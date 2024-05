Met Gala 2024: los mejor y peor vestidos de la alfombra más esperada por los amantes de la moda y el arte

Los mejor y peor vestido, según la atenta mirada de cuatro expertos

Las emblemáticas escalinatas del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York volvieron a convertirse en el epicentro de la moda y arte. Es que la Met Gala 2024 es el evento más esperado por los amantes del mundo fashionista. Este año, las estrellas desfilan con sorprendentes y disruptivos looks que evocan en El Jardín del Tiempo, un relato de J.G. Ballard de 1962.

Cada estilo fue puesto bajo la lupa de los diseñadores Javier Saiach, Gabriel Lage, Roberto Piazza y Camila Romano, que analizaron a Infobae cada uno de los looks que se desplegaron en el lanzamiento de la exposición 2024, titulada Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda).

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la Met Gala 2024

Zendaya

La actriz ya es un ícono de la moda mundial

“La reina indiscutible de las alfombras”, advirtió Saiach al describir el look de Zendaya. “Hoy nos encanta por destacarse en un típico Galiano para Martín Margiela y esta vez parece ser que no es la princesa, sino la chica mala del cuento en una versión muy hermosa”.

Bajo la mirada de Lage: “Este vestido tiene un aplique, en este caso de un ave en el cuello, que también hay que tenerlo en cuenta porque las próximas colecciones, los próximos años, van a ser de apliques o accesorios aplicados en diferentes tipos de trabajos: vestidos, chaquetas y pantalones”.

Mientras que Romano completó: “¡Siempre impecable y dando en la tecla! Su look está compuesto por un corsé verde esmeralda, combinado con un lazo sobre el hombro que se convierte en falda en tonos azul tornasol con corte sirena. ¡El brillo de la organza más los accesorios en forma de parra de uva le dan un toque genial! Termina de completar su look, un tocado con plumas y un make up que la hace ver como salida de un cuadro renacentista, pero a la vez súper canchera. Top”.

Madeline Cline

Madelyn Cline y un vestido en total white

“Hermosa, con el vestido tendencia de esta temporada, que fue elegido por el mejor de la noche en los Premios Platino. En esta ocasión los bordados lo dejan más romántico y duplican la apuesta con los colores sobrios y sentadores”, dijo Saiach.

Amy Collins

La periodista fue las más criticadas por los diseñadores

“Un look que sin dudas tiene reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial. No entiendo por qué fueron a eso, debe haber una historia para contar que todavía no la sabemos. A mi particularmente me resulta una reversión un poco exótica. Tiene un trabajo de mano no muy exagerado. No me parece bien creado el estilo. No le encuentro el motivo para esta gala. Pero seguramente en algún momento van a explicar por qué”, reflexionó Lage sobre el look de Collins.

Por su parte, Piazza aseguró: “Realmente espantosa. 0 al as. Abajo. Al sótano”.

En tanto, Romano afirmó: “Vestido midi blanco con bordado de una silueta femenina en tonos dorados, combinado con tapado con solapa dorado en líneas x. ¡Las medias deportivas y los zapatos con apliques son divinos! El resto del look es medio complejo”.

Leonardo Del Vecchio y Jessica Serfaty

La presencia de Leonardo Del Vecchio y Jessica Serfaty quedó bajo la lupa de los expertos

“Una payasada. La persona que tiene ese tapado de flores, tampoco tiene que ver. Tiene un laburo de mono. Ese tapado lo hice en el año 1990, pero tenía como 3, 4 metros de cola y eran todas flores blancas. Si la chica va de todos colores, su acompañante no puede ir con un traje bordó oscuro, porque si entrás con esa persona, que está vestida como un jardín de flores, y del otro lado hay un traje color gótico me parece cruel y espantoso. Muy bien trabajado, pero cruel y espantoso”, aseveró Piazza.

Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson, fiel al estilo de los MET, usó dos versiones sobre la alfombra

“Vestido de manga larga totalmente bordado en negro y blanco con líneas y detalles plenos de bordado en paillette negro, con una capa de shantung súper voluminosa y detalles en celeste. ¡Me gusta!”, afirmó Romano sobre el look de la derecha. Al tiempo que al describir el de la izquierda, señaló: “Total black, pechera con cuello alto súper anatómico y bordado con una maxi capa con mucha estructura y volumen que sale desde arriba del busto. Me gusta es moderna y a la vez me lleva en el tiempo. Me encanta el look minimalista de su pelo y make up”.

Stray Kids

“¡No sé qué decir! ¡Me esperaba más, siendo siempre sus looks son geniales!”, afirmó Saiach.

