Belén Francese ya sabe cuál es el sexo de su bebé: “¡Estamos súper felices!”

Belén Francese está transitando un momento personal idílico. Recientemente casada con Fabián Lencinas, está en la dulce espera. Y como si fuera poco, ahora ya sabe el sexo de su bebé: “¡Es un VARÓN!”, le confesó a Teleshow . Y agregó: “Siempre supe igual. Te juro, intuición del día uno. Intuí varón. ¡Estamos súper felices! Además en las eco aún se esconde, expresó feliz.

La actriz también señaló que aún no puede creer que se convertirá en mamá por primera vez. “A las seis de la mañana me levanto tipo reloj por molestias, lo despierto a Fabi y le digo: ´¡Tengo un bebé adentro!’ Yo estoy loca de amor”, reveló. Si bien ya saben que será nene, todavía no tienen pensado nombres por lo que lo llaman “Bebito”.

En su cuenta de Instagram, la actriz contó que se realizó un nuevo test genético que analiza la salud del bebé y, además, revela el sexo fetal. Dicho test se hace a partir de las 10 semanas de embarazo, simplemente, con una muestra de sangre. Y, en siete días hábiles, se obtienen los resultados.

Cabe destacar que el pasado 28 de diciembre, Francese contrajo matrimonio en Mendoza, provincia de la cual es oriundo su actual marido, en una boda con solo 40 invitados para respetar los protocolos en medio de la pandemia. “Dejé afuera a tíos, primos, amigos del medio. Pero todos entendieron la situación que vivimos. Habrá mucha videollamada y estarán igual en nuestros corazones y acompañándonos a la distancia”, había dicho Belén.

El lugar elegido para la celebración fue la bodega Jean Bousquet, en Tupungato, en donde la actriz y poetiza lució un diseño de Claudia Arce, con barbijo a tono, y Fabián un impecable esmoquin de Daniel Casalnovo. El selecto grupo de invitados degustó un menú bien criollo. En la recepción, una tabla de quesos y, como entrada, empanadas de carne, pollo, jamón y queso y camarón con queso azul. El pato principal fue bondiola al horno con salsa agridulce, acompañada por berenjenas gratinadas con queso y arroz con mariscos. El postre, crumble de manzana y helado. Luego de la fiesta, los recién casados volvieron al hotel Intercontinental de Mendoza, donde se habían preparado para el evento, para pasar allí la noche de bodas.

Horas antes de la ceremonia, había Belén le confirmado su embarazo a Ángel De Brito. “No puedo más de la felicidad. Tengo una mezcla de sentimientos: casamiento, bebito, todo...”.

La actriz también dio la feliz noticia en su Instagram. “¡Estamos INMENSAMENTE FELICES! ¡Vamos a ser papas! La bendición más hermosa del UNIVERSO. Gracias a todos por sus hermosos mensajes los quiero”, había escrito en esa red social. Acto seguido, la publicación se llenó de likes y comentarios de sus seguidores, entre ellos, varios de sus colegas. Nazarena Vélez, Marley, Virginia Gallardo, Vanina Escudero y Majo Martino fueron algunas de las personalidades que la felicitaron.

Cabe recordar que el “flechazo” de la pareja se dio en enero de 2019, cuando él viajó a Villa Carlos Paz para verla actuar en la obra Albertito súper humor, con Álvaro Navia. Desde entonces, Belén y Fabián no se separaron más. Al menos, no desde el plano sentimental, porque los primeros pasos de la relación se dieron a la distancia, viviendo la actriz en Buenos Aires y el empresario en Mendoza, donde cuenta con una productora que organiza torneos de golf. Pero la cuarentena los sorprendió bajo un mismo techo y juntos, hasta superaron el COVID-19: Belu se contagió luego de una participación en El Precio Justo, el programa que conducía Lizy Tagliani por Telefe.

