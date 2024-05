El tenso momento entre Silvina Escudero y Joaquín Levinton en el almuerzo liderado por Mirtha Legrand

Joaquín Levinton y Silvina Escudero con Mirtha Legrand (El Trece)

A la espera del regreso de Juana Viale a la conducción de los programas de los domingos, el histórico Almorzando (El Trece) volvió a ser liderado por Mirtha Legrand y, en esta oportunidad, dos de las figuras que se sentaron en su mesa fueron el cantante Joaquín Levinton y la bailarina Silvina Escudero, quienes protagonizaron un momento al aire que llamó la atención de los televidentes y desató una oleada de reacciones en las redes sociales.

El peculiar incidente tuvo lugar durante una actividad culinaria en la que ambos debían preparar un budín junto a la chef Jimena Monteverde. Así, ante la supuesta falta de destreza de Levinton en la cocina, quien fue uno de los más aclamados participantes de Masterchef Celebrity, generó evidentes momentos de tensión entre él y Escudero.

“Mucha teoría lo tuyo; práctica, poco”, dijo Monteverde sobre el papel del cantante en la cocina, quien no dudó en recordar su paso por el reality de cocina y detalló la importancia de la medida justa de los ingredientes o de cuestiones referidas a los hábitos necesarios para evitar la contaminación cruzada de los alimentos.

Mientras ambos se encontraban integrando los ingredientes para elaborar un “budín de pote”, la bailarina afirmó que “desde que me cambiaron la dieta cocino un montón porque tengo que comer cosas saludables, el médico me prohibió un montón de alimentos”. En sintonía, su compañero aseguró que él también había comenzado un camino de alimentación saludable al cuidarse en las comidas.

Llegó entonces el tiempo de sumar la harina a la preparación, para lo que el cantante no tuvo una mano cuidadosa y comenzó a salpicar contra el vestido negro de su compañera, lo que derivó en un primer llamado de atención. “Joaco, estás salpicando todo”, se molestó Escudero. Su interlocutor retrucó: “Por eso me alejo”. Con un tono de voz más firme, ella disparó: “Claro, pero me lo tirás a mí”.

“Me muero si se me mancha el saco”, expresó él mientras se alejaba lo más posible del bowl en el que se encontraba integrando los líquidos y los sólidos, lo que no le permitía controlar precisión que se necesita en estos casos. “Joaquín, estás haciendo un quilombo”, volvió a mostrarse seria Escudero, quien ya demostraba a cámara la incomodidad que estaba viviendo en ese segmento del programa.

La risa del cantante era sin dudas la antítesis de lo que ocurría con su compañera, que al ser manchada nuevamente con harina por el descuido de su compañero, prefirió el silencio y mirar con un gesto adusto la situación. Tras integrar cada uno de los ingredientes, llegó el tiempo en que se les presentó a ambos un budín ya terminado, ante lo que Levinton se mostró seguro de decorarlo con azúcar impalpable, algo que no fue para nada celebrado por Escudero.

“Uy, Joaquín, con el azúcar, no sabés el enchastre que va a ser”, destacó Escudero y siguió: “Yo me voy alejando porque mi vestido negro con toda la harina y el azúcar de Joaquín...”, aunque para este tramo de la situación, él ya se mostró más cuidadoso y no debió vivirse otro momento de incomodidad.

En las redes sociales el hecho no pasó inadvertido y los comentaron fueron variados. La discusión pasaba por si realmente el músico no conocía las técnicas, para integrar los ingredientes, o si lo estaba haciendo a propósito para lograr un paso de comedia con su compañera. “Fue muy chistoso, Joaquín se lo hacía a propósito”, destaco uno de los comentaristas, en tanto que otro aseguró: “Estuvo toda una temporada en MasterChef al pedo”. “Me parece que Joaquín Levinton no se la banca a Escudero” o “Lo que me haces reír Joaquín. Sos crack”, fueron otros de los mensajes en los que se aludió al ciclo.