Políticos, artistas y periodistas: quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para el fin de semana

Mirtha Legrand

Durante las últimas semanas Mirtha Legrand volvió a liderar su tan reconocido ciclo que había quedado en manos de Juana Viale bajo el nombre de Almorzando con Juana. Ante la ausencia de su nieta, de travesía por el océano junto a su novio Yago Lange, la Chiqui recuperó su horario de los mediodías, además de continuar al frente de La Noche de Mirtha los sábados, siempre por la pantalla de El Trece.

Este fin de semana la diva cumplirá un mes en esta doble función, entre la responsabilidad y el agrado de conducir un programa que le ha brindado tantos éxitos y que marcó historia en la televisión local. Por allí pasaron los invitados más representativos y destacados de la cultura, política, espectáculos y deporte del ámbito nacional e internacional.

Para este fin de semana, Mirtha presentará el sábado 5 de mayo una mesa orientada al análisis del panorama político en una semana caliente en la que la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la Ley Bases que propuso el presidente Javier Milei.

Roberto García Moritán

Junto a ella estarán el vocero presidencial Manuel Adorni, el economista Roberto García Moritán, a cargo del ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los periodistas Luis Gasulla y Liliana Franco, especializados en política.

El domingo 6, la mesaza estará más enfocada al mundo del espectáculo. Entre los comensales, se destaca el periodista Mario Massaccesi, quien hablará de su nuevo desafío profesional, ya que deja su histórico lugar en los noticieros para ser el conductor de la nueva temporada de Cuestión de peso, que estrenará por esa misma pantalla el próximo lunes.

Mario Massaccesi (Foto: @mariomassaccesi1)

Además, estarán la actriz y comediante Gladys Florimonte que actualmente está promocionando su gira con la obra Dos locas de remate, que protagoniza con Nazarena Vélez, el líder de Turf, Joaquín Levinton, la modelo Silvina Escudero y el conductor Hernán Drago, para intercambiar anécodtas en una distendida mesa dominical.

Juana Viale habló con su abuela Mirtha Legrand en vivo y contó de su viaje en velero

Durante una de las últimas ediciones del programa, la reconocida conductora se comunicó con la activista medioambiental que ya es amiga de su nieta y es quien le dio todos los detalles de su odisea por el mar que está llevando adelante junto a Juana Viale. Y, por si fuera poco, la diva de los almuerzos no pudo evitar emocionarse ante las palabras de agradecimiento de su nieta por haberla reemplazado en el ciclo durante estas jornadas.

Juana Viale dio detalles de su viaje en el programa de Mirtha Legrand

“Estoy en el medio, hoy cruzamos el Ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”, señaló la nieta de Chiquita desde la embarcación que la acompañó durante las últimas semanas. Ante el comentario, la diva del programa no pudo evitar consultar cuándo llegará al territorio nacional: “A la Argentina, ¿cuándo venís, querida? ¿cuándo venís, mi amorosa?”. Esto causó las carcajadas de la morocha, quien no pudo evitar expresarle su agradecimiento por ocupar su lugar: “Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar”.

“Quiero decirte que te he reemplazado con todo el amor y cariño”, señaló Legrand en otro momento de la llamada. Por su parte, su nieta se deshizo en halagos por el trabajo que desempeñó en la pantalla chica. “Ay, abuela, sos tan genia, tan capa, tan grosa. Lo hiciste brillantemente y, además, volviste a tus almuerzos, porque vos almorzabas”, expresó orgullosa por el regreso de la actriz a su icónico horario. Por su parte, la mujer señaló sus esfuerzos y sus deseos de un pronto regreso: “Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero quiero que vuelvas prontito”.

Como era de esperarse, Mirtha le hizo un sinfín de preguntas acerca de la travesía ecológica que su nieta lidera junto a su pareja, Yago Lange, la cual los llevó hasta la costa africana. “Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones”, expresó Juana. Además, sumó: “Me siento muy feliz, muy libre. Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”.