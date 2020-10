Sebastián Estevanez mostró su cara recuperada a tres meses de haber sufrido graves quemaduras

Sebastián relató en las redes el accidente para concientizar a las personas sobre los peligros del fuego

Sebastián Estevanez pasó un mal momento en agosto pasado cuando tuvo un accidente doméstico que le dejó lesiones en la piel. “Me explotó un bidón de alcohol en la mano”, señaló el actor a Teleshow en aquella oportunidad. “Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, agregó.

El episodio ocurrió mientras intentaba prender una gran fogata, pese a que la leña que estaba utilizando estaba húmeda. Al ver que no podía lograrlo, busco una alternativa que le facilitara generar fuego. “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...”, manifestó el marido de Ivana Saccani.

El primer posteo que hizo el actor tras el accidente

En septiembre pasado, el protagonista de Dulce amor y Camino del amor publicó una imagen de su rostro para mostrar el proceso de cicatrización tras el accidente. “¡Hola! ¡Por suerte estoy mucho mejor! ¡Muchas gracias por los mensajes tan lindos! Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Por favor, nunca usen cosas inflamables para encender fuego, tengan mucho cuidado. ¡Besos y abrazos!”, escribió en la red social.

Más tarde, en una entrevista con Catalina Dlugi en su ciclo Agarrate Catalina, Estevanez explicó: “Por suerte el bidón estaba por la mitad y cuando le tiré el chorrito me explotó el bidón y se me vino todo el fuego a la mano, a la cara, se me vino el fuego a la ropa y todo un desastre. No entendía nada, lo primero que sentí fue una explosión en la cara, en la mano, como una bomba. Todo prendido fuego, por suerte Ivana estaba arriba con los chicos”.

"Un cirujano amigo mío me cortó la piel que se había quemado, la piel es algo mágico, ya la mano la tengo mejor. La cara por suerte la quemadura no fue tan fuerte como la de la mano. La piel cuando vuelve a nacer se pone rosa y después va tomando color”, aseguró el intérprete por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Su hermana, Sol Estevanez, también había contado en Intrusos que no fue fácil el tratamiento de recuperación que estuvo haciendo con el asesoramiento del doctor Gustavo Sampietro: “Él me contaba que había momentos muy dolorosos, donde te tenés que sacar la piel quemada, la piel muerta, para seguir generando piel... Había que rasquetearle la cara y eso le dolía mucho”.

En el programa de espectáculos de Jorge Rial, la actriz explicó lo difícil que fue este accidente: “En un momento él sintió que se moría. Me dijo que no sabía cómo seguir. Se estaba quemando vivo. Era un dolor tan grande que no lo podía manejar. En un momento se pudo concentrar y empezar a hacer algo... Pero sintió que se moría. Debe ser tremendo no poder apagar el fuego de tu cara y en tu propio cuerpo”.

Al cumplirse tres meses del episodio, Sebastián publicó en su cuenta de Instagram una nueva imagen en la que aparece con la piel muy mejorada: “¡Hola! ¡Por suerte ya estoy recuperado! Gracias por los mensajes con tanto amor”.

Sebastián mejoró notablemente la piel a tres meses de haberse quemado el rostro, cuello y mano





