“Cuando estuviste con el Kun (Sergio Agüero), te pensás que no dolió”, le recrimina en un momento el cantante a su ex. “No me dejás ser feliz”, agrega después. “No me escribas más. Y no me culpes a mí. Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos. ¡Madurá!”, le recriminó Aquino, quien había denunciado al cantante por violencia de género en 2017.