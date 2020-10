El pedido de Nacha Guevara que fue denegado por Ángel de Brito en el Cantando 2020: “¡Sos malo!”

Ariel Puchetta e Ivanna Rossi homenajearon a la novela “Malparida” (Video: "Cantando 2020" - El Trece)

Las grandes ficciones de El Trece volvieron a adueñarse de la pista del Cantando 2020 en la emisión del viernes pasado: en el certamen conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, los participantes deben entonar las cortinas de las tiras más recordadas de la emisora. En esta oportunidad, Ariel Puchetta e Ivanna Rossi, reemplazantes de Lola Latorre y Lucas Spadafora, quienes dieron positivo de coronavirus, interpretaron el tema Malparida, de Carlos Matardi, perteneciente a la novela homónima.

La performance de Puchetta y Rossi dejó encantado al jurado. Nacha Guevara les puso un siete y, como siempre, fue la primera en hacer la devolución: “Bien, los dos cantan bien. Ivanna, tremenda, una energía, cantás divino… Empezó más flojito pero fue agarrando más velocidad y estuvo bien. Los dos cantan bien, las voces se llevan lindo. Son pareja nueva, es una locura esto, pobrecitos”.

Karina La Princesita, por su parte, dijo: “Ivanna, tenés la capacidad de venderme cualquier cosa que quieras hacer. Sos cantante, actriz, cualquier cosa que quieras hacer, lo hacés bien. Lo que vos hiciste, Ariel, no estuvo mal, pero se siente la diferencia porque ella es una artista de primera”. Les otorgó ocho puntos.

Oscar Mediavilla, quien tiene el voto secreto, se dirigió a Puchetta: “Creo que saliste de lo habitual y está bien, porque uno se acostumbra a escucharte en un estilo de tantos años, y este concurso hace que la gente vaya cambiando de estilos y se vaya metiendo en algunos líos. Pero creo que lo hiciste bien”.

Por último, el turno de Moria Casán: “Me encantaron. Me avasallaron, me dieron ganas de gritar y abrazarlos todo el tiempo. Los felicito por la responsabilidad. Creo que la gente a Puchetta lo conoce pero Ivanna Rossi es una chica con un talento inusitado. Me pongo de pie en honor a ellos…” La One se levantó de su silla para agradecerles por su performance y, como no podía ser de otra manera, los calificó con un diez.

Los halagos para la pareja continuaron incluso después de la devolución del jurado. En la pantalla gigante mostraron un tuit de Spadafora, el youtuber a quien están reemplazando, en el que les agradeció por su maravillosa actuación: “¡Vamos! ¡Qué placer este reemplazo! ¡Amé! Si tan solo me hubieran visto bailando flamenco en calzones solo…”, bromeó el joven.

En ese momento, Nacha Guevara se dio cuenta -o recordó- un detalle no menor: “¿Ustedes no ensayaron nada? ¿Solo hoy a la tarde?” La pareja respondió afirmativamente: casi no tuvieron tiempo de prepararse.

“Con la parte de la coreografía (se me rayó) el disco rígido -dijo con humor Puchetta-, pero la aprendí acá cuando llegué a la tarde”. Nacha no podía salir de su asombro y admiración por el comportamiento estelar de la pareja que, al contrario de muchos otros participantes, no manifestaron su enojo por haber tenido poco tiempo para ensayar.

“No dijeron nada, no se justificaron ni pusieron pretextos… ¿Les puedo subir un punto?”, le consultó Nacha a los conductores.

Ni lenta ni perezosa, Ivanna Rossi comenzó a gritar: “¡Si! ¡Es histórico!” Pero para De Brito el puntaje ya había sido comunicado y no había posibilidad de una marcha atrás: “No, ya no. Tienen 25 puntos hasta acá. Se hubiese acordado antes…”

“Eres malo”, se limitó a decirle Nacha al conductor con una sonrisa en el rostro, dejando claro el afecto que se tienen mutuamente.

Moria, cuya relación con Nacha pareciera estar tirante a pesar de la amistad que las une, aprovechó la oportunidad para dirigirse en duros términos contra su compañera, dejando en claro que ya todos estaban al tanto de que la pareja casi no había contado con tiempo para ensayar: “Tenés que ir al otorrinolaringólogo porque estás sorda”.

