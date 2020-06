—Era un pensamiento que me venía dando vueltas y necesité bajarlo para entenderlo. Luego de haberlo escrito, me pareció que podía interesarle a otras personas. Recibí respuestas muy lindas. Instagram es un lugar más que nada de fotos de primeros planos y, para ser un escrito de diez imágenes, tuve una cantidad de devoluciones y de Me gusta que me sorprendieron. Quedé contento. Era una mirada un poco más filosófica sobre el asunto. Esto deja en evidencia algo que la vida es. Los argentinos, sobre todo, tenemos esta cosa del tango un poco melanco del ayer glorioso, de querer volver siempre a algo. Nunca se vuelve a ningún lado. Incluso, si se volviera al mismo lugar físico, uno ya no es esa persona que estaba ahí antes. Vamos a entrar en un nuevo estadio. Incluso, si el día de mañana aparece una vacuna y podemos movernos todos nuevamente con libertad, vamos a haber atravesado esta vivencia y va a dejar una marca.