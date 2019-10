“Me interesa más el tema de baile y actuación, estudio teatro en el Colegio de Julio Bocca, teatro musical, me interesa más eso, el tema de actuación. Me han propuesto para ir a Carlos Paz, pero por una cuestión que tengo que instalarme allá dije que no. Y también me propusieron en España, pero eran seis meses sin poder volver, yo no sé qué puede pasar. Lo de España me lo propuso Daniel Comba, para hacer una obra con Luis Brandoni, pero si son seis meses sin poder volver prefiero no viajar", comentó.