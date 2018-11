El lineup final es el siguiente: Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Post Malone, Sam Smith, Tiësto, The 1975, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Macklemore, Fito Páez, Caetano Moreno Zeca & Tom Veloso, Jorge Drexler, Interpol, Odesza, Greta Van Fleet, Vicentico, Years & Years, Rosalía, La Mona Jiménez, Zhu, Snow Patrol, Foals, St. Vincent, Juana Molina, Kshmr, Don Diablo, Troye Sivan, Bring Me The Horizon, Lali, Jorja Smith, Cazzu, Khea, Portugal. The Man, Rüfüs Du Sol, Los Hermanos, RL Grime, Fisher, Kungs, Valentino Khan, Kamasi Washington, Clairo, Lany, C. Tangana, Wos, Seven Kayne, C.R.O, Neo Pistea, Perotá Chingó, Jain, Alex Anwandter, Escalandrum, Bad Gyal, Parcels, Gryffin, GTA, Bhavi, Loud Luxury, Ama Lou, The Fever 333, Hippie Sabotage, Bambi, Perras On The Beach, Omar Varela & Mykka, Dak1llah, Lelé, Salvapantallas, Lucho Ssj, Dano, Jetlag, Metro Live, Conociendo Rusia, Barbi Recanati, Sita Abellán, La Grande, Catnapp, Mexican Jihad & Tayhana, Ca7riel, Coral Casino, Telescopios, Julio Victoria, Tomi Morano, 1915, Gativideo, Candelaria Zamar, Naomi Preizler, Agrupación Capitán, Alfonsina, Yataians, Batalla de los Gallos.



Pero las bandas no son todo: Lollapalooza también incluirá propuestas gastronómicas de todo el mundo, intervenciones artísticas y activaciones especiales, espacios verdes y de esparcimiento, además del clásico Kidzapalooza -el espacio para los más chicos con su propio lineup (los menores de diez años ingresan gratis, acompañados de un adulto con entrada)- entre muchas otras cosas.