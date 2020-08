Polémica en las redes por el regalo que Wanda Nara y Mauro Icardi le hicieron a sus hijas

Wanda Nara y Mauro Icardi

Instalada en Paris, Francia, Wanda Nara sigue haciendo de las suyas. Actos y actitudes que se repiten periódicamente y que la ponen en boca de todos. En ese deseo de consentir a sus hijos en todo lo que piden, muchas veces suele dar pasos en falsos, al menos en la consideración general.

Por estos días los varones, Valentino, Constantino y Benedicto, están de vacaciones con el padre, Maxi López. Wanda y Mauro Icardi se quedaron con las nenas que tienen en común, Francesca e Isabella.

Las más chiquitas del clan recibieron un sorpresivo regalo que no solo dejo con la boca abierta a las nenas, sino que también a los usuarios que deambulan por sus redes sociales. “Hay despertares que nunca se olvidan. Como el de hoy, que Francesca se encontró en su casa al caballo de sus sueños. Bienvenido Indio”, fue el mensaje con el que la empresaria acompañó una serie de fotos en la que se ve a Fran con el equino, su nueva mascota.

La reacción de Francesca al encontrarse con el poni (Foto: Instagram)

Las nenas suelen jugar con los ponis, los ven en los dibujitos animados y, con la ingenuidad que caracteriza a los menores de la edad de sus hijas, pidieron uno como regalo. La mayor de las Nara se tomó muy a pecho el pedido y no tuvo mejor idea que salir a comprar ponis de verdad. En sintonía, contó que la más chiquita ya tiene uno parecido al de su hermana. “Isabella también tiene el suyo, se llama Taquito”, contó en una publicación que luego, para sorpresa de muchos, borró.

Francesca alimentando a Indio (Foto: Instagram)

Wanda y su familia se mudaron a un majestuosa casa de campo luego de Icardi firmara un contrato millonario con el PSG francés. Hectáreas de puro verde, le dan un distintivo especial a la casona que ya ha mostrado a lo largo de este tiempo en fotos publicadas en su cuenta de Instagram. Teniendo en cuenta esto, sostiene que, pese a ser una chica de ciudad, no tiene inconvenientes en adaptarse a esta nueva aventura. Sus más recientes postales la muestran descubriendo esta flamante faceta que está transitando.

En cuanto a los animalitos que son parte de su patio, los reproches estuvieron a la orden del día. El particular regalo no paso por alto a los ojos de los críticos. “Son animalitos, no deben ser tomados como juguetes”, “Siempre ostentando lo que tienen, ¿Qué van a hacer con esos caballos cuando se tengan que mudar de ciudad?”, fueron parte de las críticas que Wanda se encargó de borrar uno por uno hasta no dejar ninguno.

Wanda Nara también monta a caballo (Foto: Instagram)

Pero también hubo comentarios felices para la ex vedette. Palabras que resaltaron la carita que puso la nena apenas se cruzó con la sorpresa. “Qué bellos, van a ser compañeros para toda la vida”, “Qué linda sorpresa para ella, se nota en su carita”, “Qué belleza, deseo que sea un integrante más de la familia y que lo cuiden mucho”, “Qué lindo tu nuevo amigo, Francesca” y “Wanda, adoptame”, fueron la serie de mensajes que sobresalieron en el otro rincón de las críticas.

Días atrás, la hermana de Zaira también sorprendió al mostrar en sus historias el particular obsequio que había recibido la nena. En el video se pudo ver a Francesca abriendo una valija repleta de vestidos de la nueva colección de una de más marcas más importantes a nivel mundial. Allí se la escuchó hablando en italiano y describiendo cada una de las prendas y hasta fue separando las que más le gustaban.

