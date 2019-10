Isabelita le había dicho a su pareja que ya no quería festejar más sus cumpleaños porque faltaba su mamá: “Habíamos hablado de casarnos algún día y ya nos habíamos comprometido en México. Sabía algo de la fiesta pero no mucho porque organizo todo él, yo no moví un dedo”, dijo a la producción de Confrontados, que mostró las imágenes de la boda.