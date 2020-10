Fede Bal celebró sus 31 años: “En otro momento de mi vida me hubiese sacado una foto haciéndome el sexy, un estúpido”

Fede Bal (@balfederico)

El domingo pasado, Fede Bal celebró sus 31 años y compartió en sus redes sociales un emotivo texto con una reflexión en la que se compara con el hombre que era antes de marzo, cuando le diagnosticaron cáncer de intestino, al que es ahora, ya recuperado. El actor adaptó su festejo a los tiempos que corren por la pandemia del coronavirus y, lejos de poder celebrarlo con una fiesta rodeada de amigos o familiares -ya que las reuniones en lugares cerrados están prohibidas- lo hizo junto a sus más íntimos, y su novia, Sofía Aldrey.

El hijo de Carmen Barbieri publicó en su cuenta de Instagram -en donde tiene dos millones de seguidores- una foto de los globos con los números que hacen referencia a su edad. Según sus palabras, en otro momento de su vida hubiera producido la imagen con otro objetivo.

“Me hubiese puesto un lindo buzo y me hubiese sacado una foto poniendo trompita y haciéndome el sexy”. Y agregó que hubiera acompañado la foto con la frase Blessed (bendecido). “Un estúpido”, definió sobre el accionar que, insistió, hubiera tenido en otra tapa de su vida, antes de luchar contra el cáncer que le diagnosticaron en marzo pasado y del que se recuperó en julio, luego de realizar un tratamiento de quimioterapia, rayos y medicación.

El texto que compartió Fede Bal en sus redes sociales por su cumpleaños (@balfederico)

En su posteo, Fede decidió hablarle a sus seguidores, a quienes calificó como “amigos virtuales”, por el cariño y la contención que le brindaron en el momento que más lo necesitó. “Hoy cumplo 31 y quiero agradecerles a ustedes la linda energía que me dieron este último tiempo. Si bien parte de mi curación y crecimiento se trata de alejarme de las redes sociales y no contaminarme de más, me sentí tan acompañado por ustedes que me dieron fuerza cuando más lo necesitaba”, escribió el actor.

Además, les dejó distintas recomendaciones que hacen referencia a la salud y también a la relación con los afectos: “¡Así que escúchenme algo! -comenzó- Cuídense, ocúpense de su salud, escuchen su cuerpo, vean a sus médicos si sienten algo raro. También abracen a sus viejos, a sus abuelos (cuando pase la pandemia, claro). Deciles cuánto amas a tus amigos, sé sincero con tus palabras y, sobre todo, sé sincero con vos".

Y habló desde su experiencia: “Intentá que cada día sea único, y nunca dejes de luchar por tus deseos, sean cual sean. Yo quería estar sano, curarme y volver a laburar. Lo proyecté. Y la vida me lo dio”.

“El poder de nuestras convicciones se hacen energía", agregó Fede Bal y concluyó: "¡Los quiero! ¡Los abrazo! Y les agradezco tanto amor!”.

Entre los miles de mensajes que recibió por parte de sus seguidores, se destacaron los saludos de distintos famosos. “¡Feliz nueva vuelta al sol, Fede! Feliz nueva vida”, le escribió Paula Chaves. “¡Muy feliz cumple, Fede! ¡Lo mejor para vos! ¡Abrazo grande!”, indicó Nico Vázquez.

Sol Pérez y Mica Vázquez, con quienes compartió diferentes temporadas teatrales, le dejaron emotivos apodos como “Bebuni” y “Pipi” respectivamente. Ailén Bechara, Magui Bravi, Connie Ansaldi, entre otras, también le escribieron saludos a Fede Bal por su cumpleaños.

