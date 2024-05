El golazo “maradoniano” de Hernán López Muñoz que enloquece a la MLS

El Golazo De Hernán López Muñoz En La MLS

Luego de brillar con la camiseta de Godoy Cruz, varios equipos rápidamente se abalanzaron para quedarse con la ficha de Hernán López Muñoz, la cual correspondía en partes iguales al elenco mendocino y a River Plate, club en el que realizó buena parte de las divisiones inferiores y comenzó su carrera profesional.

Finalmente el San José Earthquakes de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos fue el que ganó la carrera para quedarse con el sobrino nieto de Diego Armando Maradona. El conjunto californiano se comprometió a pagar una cifra cercana a los 7 millones de dólares por el total de su pase y le firmó un contrato por cinco años.

Pese a su reciente desembarco, el joven de 23 años parece decidido a dejar una huella en Norteamérica al marcar su segundo tanto de manera consecutiva con la camiseta de los Quakes. El volante presionó una floja salida de los Portland Timbers y desde atrás del área grande decidió picarla para dejar atónito al arquero rival y concretar una verdadera obra de arte.

La MLS, enloquecida con Hernán López Muñoz

Su tanto, pese a que poco le sirvió a su equipo (cayó por 4-2 en su visita al Providence Park y su equipo sigue último en la Conferencia Oeste), generó ruido dentro del torneo. “Gol ‘maradoniano’ de Hernán López para San Jose Earthquakes”, tituló la página oficial de la MLS al referirse a la genialidad del argentino.

Hernán López Muñoz, la nueva joyita de San Jose Earthquakes marcó un golazo “maradoniano” para poner el 2-0 parcial de su equipo, en lo que concluyó siendo una derrota por 4-2 ante Portland Timbers en condición de visitante. El joven futbolista argentino de 23 años tiene la particularidad de ser el sobrino nieto de Diego Armando Maradona, y si hay algo que mantuvo es el excelente talento con su pierna zurda”, destacaron. Ana, una de las hermanas del ex campeón del Mundo en México 86, es la abuela del joven, ya que Daniel López Maradona es su padre.

Pese a estar dos goles arriba en el marcador, los comandados por el estadounidense Luchi Gonzalez se desmoronaron sobre el cierre del encuentro al recibir cuatro tantos en los últimos minutos del partido. Con este resultado, San José Earthquakes solamente acumula 10 unidades en 13 presentaciones y figura en el último lugar de su conferencia, a seis de los puestos de Repechaje a los Playoffs.

Hernán López Muñoz, por su parte, pareciera dejar en claro por qué fue una de las principales apuestas de la franquicia en los últimos mercados de pases. Tras su debut en la victoria por 3-1 ante Los Angeles FC, el argentino disputó los 90 minutos ante Colorado Rapids y aportó un gol en el triunfo por 3-2. A los pocos días volvió a marcar, pero la institución de California sucumbió 4-2 contra Portland Timbers. En el medio jugó un tiempo en la victoria 1-0 ante Oakland Roots por la cuarta ronda de la US Open Cup.

Vale destacar que San José no enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en la Temporada Regular porque no fueron sorteados en el calendario, aunque se podrían ver las caras si avanzan a los Playoff o en la Leagues Cup o US Open Cup.

El talentoso volante ofensivo solo disputó un encuentro con la camiseta de River Plate. Ocurrió en abril de 2019, cuando metió un gol en una derrota 3-2 frente a Tigre en el Monumental. Más adelante, estuvo dos años a préstamo en Central Córdoba y, cuando regresó, volvió a salir en calidad de cedido a Godoy Cruz, donde explotó y la institución le compró una parte de su ficha. Se fue del Tomba con 51 partidos con 7 goles y 6 asistencias.