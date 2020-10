El mensaje de los famosos tras la muerte de Hugo Arana

Hugo Arana murió este domingo a los 77 años, luego de haber contraído coronavirus. Desde la Asociación Argentina de Actores expresaron sus condolencias: “Con gran pena despedimos al compañero actor Hugo Arana. En su prestigiosa trayectoria en cine, teatro y TV ha sido respetado y querido tanto por sus pares como por su público. Acompañamos en este triste momento a su hijo Juan, a sus familiares y seres queridos”.

El actor había sido internado luego de haber sufrido un accidente doméstico y se contagió en el mismo Sanatorio Colegiales. “Tengo el virus de forma muy liviana, no me ha dañado la respiración ni tengo dolores. Me chequean todos los días y la presión está bien, los latidos están bien, no tengo temperatura”, había revelado antes de su deceso

Tras conocerse la noticia, varias personalidades del espectáculo mostraron su pesar en las redes sociales. Un íntimo amigo suyo, Gino Renni, manifestó todo su dolor: “Siento una gran tristeza, Huguito Arana nos dejaste muchas cosas, el ser una gran persona, además de un gran actor, nunca olvidaré cuando hicimos La Nona y lo que me enseñaste. Te vamos a extrañar pero estarás siempre Presente en nuestros corazones”.

El mensaje de Gino Reeni

En tanto, Mauricio Dayub escribió: “Se nos fue un gran actor. Siempre entrañable. Capo en todos los géneros. Gran persona, de profunda sencillez. Buen viaje inolvidable Hugo”

El mensaje de Mauricio Dayub

Lo mismo ocurrió con Osvaldo Santoro: “Se ha ido una enorme persona, luego un extraordinario actor. Lúcido, comprometido y gran compañero. Lo vamos a extrañar mucho a Hugo Arana. Gran dolor. Qué la tierra te sea leve querido compañero”.

El mensaje de Osvaldo Santoro

También se expresó públicamente Gastón Soffritti: “Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana”. También, Coco Sily comentó “Un gran hombre, un animal de la actuación. Un gran padre, uno de los mejores compañeros que te puede tocar para trabajar, un tipo coherente, simple, amoroso, ojalá cuando me vaya yo puedan decir la mitad de lo que dicen de vos. Hasta siempre Hugo”.

El mensaje de Coco Sily

El mensaje de Fede Bal

El mensaje de Mercedes Morán

El mensaje de Jean Pierre Noher

El mensaje de Carlos Rottemberg

El mensaje de Sergio Company

El mensaje del productor Pablo Culell

El mensaje de Gastón Soffritti

Hugo Arana tuvo un hijo, Juan Gonzalo Arana, fruto de su matrimonio con la ya fallecida actriz polaca Marzenka Novak. El último trabajo del actor fue durante la cuarentena. Arana realizó un cortometraje de manera virtual junto a la actriz Moro Anghileri, para la serie Historias virales, con la dirección de Juan Baranchuk y Federico Frágola.

SEGUÍ LEYENDO

Murió por coronavirus el querido y talentoso actor Hugo Arana

Maestro de la actuación: un repaso en videos por la vida artística de Hugo Arana

Hugo Arana, unos escarpines y un vino: la publicidad que más recuerdan los argentinos