Analía Franchín, a solas con Teleshow: el llamado telefónico con Claudia Villafañe cinco minutos antes de la final de Masterchef Celebrity

Analía Franchín, a solas con Teleshow

Sin dudas, Masterchef Celebrity fue un antes y un después en la vida profesional de Analía Franchín. Reconocida por dedicarse al periodismo de espectáculos durante mucho tiempo, el año pasado aceptó la propuesta para participar del reality culinario y su popularidad creció a niveles sorprendentes. “¡Nunca dudé! No me lo terminaron de contar y ya les dije que aceptaba. Siempre supe que este programa iba a ser una cosa explosiva, una maravilla”, confesó en diálogo con Teleshow . Lo cierto es que tras ser una de las protagonistas de la gran final que arrasó con el rating, con un pico de casi 27 puntos a las 23 horas, Analía cuenta que su experiencia en el certamen fue “magistral, maravillosa”.

La disputa por el trofeo, que finalmente se terminó llevando Claudia Villafañe, acaparó a la audiencia como hace tiempo no sucedía en la televisión de aire, pero sin lugar a dudas la emoción se apoderó del estudio cuando entraron los familiares de las finalistas. “¡Ay, mi alma, cuando veo a mi hijito entrar!”, dijo Analía al ver a su pequeño Benicio.

Para que no se filtrara quién sería la ganadora, Telefe grabó dos finales alternativas, y es por eso que ni siquiera las mismas concursantes sabían cuál iba a ser el desenlace. Sobre ese y otros temas, Franchín mantuvo una conversación íntima con este medio.

—¿Cómo viviste la final de Masterchef?

—La verdad, con mucha expectativa porque realmente ninguna sabía quién ganaba, es totalmente verdad. Y en familia, obviamente, con un nivel de adrenalina como si jugara la final del Mundial Argentina y Alemania. Estuve con mi hijo más chiquito, mi hijo postizo más grande, mi marido, y una pareja de amigos. Lo que se dijo en las redes es que hace dos meses la habían dado ganadora a Claudia, pero que se yo, son cosas de las redes. La realidad es que ninguna de nosotras dos sabía. Sentir que un país estaba esperando una final, que hacía tanto tiempo no pasaba fue una cosa de locos. Tanta gente escribiendo durante el día para desearme suerte…sentí que iba a estrenar Titanic.

Analía Franchín y Claudia Villafañe en la final de Masterchef

—Más allá de los conocimientos de cocina, ¿qué ganaste como persona en este reality?

—La verdad es que la mayor satisfacción que me llevo es haber participado de un programa que volvió a unir a la familia frente a la tele, porque ya era impensado que los padres y los chicos compartieran un programa nocturno y menos en canal de aire, es como que los chicos pusieron la tele de aire a través de Maserchef. Fue tremendo, una cosa de locos, imparable

—¿Sentís el cariño de la gente en la calle?

—Re buena onda, pero creo que lo que más gané es que hay como una generación que nos conoce a los más grandes y otra que nos conoció ahora, porque los que más quedaron enganchados con el programa fueron los chicos

—¿Cómo es la relación con tu mamá?

—Cuando me dijeron que tiene que ir familia, obvio pensé en mi mamá. La llamé antes de entrar, le dije: “ojo con lo que decís, ojo con quién te peleás, ojo lo que hacés”. Mi mamá es un personaje bastante particular, entonces le dije que se comportara. Así y todo, por suerte el programa es editado porque en un momento se peleó no sé si con el Polaco, con alguien se peleó.

—¿Cómo fue el momento que le dijiste “mamá, cállate” en la final?

—Ay, si, venía y me decía, poné esto, poné lo otro, como si estuviésemos en mi casa, ¿viste? ¡Callate que no me puedo concentrar! Pero seguía y seguía. Además controla todo, lo que hace uno, lo que hace el otro, pero bueno, estuvo bien, me gustó llevarla.

—¿Te gustó llevar a tu hijo al programa?

—Me encantó, porque siempre me había pedido venir a una grabación. Creo que más que nada quería llegar a la final porque sabía que quien llegara, podía llevar familiares. Más que nada para que vea cómo era el lugar donde yo trabajaba. Le encantó, creo que vamos a tener un gran conductor. Lo veo en los medios, peor si lo pongo a trabajar en televisión el padre me mata, no hay chances.

—¿Cómo fue tu relación con el jurado?

—La verdad, re bien. Yo creo que al jurado lo que más les gusta es que uno los respete como profesionales que son y en ese sentido, yo de todas las devoluciones, sean buenas o malas, nunca se las discutí porque considero que ellos son los expertos. Creo que se generó un vínculo de muy buena onda y respeto, incluso en breve nos juntaremos a comer.

El jurado de Masterchef Celebrity junto a Santiago Del Moro en la final

—¿Te llevás amigos del programa?

—Bueno, sí, a Leti ya la conocía de antes, pero el programa afianzó esa relación. También me llevo una súper amiga que es Belu, no hay d+ia que no hable con ella. Y me llevo a Sofi Pachano, que pasamos de pelearnos por un huevo a ser grandes amigas. Todos recogimientos lindos tuve.

—¿Cómo es tu vínculo con Claudia?

—La realidad es que cuando yo estaba con Guillermo, ella ya no estaba con Diego. Después se divorciaron, pero la verdad es que hacía años que estaba separada. En algún punto es como que no tuvimos vínculo cercano, quizás algún vínculo indirecto, alguna conversación telefónica por algún tema puntual. Nunca tuvimos ni un sí ni un no, creo que la última vez que tuvimos una diferencia pública fue en Los Ángeles de la Mañana cuando yo le dije que no estaba de acuerdo con respecto al tema de las camisetas, que para mí eran de Diego. Hoy tenemos muy buena relación, cinco minutos antes de que empezara el programa hablamos por teléfono para ver cómo la estábamos llevando las dos. La verdad súper bien.

Analía Franchín confesó tener una muy buena relación con Claudia Villafañe

—¿Cómo tomaste el gesto de Leticia cuando te cedió su lugar?

—Yo creo que me lo hubiese cedido a mí, o a cualquiera, de hecho ella me dijo: “Yo no lo hago por vos, lo hago por mí”. Sintió que había llegado a un punto en donde no podía avanzar más, y el jurado la sintió cansada. Creo que fue un alivio para ella. Fue un momento tenso, pero no me sentí culpable porque ella tuvo total libertad de elección.

—¿Cómo surgió la idea de los accesorios en la cabeza?

—Pasó que fui bastantes programas a grabar con una colita y como tengo mucho pelo, me terminaba doliendo el cuero cabelludo. Entonces un día me puse dos colitas, me gustó verme de diferente manera, y entonces otro día pensé en llevar algo más, me enganché un alambre con dos cucharones en la cabeza y ahí surgió la idea. Y cada vez fue más y más, ahora espero que no me lo copiar ninguna de Masterchef 2.

—¿Tenés pensado seguir dedicándote a la cocina o preferís otro rumbo?

—Cocina por ahora, no, solo para mi casa, para sorprender, pero no me dedicaría de manera profesional. Estoy hablando con varios programas, pero todavía no cerré nada porque primero me quiero ir de vacaciones. Me gustaría un programa de juegos, algo que no tenga que ver con el periodismo dentro de lo posible, algo más familiar.





SEGUÍ LEYENDO

Claudia Villafañe con Teleshow, tras la consagración de Masterchef Celebrity: “Me pude mostrar tal cual soy”

El notable pico de rating que alcanzó la final de Masterchef Celebrity, con la consagración de Claudia Villafañe