La hija de Jorge Brito despidió a su padre con un sentido mensaje: “Fuiste distinto, un ser de otro planeta”

Jorge y Milagros Brito (Foto: Instagram @milagrosbrito)

No era el banquero más importante de la Argentina. Para ella, Jorge Brito era su papá, el abuelo de sus hijos. Y por eso, cuando el viernes por la tarde se enteró del accidente que le provocó la muerte, Milagros Brito sintió que el mundo se derrumbaba frente a ella. Entonces la empresaria, que suele ser muy activa en las redes sociales, decidió refugiarse en su familia, sobre todo, para proteger a sus hijos: Santino (15) y Delfina (13), fruto de su matrimonio con Roberto García Moritán, Asia (9), de su relación con Lisandro Borges, y Francesca (2), de su actual pareja con Agustín Garavaglia. Sin embargo, este martes decidió acudir a su cuenta de Instagram para dedicarle un sentido mensaje al hombre que le dio la vida.

“Dicen que la gente se va de la manera en que vivió...Te fuiste en Tu Ley, a tu ritmo y feliz porque estabas haciendo lo que te apasionaba, volar como el abuelo Napoleón”, comenzó escribiendo Milagros junto a una secuencia de fotos del empresario, quien falleció cuando volvía de almorzar con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, luego de que su helicóptero personal impactara contra el cable de una tirolesa.

El conmovedor posteo de Milagros Brito (Instagram: @milagrosbrito)

Y continuó: “Fuiste distinto, un Ser de otro planeta. El papá de muchos, el todopoderoso, un luchador pero de esos que llegan hasta el round 12 con lo que le queda de aliento pero que NO abandona. Dabas todo desde el silencio y no pedías nada para vos, te guardabas todas tus preocupaciones con tal de que mami y nosotros estuviéramos bien. Fuiste Un Buen Padre, siempre presente, de límites muy fuertes pero acompañados de mucho amor, y lo que es más importante, el ejemplo”.

“Con vos la vida era una aventura constante y hoy siento que esa montaña rusa me deja en lo más alto y que nos toca seguir este trip sin vos desde lo físico, pero también sé que vas a estar para marcarnos el camino. Fuiste un gran amigo de tus amigos, fiel que estabas en las buenas, pero especialmente en las malas y tenías claro cuán importante era que alguien te bancara en los malos momentos. Un abuelo de otro planeta, cariñoso, dedicado...Tus nietos eran su vida entera y les quedan los mejores recuerdos de su Toto”, explicó Milagros utilizando el apodo con el que sus hijos llamaban a Brito.

Milagros junto a su padre, Jorge Brito, su mamá, Marcela, y sus hermanos (Foto: Instagram @milagrosbrito)

Y concluyó: “Un gran empresario que amó su país. Y soñabas con ver a la Argentina de pie. Nos enseñaste a que en la vida siempre y para todo hay una salida y que más allá de cualquier diferencia había que dialogar, consensuar. Que tener enemigos no tenía sentido y que no se podía vivir con rencor. Tu verdadero Imperio fue la gran familia que juntos con mami formaron, que fue sin duda su socia más fiel. Te voy a extrañar a cada instante, porque nos dejás un vacío muy grande pero sabemos que vamos a transitar esto fuertes y unidos como vos nos enseñaste. Viviste cada día como si fuera el último y agradezco a Dios por haberme regalado esta vida juntos. Gracias por el amor, el cuidado, tus enseñanzas y el legado que nos dejás como familia. Te amo papi”.

El posteo de Milagros, rápidamente, se llenó de likes y comentarios. Entre ellos, el de Carolina Pampita Ardohain, actual esposa del padre de sus hijos mayores, quien comentó con un corazón. Y el de Isabel Macedo, quien escribió: “Te quiero tanto, tanto. Gracias por todo Toto”. De la misma manera, Agustina Lecouna agregó mencionando a la esposa y el resto de los hijos del empresario, Jorge, Marcos, Constanza, Santiago y Mateo: “Amiga de mi alma, Jorge y Marcela y todos ustedes, familia que amamos, que suertudos de habernos cruzado con el ejemplo que nos inspiraron en tantos momentos importantes desde chiquitos. Esa fuerza queda imborrable en cada uno. Ese lazo con el que Jorge nos unió”.

Milagros Brito compartió un video de su padre (Instagram)

Minutos antes, Milagros había compartido una grabación en la que se veía a su padre entrenando junto al mayor de sus hijos. “Lo que te emocionaste con este video...Tu Tany y vos. #QEPD Papi lindo”, escribió junto al posteo. E, inmediatamente, recibió el cariño de Agustina Cherri, Sofía Zámolo, Mica Tinelli y Verónica Lozano, entre otros. Y su ex, García Moritán, agregó: “Imposible pedir más de un abuelo”.

Después, la empresaria subió una secuencia de historias en las que describió a su padre como “Mi héroe favorito”, “Un iluminado, un distinto”, “Mi persona favorita”, “El abuelo más espectacular que jamás hubiera soñado para mis hijos”. Y destacó nuevamente: “Tu mayor imperio, tu familia”.

(Instagram: @milagrosbrito)

(Instagram: @milagrosbrito)

(Instagram: @milagrosbrito)

(Instagram: @milagrosbrito)

Las historias que compartió Milagros (Instagram: @milagrosbrito)

Después, la empresaria compartió un mensaje privado que le había mandado a Brito para el Día del Padre. “¡Feliz día! ¡Gracias por el ejemplo, tu amor, dedicación y también por tus límites! Como dice Minguito, un Buen Padre”, decía la captura que compartió. Y agregó: “Te disfruté tanto y todas las veces que pude te dije cuanto te amaba y lo importante que eras para mí”.

La charla con su padre que subió Milagros (Instagram)

Y luego compartió una imagen en la que se la ve revisando un emprendimiento inmobiliario junto su padre. “Siempre atento a nuestros proyectos y orgulloso de nosotros. Nuestro guía...el mentor. Manejando la distancia justa para dejarnos ser pero estando ahí”, escribió.

Las historias que compartió Milagros (Instagram: @milagrosbrito)

Finalmente, Milagros publicó una foto del cajón dónde descansan los restos de su padre, envuelta en una bandera argentina, y escribió: “Amabas tu país. Y siempre tenías una mirada positiva, aún en las peores crisis”. Y compartió un fragmento de San Agustín que comienza diciendo: “La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo seguimos siendo”.

(Instagram: @milagrosbrito)

Las historias que compartió Milagros Brito (Instagram: @milagrosbrito)

