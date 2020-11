La participación de un joven Michael Jackson, el video fallido de Katy Perry y la lección de One Direction: Plaza Sésamo cumple 51 años

Plaza Sésamo

Desde que se estrenó en noviembre de 1969 en los Estados Unidos, Sesame Street se ha convertido en un éxito para chicos y grandes. Aprendiendo con sus contenidos orientados a educar, divertir y emocionar, o rockeando con sus exclusivos musicales, el programa de televisión terminó siendo un clásico, y sus peludos protagonistas, verdaderos iconos. En 1972 llegó la versión en habla hispana: Plaza Sésamo. Producida en México, así se conoció a la serie en Argentina y en otros países de Latinoamérica. En ambos casos, se mantuvo el espíritu de este gigante del entretenimiento que tanto con marionetas como con personajes de carne y hueso traspasó la pantalla chica para meterse en las casas de todos.

Tanto en su versión estadounidense como en la mexicana, las consignas de Plaza Sésamo fueron claras: entretener y educar. Estas buenas intenciones estaban basadas en estudios profundos que surgieron en la Universidad de Harvard en la década del 60. En esa prestigiosa facultad, los cofundadores de Plaza Sésamo, Lloyd Morrisett y Joan Ganz Cooney, presentaron a la Escuela de Posgrado de Educación una novedosa iniciativa para la enseñanza infantil en los Estados Unidos. En ese marco, un equipo liderado por un psicólogo evolutivo trabajó con Morrisett y Cooney en el análisis de la psicología infantil y en la forma de incorporar el -en ese entonces flamante- medio televisivo, para generar lecciones divertidas orientadas a la audiencia infantil.

Cooney fue una de las mujeres que revolucionó la televisión. Licenciada en Educación, se dedicó al periodismo y la publicidad antes de embarcarse en la televisión educativa con la producción de premiados documentales. Luego vendría Sésamo Street, proyecto en el que volcó sus dos pasiones. CTW, la compañía que compró y supervisó el programa, la nombró como directora ejecutiva, lo que la convirtió en una pionera en su género para la tevé mundial. De vanguardia, el programa incorporó a muñecos que hacían bromas, pero también invitaban a la reflexión y que se hicieron tan famosos como sus invitados estrellas: La Rana René, Miss Piggy o Elmo comenzaron a formar parte de la vida diaria de los niños que los seguían.

La música como medio de aprendizaje ofrece una experiencia sensorial única, y en Plaza Sésamo se ha aprovechado este recurso al máximo. Una de las maneras de unir a varias generaciones que se utilizó en el programa, desde el comienzo, fue la de invitar a artistas consagrados a cantar e interactuar en vivo con los personajes. Así fueron pasando cultores del pop, rock, country y boy bands que, sin prejuicios y con mucho entusiasmo, colaboraron para que padres e hijos permanecieran juntos frente a la pantalla.

Ray Charles tocó el piano, le enseñó a leer en braille y le habló de su ceguera a Elmo para después interpretar “Believe in Yourself”. El mensaje era claro: “Cree en ti”, aunque hayas nacido negro en un mundo manejado por blancos y te hayas quedado ciego en un mundo hecho para videntes. Los mensajes en Plaza Sésamo siempre fueron así: directos y puro corazón.

La participación de Ray Charles en Plaza Sésamo (Video: YouTube)

Antes de convertirse en el peor enemigo de la niñez, con sus acusaciones por pedofilia a cuestas (que se lavaron en los juzgados, pero siguen resonando en los testimonios de las víctimas), Michael Jackson llegó a ser un ídolo de los bajitos. En ese plan, visitó el set de Plaza Sésamo para un especial de Navidad. Fue tanto tiempo antes de morir que aún tenía el pelo afro y conservaba su nariz de nacimiento.

Michael Jackson estuvo en Plaza Sésamo en 1978 (Video: YouTube)

Aunque era un duro que no se achicaba si tenía que tocar frente a cientos de presos en una cárcel como la de Folsom, Johnny Cash repitió sus visitas a Plaza Sésamo. Incluso, llegó a ir primero con su hija y años más tarde con su nieto. Participó en la temporada cinco, con una camisa celeste, cantando “Nasty Dan”, y regresó en la 23 con su clásica camisa oscura. Ese día todos vistieron de negro en su honor y parodió un tema suyo al lado de Big Bird: hizo “Don’t Take Your Ones to Town” en vez de “Don’t Take Your Guns to Town”.

Johnny Cash canta “Nasty Dan” en Plaza Sésamo (Video: YouTube)

Didácticos, los One Direction aprovecharon su paso por el programa de las marionetas para educar sobre la letra U. Los británicos adaptaron su hit “What Makes You Beautiful” para que no hable solo sobre “tú”, sino también sobre la útil (useful, en el inglés original) letra U. Los Backstreet Boys también habían pasado por el mismo set unos años antes, pero la participación de Harry Styles y su vieja banda fue superadora. Y más “útil”...

One Direction interpreta “What Makes U Useful” en Plaza Sésamo (Video: YouTube)

Con Katy Perry la experiencia fue fallida. Aunque el tema que grabó con Elmo todavía está disponible en el canal de YouTube oficial de Sesame Street, ese video nunca salió al aire. La cantante iba a hacer su aparición en el capítulo del 27 de septiembre de 2010, era el primero de la temporada 41. A pesar de que la versión especial para el programa de su clásico “Hot N Cold” estaba impecable, un tráiler que anticipaba su participación bastó para alarmar a algunos adultos: el gran escote en el vestido de Katy les pareció demasiado. Hubo quejas de algunas asociaciones de padres y comentarios negativos de televidentes que llegaron a la producción, que decidió, sin más, levantar el episodio. Para esa misma época también fue cancelado un clip musical en el que Chris Brown aparecía en Plaza Sésamo. Por ese entonces había sido hallado culpable de atacar a quien era su pareja en ese momento, la cantante Rihanna.

Katy Perry y Elmo, en Plaza Sésamo (Video: YouTube)

La diversidad siempre fue un tema presente en Plaza Sésamo, y la música, un gran conductor del mensaje. Como cuando invitaron a Celia Cruz y así muchos niños en Estados Unidos conocieron a la cantante cubana, un referente de la cultura latina. Y aunque el tema está cantado en inglés se cuela algún “Buenos días, señora”, un guiño para introducir palabras en español dentro del vocabulario habitual del programa.

Celia Cruz canta “Songo's Song” en Plaza Sésamo (Video: YouTube)

Igual que pasó con Celia Cruz, otro latino apareció en Plaza Sésamo para llevar su cuota de castellano. Romeo Santos presentó junto a Elmo una canción bilingüe, “Quiero ser tu amigo”. Durante la temporada 44 de Sesame Street, los productores buscaron mostrar un enfoque particular sobre el patrimonio y la cultura hispana de los Estados Unidos, presentando historias y nuevas canciones.

La temporada 2020-21 de Sesame Street acaba de comenzar y se espera que nuevas figuras vayan apareciendo capítulo tras capítulo para seguir jugando como los chicos y achicando la brecha que separa la fantasía de la realidad.

