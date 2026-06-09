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El romántico saludo de cumpleaños de Cathy Fulop a Ova Sabatini: “32 años y te sigo admirando”

La actriz homenajeó a su marido con un tierno posteo en las redes. Oriana y Tiziana, las hijas de la pareja, sumaron sus palabras llenas de emoción

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En el día de su cumpleaños, Catherine Fulop le dedicó un emotivo video a Ova Sabatini con sus mejores recuerdos juntos (Instagram)

La casa de los Sabatini-Fulop se llenó de abrazos, nostalgia y palabras dulces para celebrar los 61 años de Ova. Esta vez, el festejo tuvo sabor a repaso de vida: entre recuerdos, videos caseros y mensajes que viajaron por las redes, el actor recibió el cariño de su gran equipo, encabezado por Catherine Fulop y seguido de cerca por sus hijas Oriana y Tiziana. Las imágenes elegidas, las dedicatorias y los gestos no solo retrataron a un hombre querido, sino también a un papá y abuelo que construyó su propio universo familiar, lejos de los flashes y cerca de los afectos más genuinos.

Catherine fue la primera en darle visibilidad pública al festejo. Lo hizo con un video que resume su historia de amor y familia, musicalizado con “Yellow” de Coldplay. Las imágenes recorren distintos momentos a lo largo de los años: desde instantáneas de la pareja en viajes o celebraciones, hasta escenas cotidianas y familiares que muestran la intimidad de un vínculo forjado en el tiempo. En la publicación, Fulop expresó: “Feliz cumpleaños amor mío. Hoy celebramos tu vida y la suerte inmensa que tenemos de tenerte. Después de 32 años juntos, sigo admirando al hombre que eres. Un hombre de valores, generoso, íntegro, buen hijo, buen hermano, buen amigo, un padre maravilloso y ahora un abuelo espectacular. Siempre estás para todos. Para cuidar, para proteger, para acompañar y para hacernos sentir que todo va a estar bien”.

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Lejos de limitarse a los elogios públicos, Catherine profundizó en su declaración de amor, destacando la disciplina, la pasión por el deporte y el compromiso de Ova con la familia: “Admiro tu disciplina, tu pasión por el deporte, por tus pasiones. Gracias por amar tanto a nuestra familia y por la vida hermosa que hemos construido juntos. Deseo que este nuevo año te regale salud, alegría, sueños cumplidos y muchísimos momentos felices. Y yo, feliz de ser desde hace 32 años la mujer que camina a tu lado… y la que sigue eligiéndote cada día. Y gracias por seguir enamorándome. Feliz cumpleaños, Papá Ova. Feliz cumpleaños, Abuelo Ova. Feliz cumpleaños al amor de mi vida”. La respuesta del homenajeado llegó enseguida en la sección de comentarios: “Uff. Gracias por esas palabras. Te amo”.

El romántico saludo de Catherine Fulop a Ova Sabatini
Oriana eligió una foto de su papá junto a Gia para celebrar un nuevo año en su vida

Las postales que eligió Catherine para su video recorren la historia compartida. En una imagen, se los ve abrazados en una clínica, poco después del nacimiento de una de sus hijas; en otra, posan juntos en una excursión, ambos vestidos con chalecos salvavidas y pañuelos en la cabeza, con sonrisas relajadas y miradas cómplices. También aparecen en una escena formal, de gala, donde Fulop luce un vestido azul y Ova un esmoquin oscuro, con expresiones felices y elegantes, entre otras que recorrieron más de tres décadas de amor juntos.

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A lo largo del día, Ova compartió en sus historias de Instagram los mensajes que le dedicaron sus hijas. Oriana optó por una foto de su papá sosteniendo en brazos a su nieta, Gia. “¡Feliz cumple a vos! Un gran papá y todavía mejor abuelo. Te amo con toda mi alma!”, escribió la cantante, destacando el nuevo rol de abuelo que Sabatini asumió con orgullo y ternura. La imagen, tomada en un ambiente hogareño, muestra a Ova de perfil, abrazando a la pequeña Gia con expresión serena y cariñosa, en una escena que resume el paso del tiempo y el crecimiento de la familia.

El romántico saludo de Catherine Fulop a Ova Sabatini
Por su parte, la menor de la familia, Tiziana, decidió celebrar el cumpleaños de su papá con una foto juntos (Instagram)

Tiziana, en cambio, eligió una imagen propia junto a su padre. Ambos posan en el living de la casa familiar, parados frente a la chimenea, con los brazos cruzados y sonrisas cómplices. “Feliz cumpleaños Ova Sabatini. Al único hombre de la casa, el que cumple los caprichos y el que está siempre. ¡Te amo mucho!”, escribió Tiziana, subrayando la presencia constante de su papá y el lugar irremplazable que ocupa en el hogar. El retrato familiar, con decoración navideña de fondo y detalles hogareños, aporta calidez y cercanía a la celebración.

Las imágenes y palabras de este cumpleaños reflejaron el perfil bajo y la vida familiar que Ova Sabatini eligió construir, lejos de los flashes permanentes y enfocado en el afecto de los suyos. El festejo fue, en esencia, un repaso por los momentos compartidos y una declaración de principios: la importancia del tiempo, los valores transmitidos y el legado que ahora continúa en la nueva generación.

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