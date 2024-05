El vicepresidente de la Sociedad Rural afirmó que el dólar no está atrasado y que el campo liquidará la cosecha

Marcos Pereda, presidente de Cicyp, recibió este jueves a Javier Milei en el Hotel Alvear.

“El sector agropecuario no está considerando que el dólar está atrasado. Los márgenes están dentro del promedio histórico. Yo considero que sin duda el campo va a liquidar”, dijo este jueves el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda Born, en declaraciones a Radio Con Vos. Las declaraciones van en línea con una discusión sobre el nivel del tipo de cambio que sostiene el Gobierno y algunos economistas que advirtieron que debería ser más alto.

El empresario también es presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) y ayer fue anfitrión en el Hotel Alvear del presidente Javier Milei durante un almuerzo en el que el jefe de Estado apuntó con dureza contra los que cuestionan la política cambiaria oficial. El mandatario, al igual que su equipo, descartan el señalamiento de que el dólar oficial debería estar más alto que los niveles actuales.

“Si yo voy a definir atraso, quiere decir que estoy comparando contra algo, quiere decir que tengo que conocer el vector de precios completo”, dijo Milei antes de sostener que eso no es posible. “¿Creen que pueden hacer esa cuenta y definir que hay atraso?”, cuestionó y sumó una nueva pregunta: “¿Eso significa que no pueden hacer nada? No. Podrían haber formas o mecanismos indirectos para creer que hay un desequilibrio”.

Milei apuntó contra los que cuestionan la política cambiaria del Gobierno.

En ese sentido, Pereda destacó que muchos empresarios se entusiasmaron con el discurso que dio el Presidente este jueves en el Hotel Alvear Palace de Recoleta. “Fue un discurso que, si bien la verdad fue muy técnico y algunos no lo pudimos seguir, lo cierto es que quedaron algunos conceptos muy claros. Por ejemplo, esta vocación, como dijo él, inquebrantable de mantener el rumbo y de hacer las cosas sí o sí. Eso es importante para mí”, dijo el dirigente rural.

Consultado sobre la sostenibilidad del ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno, el vicepresidente de la SRA consideró que “hay que mirar la parte buena, los cambios que se generaron no los hemos visto en la historia de la Argentina”. “Que hayan equilibrado las cuentas en cuatro meses, no se ha visto nunca. Y ojo que lo que recibió no era menor. Entonces, la verdad que los detalles sí, puede ser que haya detalles”, agregó.

“Obviamente que los que menos tienen son los que menos tendrían que cargar con el ajuste. Pero hay que señalar cómo se venían haciendo las cosas anteriormente. El impuesto inflacionario estaba pésimamente repartido y fue generado por otros Gobiernos. Ahora hay que corregir las cosas y, de alguna manera, entender la situación. Yo creo que se está repartiendo de la mejor forma que pueden. Si lo pudieran hacer mejor, sin duda lo harían”, afirmó Pereda.

Algunos economistas señalan que en los últimos meses hubo un atraso del dólar en términos reales.

En una entrevista reciente, Miguel Angel Broda, uno de los analistas económicos más respetados del país, compartió sus pensamientos sobre la situación actual de la economía argentina y ofreció algunas propuestas que podrían ayudar a estabilizar la economía. Entre sus ideas, resalta la sugerencia de regresar a un tipo de cambio que rememora la era de Néstor Kirchner, ajustando el valor del dólar a 1.500 pesos actuales.

Según argumentó Broda durante una entrevista concedida a LN+, la política cambiaria actual, que ajusta el valor del dólar en un 2% mensual, es insuficiente para contrarrestar la inflación que, según prevé, continuará en mayo y junio, especialmente si se retrasan los ajustes en las tarifas de servicios.

“Nosotros vamos a tener en octubre el mismo tipo de cambio real que tuvimos el día 12 de diciembre, cuando devaluamos un 118%”, explicó Broda durante la entrevista. Esta observación apunta a la rapidez con la que se están consumiendo los efectos de la devaluación sin alcanzar una estabilización real en el poder adquisitivo de la moneda nacional.