“Alta en el cielo, un águila guerrera...", entona Lula Bertoldi, de Eruca Sativa. Toma la posta María Ezquiaga: “Audaz se eleva, en vuelo triunfal...”. Viene Paula Maffía: “Azul un ala, del color del cielo...”. Entonces se unen las tres para, junto a Mavi Díaz, conformar una única voz al cantar: “Azul un ala, del color del mar”. Y ya no hay dudas -cuando no transcurrió ni un minuto de la canción- de que se trata de una versión muy especial de “Aurora”, una idea que se reafirmará cuando La Kabronx haga escuchar los versos de rap que agrega a la letra original escrita por Héctor Cipriano Quesada: “La patria unida es nuestra bandera, con el orgullo de ser argentino; la memoria no se olvida, por el dolor ella es la justiciera”.