Belu Lucius pasó su peor noche en Masterchef Celebrity: “Es completamente injusto”

Belu Lucius disgustada con los productos que le tocaron para cocinar

A medida que avanzan los días, Masterchef Celebrity se pone cada día más interesante. A medida que se acerca la final, la competencia se complica para los ochos participantes que todavía siguen en la competencia. Y este jueves al inicio del programa, Germán Martitegui adelantó que los cocineros que iban a ver cosas que no vieron nunca y, precisamente, ocurrió. La victima fue nada más y nada menos que Belu Lucius, quien tuvo problemas a la hora de elaborar un plato con almejas.

Si bien la elección de qué debía cocinar cada uno fue completamente al azar, la influencer desde el primer momento se mostró completamente disconforme con lo que le tocó: almeja panopea con cilantro. “Es completamente desagradable, es un asco este bicho”, expresó ni bien descubrió que debía preparar ese plato para cumplir con la prueba. Además, explicó que le daba mucha impresión: “Es fuerte ver esto, me está dando arcadas. Que les toque a todos, los animales vivos, que sea para todos igual”.

Cuando comenzó a lavar la almeja, la participante reconoció que le daba mucha impresión: “Estoy entre vomitar y largarme a llorar. Esto es un verdadero desastre”. Después, Belu dio su apreciación tras haberle tocado ese ingrediente: “Es completamente injusto”.

Donato de Santis reconoció que lo más difícil es prepararla antes de cocinarla. Lo que anticipó el chef se cumplió a rajatabla. La tarea más difícil para la participante fue la limpieza a las almejas. “Lo que falta es cortarme con esta concha”, manifestó la cocinera amateur en su odisea antes de preparar el plato. “No me filmen, no me miren, me da mucha impresión”, agregó.

La elaboración de Lucius terminó siendo un tiradito de almeja panopea con cebolla morada, mango, cilantro y leche de tigre. Al momento de presentar su plato, el jurado la felicitó por el resultado. “La carne de la almeja está perfecta, es todo lo que se espera de un tiradito”, le dijo Germán Martitegui. Por su parte, Damián Betular le dijo que no estaba tan de acuerdo con la apariencia del plato, pero quedó encantado con el sabor.

Recordemos que tras la gala del pasado domingo, por decisión del jurado, Rocío Marengo quedó fuera del reality de cocina. La mediática pasó por todos los estados de ánimo durante la noche y en un momento dado no aguantó más y comenzó a llorar. Ante esto, los televidentes pudieron observar que cuando la mostraron con el rostro lleno de lágrimas, pasaron al aire a Belu Lucius, que no competía, pero que presenció el programa desde el balcón. La participante parecía reírse de su compañera.

“No me gustó cómo quedó editado lo que dije sobre el llanto. Nunca me reí de Rocío. Yo también lloré en el programa. Nada, quería aclararlo”, escribió Lucius en su cuenta de Twitter, minutos después de que en las redes sociales repudiaran su actitud.

