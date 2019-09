-Andrés Galante, uno de los dueños del sello RGS, me convocó en febrero para contarme que tenía el proyecto terminado y que le faltaba el corazón del disco: "Cantata de puentes amarillos". No encontraba quien se anime a versionar semejante canción. El que le habló de mí y me recomendó fue Piero Carpin, un muchacho que está en el palo de la música hace muchísimos años, que me conoce muy bien, y obviamente sabe de mi devoción por la música de Luis y mi carrera con Gata de Noche.