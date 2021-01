Damián Betular explicó por qué Claudia Villafañe superó a Analía Franchín en la final de Masterchef Celebrity

Damián Betular explicó por qué Claudia Villafañe fue la ganadora de Masterchef Celebrity

En una definición apasionante, Masterchef Celebrity llegó a su final y coronó a Claudia Villafañe como campeona del certamen. La competencia fue muy pareja e, incluso el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, reconocieron que les hubiese gustado un empate, ya que Analía Franchín había sido una digna competidora a lo lardo de todo el certamen.

“Es de un restaurante que yo recomendaría a la gente para que vuelva”, le dijo Martitegui a Analía en su devolución. Betular, por su parte, también felicitó a Claudia por su talento culinario. “Cuando la simpleza está perfectamente hecha pasa esto”, le expresó. Sin embargo, lo que hasta ahora no se sabía era el motivo por el cual los chefs habían elegido a la ex de Diego Maradona como ganadora.

Sobre este tema, Betular habló en el programa Por si las moscas, conducido por Moskita Muerta y Nilda Sarli en La Once Diez. “Las sutilezas eran mínimas, con el puntaje de los tres la ganadora fue Claudia. Para mí las dos son ganadoras, aunque una se haya llevado la copa y la otra no. Pasó de ser un certamen de cocina a que estén puestas un montón de cosas además de cocinar. Las dos tenían un sabor espectacular, pero por detalles más mínimos y demás Claudia se consagró como la ganadora”, detalló. En esa línea, el chef también indicó que los postres de ambas finalistas lo deslumbraron.

Claudia Villafañe, feliz por su triunfo en Masterchef Celebrity

Sobre la “Tata”, confesó que lo que más le sorprendió fue “el nivel de simpleza que tiene una persona”. “Tiene acceso a todo y la conoce el mundo entero. Pero cuando te explica cómo le cocina a sus hijas te hace olvidar ese nombre: era como estar hablando con una amiga de mi mamá. Es de esas personas muy empáticas y solidaria con sus compañeros, se veía cómo era eso, lo que generaba ella, trataba de ayudar siempre”, dijo. Y concluyó: “Conocí a una súper mujer”.

En relación a la presencia de Dalma y Gianinna Maradona en el estudio, Betular admitió que no pudo cruzar palabra con ellas por una cuestión de protocolos, pero que notó cómo ellas la alentaban. “Se vio dos hijas apoyando a su mamá para que gane, más allá del contexto”.

El chef también fue consultado por la jugadora más polémica del reality, Rocío Marengo. “Creo que fue una gran participante, le agregó un picante que estaba genial, entre ellos -los participantes- se llevaban muy bien, manejan muy bien todas esas cosas, siempre quedó claro que era dentro de la competencia. Rocío jugaba un poco más, no había nada hecho con maldad, es divina”. Y sentenció: “Yo prefiero una Rocío totalmente auténtica a alguien que después no lo sea y va por atrás. Rocío es lo que vemos, Analía es lo que vemos, cada uno de los 16 era lo que se veía en pantalla”.

Por último, le dio una advertencia a los futuros participantes de la segunda edición del reality. “El único tip es cocinar bien y, si no cocinan, que practiquen porque me parece que la primera temporada tiene que servir de experiencia a los que la vieron de que hay un camino de crecimiento”. Cabe recordar que, hasta el momento, fueron confirmados Cae, Andrea Rincón, Dani “La Chepi”, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse y hoy en el programa que Florencia Peña conduce en Telefe, anunciaron la presencia de la ex Casi Ángeles Candela Vetrano.

