comenzó a poner en orden su placard ahora que llegaron los días de frío y archivó la ropa de verano. Así, Metzger primero separó algunas cosas para donar y, a raíz de la cantidad de comentarios que recibió, entre los que le remarcaban lo linda que era su ropa, se le ocurrió la idea de elegir algunas de las prendas en cuestión para sortear entre sus seguidoras. “Bueno, como fueron un montón los que me pidieron estas preciosas prendas, las vamos a sortear!!!”, anunció Dominique en el epígrafe de un álbum de fotos en el que se pudo ver algunos de los artículos que puso en donación.

“¡Obvio que dentro de todos los que son seguidores! ¡Es todo para ustedes que siempre me acompañan! Son prendas preciosas que están sin uso o casi sin uso y si vieron mis stories saben que hice limpieza de placard. Y seleccioné estas cosas lindas y especiales para sortear entre ustedes. Comenten por qué las quieren! El viernes cerramos sorteo”, anunció a continuación. En las fotos se pudieron ver algunos sweaters tejidos, un buzo de una reconocida marca deportiva y algunas prendas de noche entre las que se incluyó un blazer color natural. También había un par de botas texanas, muy en tendencia esta temporada, unas sandalias doradas y una cartera plateada. Algunas de las prendas llevaban su etiqueta, lo que denotaba que nunca la utilizó.

Parte de las prendas que Dominique Metzger sorteará entre sus seguidoras (Fotos: Instagram)

Muy rápidamente, la publicación cosechó cientos de miles de “me gusta” y casi ocho mil comentarios en el que muchas personas le agradecieron el gesto y avisaron que querían participar del sorteo. “Qué lindo gesto Domi! Te felicito”, “Acá con tu proceder demostrás el gran corazón que tenés, única, te quiero mucho. Sos un ser de luz”, “Hola Domi!!! Re linda idea sortear tus cosas!! Copado”, “Sos una genia!!! Pero ojalá se lo gane alguien que lo necesite”, “Las quiero porque soy tu talle y me identifico mucho con tu estilo elegante siempre, y además me encanta todooo!!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la periodista de TN.

El año pasado Metzger reveló un costado desconocido de su personalidad al contar que es cocinera profesional, aunque no llegó a ejercer debido a cuestiones que la excedían. Así lo contó en una charla con Leandro El Chino Leunis y Joaquín el Pollo Álvarez en el ciclo Poco Correctos (El Trece).

“Estudié cocina, me recibí, pero no lo quise ejercer porque mientras iba estudiando, fui trabajando y haciendo pasantías, y ahí me di cuenta de que no era para mí”, aseguró, para luego recordar un momento vivido en esa corta experiencia en la profesión. “Me mandaron a la Patagonia con un cocinero francés tres meses, en un viaje que distaba mucho del que se pudiera haber imaginado”, reveló.

Dominique Metzger y su pasado como chef

“Era como un Gran Hermano, era en Chubut entre dos lagos. Había que llegar en avión hasta Comodoro Rivadavia, de ahí una avioneta hasta Alto Río Senguer, y de ahí en ripio y en dos lanchas que te llevaban. Era El resplandor”, graficó sobre lo vivido cuando tenía 21 años, haciendo un paralelismo con el clásico filme de los ‘80.

En medio de ese panorama, todo fue cuesta arriba: “No conocía a nadie, nadie me conocía a mí y el cocinero francés era el único y fui a ayudarlo. No hablaba español, solo hablaba francés”, contó, aunque sortear el tema de la comunicación fue apenas uno de los inconvenientes que se suscitaron entre ellos.

“Estábamos en la belleza de la Patagonia, pero había que hacer todo, porque venían una vez cada 15 días a traernos provisiones y desde el desayuno a la cena había que armar todo. Era muy culo con rosca el lugar, muy top y había que hacer todo, y el tipo se pensó que venía a otra experiencia”, expresó sobre lo que se estaba viviendo en medio de su pasantía. “Al tipo se le dio por el chupi, por tomar”, recalcó sobre la actitud del chef francés contratado para la ocasión. “Hasta que un día no pudo salir a trabajar”, debido a su afición al whisky y demás bebidas alcohólicas: “Lo que había, cualquiera. Y hubo un día que no pudo, no arrancó”.