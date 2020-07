El mensaje de Pampita a quienes le critican el recuerdo permanente de su hija Blanca

Blanca era la hija mayor de Pampita y Benjamín Vicuña (Foto Instagram)

Carolina Pampita Ardohain habló de quienes critican cómo cada uno transita el duelo por la muerte de un hijo. El 8 de septiembre de 2012, su hija Blanca -fruto de su relación con Benjamín Vicuña- murió cuando tenía seis años. Desde entonces, el 8 de cada mes la recuerda con una foto en sus perfiles privados en las redes sociales.

El testimonio de la conductora fue durante una emotiva entrevista con Tití Fernández, quien también sufrió la muerte de su hija Soledad, el 2 de de julio de 2014, durante el Mundial en Brasil. “Cuando apoyás la cabeza en la almohoada, ¿qué es lo último que te pasa por la cabeza?”, preguntó la conductora de Pampita Online.

“Es variado, pero de los 365 días del año, siempre quedan unos segunditos para pensar en Sole. Siempre se la extraña, se la quiere y se recuerda algún momento lindo. Desde hace seis años muchos de nuestros recuerdos tienen que ver, justamente, con el recuerdo de nuestra querida Sole”, respondió el periodista deportivo.

Atenta a las palabras de su entrevistado, Pampita acotó: “Me parece muy bien, porque el recuerdo es tener todavía cerca de uno a los familiares que han partido. Me parece muy bien ese último pensamiento del día”.

Hoy, Blanquita tendría 14 años

Entonces, Tití contó que el día 2 de cada mes publica una foto de su hija en su cuenta de Twitter con los hashtags #TeAmamos y #NuncaTeVamosAOlvidar. “Para que la gente se acuerde que alguna vez nació, vivió y existió una Soledad Fernández que fue una fenómena, llena de amigos, recontra querible...”, indicó el periodista y agregó que alguna vez le han respondido -”la gente opina, viste...”- que dejara ir a su hija.

“Es mi hija. ¿Yo a mi hija la voy a dejar ir? No quiero que se vaya nunca. La quiero tener siempre en el corazón. No la voy a dejar ir nunca. Se va a quedar siempre conmigo, acá al lado, en el recuerdo”, dijo cuestionando algunos de los comentarios que recibe en las redes sociales.

Blanca Vicuña murió el 8 de septiembre de 2012 en una clínica privada de Santiago de Chile, a donde llegó con un cuadro de neumonía, que se agravó por una bacteria.

Pampita sintió empatía con las palabras de Tití y agregó: “Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el recuerdo, el duelo, o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición”.

Y sostuvo que ella también recuerda cada mes a su hija en una cuenta privada de Instagram a la que solo tienen acceso su círculo más íntimo. “Me gusta que mis amigos sigan viendo fotos. El recuerdo sigue estando, que se hable con naturalidad en la casa, que mis hijos también tengan siempre presente a su hermana”, indicó sobre Bautista, Beltrán y Benicio.

“Te entiendo perfecto -empatizó con Tití- y estaría bueno que la gente, si no ha estado en esos zapatos, se guarde la opinión. Si no es para acompañar, si tiene algo que decir, la verdad que se lo guarde. No es necesario. Además, nunca van a entender porque nunca sintieron algo tan fuerte como es ese amor infinito a pesar de la distancia y de la no presencia”, continuó Pampita.

El 8 de cada mes, Pampita y Benjamín Vicuña recuerdan a su hija Blanca en las redes sociales

El periodista también aseguró que hay quienes le dicen que “imaginan” su dolor. “Les juro que nunca se lo van a imaginar”, consideró el periodista y la conductora -antes de dar por finalizada la entrevista- acotó: “Y ojalá nunca tengan que sentirlo tampoco”.

